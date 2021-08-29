Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Орхус
2:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Ceres Park
Оденсе
0:1
2' ГолАндерсен Александр
1:1
3' ГолКаль Эрик
7' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
7' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
2:1
16' ГолКаль Эрик
18' Желтая карточкаСабби Эммануэль
26' Желтая карточкаFrederik Brandhof
34' Желтая карточкаПоульсен Николай
35' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
15
Лунд
Оливер
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
3'
1:1
16'
2:1
18'
34'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каль Эрик
|2
|0.29
|2.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.14
|3.
|Курминовски Давид
|1
|0.14
|4.
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.14
|5.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|6.
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лидер Март
|2
|0.29
|2.
|Кадри Башким
|1
|0.14
|3.
|Шельвик Йорген
|1
|0.14
|4.
|Джейбали Иссам
|1
|0.14
|5.
|Сабби Эммануэль
|1
|0.14
|6.
|Андерсен Александр
|1
|0.14
|7.
|Томасен Йенс
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|3
|0
|2.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|3.
|Линкс Гифт
|2
|0
|4.
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|5.
|Лунд Оливер
|1
|0
|6.
|Frederik Brandhof
|1
|0
|7.
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|8.
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томасен Йенс
|2
|0
|2.
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|3.
|Андерсен Александр
|1
|0
|4.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|5.
|Джейбали Иссам
|1
|0
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|7.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Оденсе
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс
Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5Оденсе 2:2 Брондбю Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген
Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе
Последние игры между собой
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Орхус 1:0 Оденсе Кубок Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|Раннерс
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ольборг
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Оденсе
|1:2
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Орхус
|2:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|12.
|Вайле
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Орхус
|2:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Оденсе
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Оденсе
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|2:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|4.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
|5.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|4.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|5.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0