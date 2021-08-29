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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
1:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
42' Желтая карточка
Раман Бенито
66' Желтая карточка
Муньос Даниэль
66' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
68' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
84' Желтая карточка
Амузу Френсис
1:0
87' Гол
Угбо Ике
90' Желтая карточка
Гомес Серхио
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
20
Эйтинг
Карел
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
9
Раман
Бенито
23
Зиркзее
Джошуа
Генк
4-2-3-1
Андерлехт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонгонда Тео 4 0.8
2. Онуачу Пол 2 0.4
3. Торстведт Кристиан 1 0.2
4. Угбо Ике 1 0.2
5. Ито Дзюнъя 1 0.2
6. Хейнен Бриан 1 0.2
7. Муньос Даниэль 1 0.2
8. Ндайишимий Майк 0 0
9. Дессерс Сириль 0 0
10. Эйтинг Карел 0 0
11. Артеага Херардо 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиркзее Джошуа 2 0.4
2. Гомес Серхио 1 0.2
3. Раман Бенито 1 0.2
4. Версхарен Яри 1 0.2
5. Телин Исаак 1 0.2
6. Амузу Френсис 1 0.2
7. Мурильо Микаэль 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Хейнен Бриан 2 0
2. Эйтинг Карел 1 0
3. Артеага Херардо 1 0
4. Лукуми Джон 1 0
5. Пейнтсил Джозеф 1 0
6. Муньос Даниэль 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Амузу Френсис 3 0
2. Раман Бенито 2 0
3. Мурильо Микаэль 2 0
4. Олссон Кристоффер 1 0
5. Худт Уэсли 1 0
6. Гомес Серхио 1 0
7. Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 9.09% (1) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 0 45.45% (5)
 Андерлехт 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк
Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи
Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге

Последние игры между собой

Генк: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Андерлехт 1:2 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 1:1 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 1:2 Генк Кубок Генк 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 1:0 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 3:0 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 5 12
2. Эйпен 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Брюгге 6 3 2 1 12 - 11 11
4. Генк 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 7 - 11 10
7. Шарлеруа 6 2 4 0 12 - 6 10
8. Остенде 0:1 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Серен Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Зульте-Варегем 1:0 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Андерлехт 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Мехелен 6 2 1 3 9 - 11 7
13. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
14. Гент 5 2 1 2 11 - 6 7
15. Антверпен 5 1 2 2 10 - 9 5
16. Серкль Брюгге 6 1 2 3 6 - 7 5
17. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 13 4
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 3 2 1 0 10 - 3 7
2. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
3. Генк 3 2 0 1 8 - 4 6
4. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Брюгге 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Эйпен 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Остенде 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Зульте-Варегем 1:0 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Зульте-Варегем 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Остенде 0:1 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Стандард 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
9. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
11. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 7 1 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 5 0 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 4 0
5. АХ Лёвен Деваст Себастьен 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Раман Бенито получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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