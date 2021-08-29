Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Брондбю
2:0
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 13777
Митьюлланд
49' Желтая карточкаСвятченко Эрик
1:0
54' ГолСлимане Анис
2:0
66' ГолУре Микаэль
90' Желтая карточкаШарлес
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
29
Паулиньо
VI
44
Дюр
Николас
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
49'
54'
1:0
63'
66'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|4
|0.57
|2.
|Радошевич Йосип
|1
|0.14
|3.
|Слимане Анис
|1
|0.14
|4.
|Менса Кевин
|1
|0.14
|5.
|Рустед Сигурд
|1
|0.14
|6.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.14
|7.
|Каппис Кристиан
|1
|0.14
|8.
|Хедлунд Симон
|0
|0
|9.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|10.
|Бруус Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|3
|0.43
|2.
|Систо Пионе
|2
|0.29
|3.
|Брумадо Жуниор
|2
|0.29
|4.
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.29
|5.
|Мабиль Авер
|1
|0.14
|6.
|Исаксен Густав
|1
|0.14
|7.
|Святченко Эрик
|1
|0.14
|8.
|Линн Виктор
|1
|0.14
|9.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|10.
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|3.
|Бруус Андреас
|2
|0
|4.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|5.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|6.
|Уре Микаэль
|1
|0
|7.
|Рустед Сигурд
|1
|0
|8.
|Шиембе Кевин
|1
|0
|9.
|Каппис Кристиан
|1
|0
|10.
|Скиппер Антон
|1
|0
|11.
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брумадо Жуниор
|0
|1
|2.
|Святченко Эрик
|1
|0
|3.
|Хег Даниэль
|1
|0
|4.
|Систо Пионе
|1
|0
|5.
|Мабиль Авер
|1
|0
|6.
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|7.
|Николаесен Расмус
|1
|0
|8.
|Шарлес
|1
|0
|9.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|Митьюлланд
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн
Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле
ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Митьюлланд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Раннерс
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ольборг
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Орхус
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|12.
|Вайле
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Брондбю
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Орхус
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|7.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|4.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0
|5.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0