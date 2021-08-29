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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
9
Хименес
Рауль
37
Траоре
Адама
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
17
Фред
Сантос
21
Джеймс
Дэниэл
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
11
Гринвуд
Мэйсон
Вулверхэмптон
3-4-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 1.5
2. Гринвуд Мэйсон 2 1
3. Фред Сантос 1 0.5
4. Погба Поль 0 0
5. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0
2. Хименес Рауль 1 0
3. Хувер Ки-Джана 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Магуайр Гарри 1 0
3. Погба Поль 1 0
4. Шоу Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 0
 Манчестер Юнайтед 0 16.67% (1) 0 66.67% (4) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта
Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд
КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок
Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Кубок Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
9. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
11. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
5. Ливерпуль Салах Мохамед 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
3. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
4. Брентфорд Норгор Кристиан 2 0
5. Ньюкасл Шёр Фабиан 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 130
Вулверхэмптон 1.5% (2)
X 4.6% (6)
Манчестер Юнайтед 93.8% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.09
3.84
1.86
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Вулверхэмптон
1.5% (2)
Ничья
4.6% (6)
Манчестер Юнайтед
93.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
70.31% (90)
Меньше
29.69% (38)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
50.4% (66)
0:1 Манчестер Юнайтед
14.5% (19)
0:2 Манчестер Юнайтед
9.9% (13)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.4% (11)
1:1 Ничья
3.8% (5)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.8% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.3% (3)
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