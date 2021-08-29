Второй тайм

95' Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Митьюлланд

93' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

93' Шарлес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Отличные скиллы показывает Фаллениус Оскар , обводя своих соперников

92' Удар от ворот произведет Митьюлланд

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Серенсен Оливер из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Шарлес получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Каппис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сегодняшная посещаемость составляет 13777 болельщиков

87' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Aral Simsir возвращается на поле.

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Ох, нехорошо это выглядит. Aral Simsir получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Aral Simsir на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Махсо Андреас из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Шарлес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Йонас Лессль не дал случится голу! Слимане Анис должен был забивать, но Йонас Лессль сделал отличный сейв

78' Брондбю выполняет удар от ворот.

77' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Aral Simsir из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

75' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Aral Simsir

72' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Паулиньо VI из команды Митьюлланд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

68' Исаксен Густав имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

68' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Уре Микаэль из команды Брондбю

65' Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Брондбю выполняет удар от ворот.

64' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

63' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

59' Raphael Nwadike нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Брондбю выполняет удар от ворот.

58' Систо Пионе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Г О О О О Л - Слимане Анис забивает с правой ноги!

53' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

52' Каппис Кристиан из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

51' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Слимане Анис из команды Брондбю пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

49' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

49' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи

47' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Отличные скиллы показывает Слимане Анис , обводя своих соперников

46' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля