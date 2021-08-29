Первый тайм

43' Удар от ворот произведет Орхус

43' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Удар от ворот произведет Оденсе

37' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Биссек Янн-Аурель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Торстейнссон Йон пробил со штрафного прямо в стенку

34' Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи

33' Каль Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лунд Оливер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

32' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.

31' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' Хансен Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Сабби Эммануэль рано отмечает, но гол будет отменен!

27' Удар от ворот произведет Орхус

27' Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Фредерик Брандоф получил желтую карточку от судьи

26' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

26' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Оденсе

25' Альберт Гроенбек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Оденсе выполняет удар от ворот.

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тверсков Йеппе из команды Оденсе

23' ШАНС! Торстейнссон Йон вышел один на один с голкипером...

22' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок Орхус толкает соперника. Это был обижен Тверсков Йеппе , и он зарабатывает штрафной своей команде.

22' Каль Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Каль Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Альберт Гроенбек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Сабби Эммануэль получил желтую карточку от судьи

18' Безумный фол. Сабби Эммануэль грубо играет против соперника. Пострадал Альберт Гроенбек

18' Удар от ворот произведет Орхус

17' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Каль Эрик забивает с правой ноги!

16' Альберт Гроенбек из команды Орхус увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

16' Альберт Гроенбек сделал результативную передачу.

15' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Торстейнссон Йон рано отмечает, но гол будет отменен!

14' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ларсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Плохо сыграл Бернат Ханс Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Альберт Гроенбек имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

10' Мадс Фрокьяер-Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Орхус

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Торстейнссон Йон получает желтую карточку за неспортивное поведение

7' Трандарсон Арон-Элис получает желтую карточку за неспортивное поведение

6' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Оденсе

3' Плохо сыграл Клеве Троэльс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Плохо сыграл Бернат Ханс Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Г О О О О Л - Каль Эрик забивает ударом с левой ноги!

1' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля