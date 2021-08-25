  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 1.5
2. Гринвуд Мэйсон 2 1
3. Фред Сантос 1 0.5
4. Погба Поль 0 0
5. Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0
2. Хименес Рауль 1 0
3. Хувер Ки-Джана 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Магуайр Гарри 1 0
3. Погба Поль 1 0
4. Шоу Люк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 0
 Манчестер Юнайтед 0 16.67% (1) 0 66.67% (4) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта
Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд
КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок
Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Кубок Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Челси Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
7. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лестер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 0 2
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
4. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
5. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Лестер Перес Айосе 0 1
4. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
5. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Вулверхэмптон 2.1% (1)
    X 0% (0)
    Манчестер Юнайтед 97.9% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.20
    3.60
    1.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    2.1% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    97.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.08% (37)
    Меньше
    22.92% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    66.7% (32)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    10.4% (5)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    10.4% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     