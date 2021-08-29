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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Митьюлланд
0' 21'
30
Хермансен
Мадс
28
Скиппер
Антон
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
7
Систо
Пионе
45
Исаксен
Густав
11
Мабиль
Авер
Брондбю
3-5-2
Митьюлланд
3-4-1-2

Ход матча

19'
Френнруп Мортен
Скиппер Антон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 3 0.43
2. Радошевич Йосип 1 0.14
3. Менса Кевин 1 0.14
4. Рустед Сигурд 1 0.14
5. Бёркеейет Тобиас 1 0.14
6. Каппис Кристиан 1 0.14
7. Хедлунд Симон 0 0
8. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
9. Слимане Анис 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.43
2. Систо Пионе 2 0.29
3. Брумадо Жуниор 2 0.29
4. Феррейра Эвандер 2 (1) 0.29
5. Мабиль Авер 1 0.14
6. Исаксен Густав 1 0.14
7. Святченко Эрик 1 0.14
8. Линн Виктор 1 0.14
9. Андерссон Йоэль 0 0
10. Паулиньо VI 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Бёркеейет Тобиас 2 0
3. Бруус Андреас 2 0
4. Хедлунд Симон 1 0
5. Радошевич Йосип 1 0
6. Уре Микаэль 1 0
7. Рустед Сигурд 1 0
8. Шиембе Кевин 1 0
9. Каппис Кристиан 1 0
10. Скиппер Антон 1 0
11. Нильс Фредериксен 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Брумадо Жуниор 0 1
2. Хег Даниэль 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Мабиль Авер 1 0
5. Андерссон Йоэль 1 0
6. Николаесен Расмус 1 0
7. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0 12.5% (1)
 Митьюлланд 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн
Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле
ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Митьюлланд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Брондбю 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании
Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Митьюлланд 0:0 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Оденсе 7 1 4 2 9 - 12 7
9. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
10. Брондбю 0:0 7 0 5 2 8 - 11 5
11. Орхус 7 0 3 4 5 - 12 3
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Митьюлланд 0:0 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Брондбю 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Орхус 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Копенгаген 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Брондбю 0:0 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
3. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
4. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
5. Ольборг Фоссум Ивер 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Ольборг Альманн Якоб 3 0
3. Копенгаген Зека Карлос 3 0
4. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
5. Вайле Колингер Денис 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Митьюлланд
3.61
3.55
2.36
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Где смотреть матч Брондбю 0:0 Митьюлланд онлайн




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