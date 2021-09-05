Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Балтика
0:0
Первый тайм: 4'
Торпедо Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Остоич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бородюк Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казаев Ян
|4
|0.5
|2.
|Альшин Ильнур
|1
|0.13
|3.
|Макарчук Артём
|1
|0.13
|4.
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|7
|0.88
|2.
|Лебеденко Игорь
|4
|0.5
|3.
|Султонов Мухаммад
|3
|0.38
|4.
|Енин Иван
|2
|0.25
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.13
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.13
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.13
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кашчелан Младен
|6
|0
|2.
|Макарчук Артём
|2
|1
|3.
|Альшин Ильнур
|3
|0
|4.
|Остоич Иван
|3
|0
|5.
|Гелоян Ишхан
|1
|1
|6.
|Джамилов Султан
|2
|0
|7.
|Казаев Ян
|2
|0
|8.
|Денисов Виталий
|1
|0
|9.
|Кузьмин Максим
|1
|0
|10.
|Дибиргаджиев Джамал
|1
|0
|11.
|Карпович Сергей
|1
|0
|12.
|Мещанинов Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Шумских Алексей
|2
|0
|3.
|Померко Алексей
|2
|0
|4.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|5.
|Енин Иван
|2
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|7.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|8.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Торпедо Москва
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +9 =5 -6Балтика 2:1 Краснодар-2 Саранск 1:2 Балтика КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика
Балтика 0:0 Нефтехимик Акрон 0:0 Балтика Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Балтика: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 3
|23
|2.
|Оренбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|КАМАЗ
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 14
|16
|7.
|Алания
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Нефтехимик
|2:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 4
|14
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|Балтика
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|11.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Ротор
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 5
|12
|13.
|Енисей
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|14.
|Томь
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Акрон
|1:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 10
|6
|18.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|19.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|2.
|Факел
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|3.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 2
|13
|4.
|КАМАЗ
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Нефтехимик
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Томь
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|12.
|Балтика
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|16.
|Акрон
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|19.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Ротор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|Балтика
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|КАМАЗ
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Нефтехимик
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|14.
|Факел
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Томь
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|17.
|Акрон
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|18.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|19.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 19
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|7
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|6
|2
|0
|3.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|0
|5.
|Балтика
|Казаев Ян
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|5
|1
|2.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|3
|2
|3.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|6
|0
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|4
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1
Прогнозы на матч Балтика 0:0 Торпедо Москва
Исход игры
Балтика
7.1% (10)
Ничья
39.7% (56)
Торпедо Москва
53.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
1:2 Торпедо Москва
28.4% (40)
0:1 Торпедо Москва
18.4% (26)
1:3 Торпедо Москва
3.5% (5)
2:1 Балтика
2.8% (4)
1:0 Балтика
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Торпедо Москва
2.1% (3)
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