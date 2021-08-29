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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13777
Митьюлланд
0'
49' Желтая карточка
Святченко Эрик
1:0
54' Гол
Слимане Анис
2:0
66' Гол
Уре Микаэль
90' Желтая карточка
Шарлес
90'+5
30
Хермансен
Мадс
28
Скиппер
Антон
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
7
Систо
Пионе
45
Исаксен
Густав
11
Мабиль
Авер
Брондбю
3-5-2
Митьюлланд
3-4-1-2

Ход матча

19'
Френнруп Мортен
Скиппер Антон
 
46'
Каппис Кристиан
Греве Матиас
 
49'
 
Святченко Эрик
54'
Слимане Анис
(Бруус Андреас)
1:0
63'
 
Шарлес
Дюр Николас
66'
Уре Микаэль
(Хедлунд Симон)
2:0
74'
 
Хансен Мадс
Исаксен Густав
74'
Павлович Андрия
Уре Микаэль
 
74'
 
Симсир Араль
Мабиль Авер
83'
 
Серенсен Оливер
Паулиньо VI
83'
 
Мадсен Николас
Систо Пионе
86'
Фаллениус Оскар
Хедлунд Симон
 
86'
Бёркеейет Тобиас
Слимане Анис
 
90'
 
Шарлес

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 4 0.57
2. Радошевич Йосип 1 0.14
3. Слимане Анис 1 0.14
4. Менса Кевин 1 0.14
5. Рустед Сигурд 1 0.14
6. Бёркеейет Тобиас 1 0.14
7. Каппис Кристиан 1 0.14
8. Хедлунд Симон 0 0
9. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
10. Бруус Андреас 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.43
2. Систо Пионе 2 0.29
3. Брумадо Жуниор 2 0.29
4. Феррейра Эвандер 2 (1) 0.29
5. Мабиль Авер 1 0.14
6. Исаксен Густав 1 0.14
7. Святченко Эрик 1 0.14
8. Линн Виктор 1 0.14
9. Андерссон Йоэль 0 0
10. Паулиньо VI 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Бёркеейет Тобиас 2 0
3. Бруус Андреас 2 0
4. Хедлунд Симон 1 0
5. Радошевич Йосип 1 0
6. Уре Микаэль 1 0
7. Рустед Сигурд 1 0
8. Шиембе Кевин 1 0
9. Каппис Кристиан 1 0
10. Скиппер Антон 1 0
11. Нильс Фредериксен 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Брумадо Жуниор 0 1
2. Святченко Эрик 1 0
3. Хег Даниэль 1 0
4. Систо Пионе 1 0
5. Мабиль Авер 1 0
6. Андерссон Йоэль 1 0
7. Николаесен Расмус 1 0
8. Шарлес 1 0
9. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1)
 Митьюлланд 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн
Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле
ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Митьюлланд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Брондбю 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании
Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Митьюлланд 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Брондбю 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Оденсе 7 1 4 2 9 - 12 7
10. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Орхус 7 0 3 4 5 - 12 3
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
3. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Митьюлланд 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Брондбю 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Орхус 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Ольборг Альманн Якоб 3 0
3. Копенгаген Зека Карлос 3 0
4. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
5. Вайле Колингер Денис 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 2:0 Митьюлланд онлайн




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