Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Генк
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Кристал-арена
Андерлехт
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|4
|0.8
|2.
|Онуачу Пол
|2
|0.4
|3.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.2
|4.
|Хейнен Бриан
|1
|0.2
|5.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.2
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0.2
|7.
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|8.
|Дессерс Сириль
|0
|0
|9.
|Эйтинг Карел
|0
|0
|10.
|Артеага Херардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиркзее Джошуа
|2
|0.4
|2.
|Гомес Серхио
|1
|0.2
|3.
|Раман Бенито
|1
|0.2
|4.
|Версхарен Яри
|1
|0.2
|5.
|Телин Исаак
|1
|0.2
|6.
|Амузу Френсис
|1
|0.2
|7.
|Мурильо Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|2.
|Эйтинг Карел
|1
|0
|3.
|Артеага Херардо
|1
|0
|4.
|Лукуми Джон
|1
|0
|5.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|2.
|Амузу Френсис
|2
|0
|3.
|Раман Бенито
|1
|0
|4.
|Худт Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|10% (1)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|0
|40% (4)
|Андерлехт
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи
Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге
Последние игры между собой
Генк: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Андерлехт 1:0 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 3:0 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|2.
|Эйпен
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|3.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|4.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|6.
|Шарлеруа
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Генк
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|10.
|Андерлехт
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|11 - 6
|7
|14.
|Антверпен
|5
|1
|2
|2
|10 - 9
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|16.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|17.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 13
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Генк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Эйпен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Андерлехт
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Андерлехт
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Генк
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|7
|1
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|4.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
|5.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|4
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Деваст Себастьен
|2
|1