Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3
|1.5
|2.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|1
|3.
|Фред Сантос
|1
|0.5
|4.
|Погба Поль
|0
|0
|5.
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|2.
|Хименес Рауль
|1
|0
|3.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|3.
|Погба Поль
|1
|0
|4.
|Шоу Люк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Манчестер Юнайтед
|0
|16.67% (1)
|0
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта
Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд
КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Кубок Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|0
|2
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|4.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Лестер
|Перес Айосе
|0
|1
|4.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|5.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вулверхэмптон
2.1% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Юнайтед
97.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
77.08% (37)
Меньше
22.92% (11)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
66.7% (32)
0:1 Манчестер Юнайтед
10.4% (5)
0:2 Манчестер Юнайтед
10.4% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.2% (2)
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