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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
2:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Оденсе
0'
0:1
2' Гол
Андерсен Александр
1:1
3' Гол
Каль Эрик
7' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
7' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
2:1
16' Гол
Каль Эрик
18' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
26' Желтая карточка
Frederik Brandhof
34' Желтая карточка
Поульсен Николай
35' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
44'
1
Хансен
Йеспер
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
15
Лунд
Оливер
27
Грёнбек
Альберт
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
19
Каль
Эрик
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
13
Бернат
Ханс
Кристиан
3
Андерсен
Александр
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
23
Клеве
Троэльс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Кадри
Башким
Орхус
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Андерсен Александр
(Кадри Башким)
3'
Каль Эрик
1:1
7'
 
Трандарсон Арон-Элис
7'
Торстейнссон Йон
 
16'
Каль Эрик
(Грёнбек Альберт)
2:1
18'
 
Сабби Эммануэль
26'
Frederik Brandhof
 
34'
Поульсен Николай
 
35'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каль Эрик 2 0.29
2. Торстейнссон Йон 1 0.14
3. Курминовски Давид 1 0.14
4. Мортенсен Патрик 1 (1) 0.14
5. Ольсен Патрик 0 0
6. Грёнбек Альберт 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лидер Март 2 0.29
2. Кадри Башким 1 0.14
3. Шельвик Йорген 1 0.14
4. Джейбали Иссам 1 0.14
5. Сабби Эммануэль 1 0.14
6. Андерсен Александр 1 0.14
7. Томасен Йенс 1 0.14

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 3 0
2. Торстейнссон Йон 3 0
3. Линкс Гифт 2 0
4. Биссек Янн-Аурель 2 0
5. Лунд Оливер 1 0
6. Frederik Brandhof 1 0
7. Хауснер Себастиан 1 0
8. Тенгстедт Сёрен 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Томасен Йенс 2 0
2. Сабби Эммануэль 2 0
3. Андерсен Александр 1 0
4. Ларсен Каспер 1 0
5. Джейбали Иссам 1 0
6. Трандарсон Арон-Элис 1 0
7. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0
 Оденсе 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс
Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Оденсе 2:2 Брондбю Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген
Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе

Последние игры между собой

Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:0 Оденсе Суперлига Дании
Орхус 1:0 Оденсе Кубок Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Митьюлланд 6 5 0 1 13 - 3 15
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Оденсе 1:2 7 1 3 3 8 - 12 6
9. Орхус 2:1 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Орхус 2:1 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Оденсе 1:2 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Оденсе 1:2 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 2:1 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
4. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
5. Ольборг Фоссум Ивер 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Ольборг Альманн Якоб 3 0
3. Копенгаген Зека Карлос 3 0
4. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
5. Вайле Колингер Денис 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Оденсе
2.42
4.30
7.50
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Где смотреть матч Орхус 2:1 Оденсе онлайн




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