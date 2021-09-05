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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Балтика
0:0
Первый тайм: 4'
Торпедо Москва
0' 4'
Балтика
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казаев Ян 4 0.5
2. Альшин Ильнур 1 0.13
3. Макарчук Артём 1 0.13
4. Маркович Мирослав 1 (1) 0.13
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 7 0.88
2. Лебеденко Игорь 4 0.5
3. Султонов Мухаммад 3 0.38
4. Енин Иван 2 0.25
5. Шумских Алексей 1 0.13
6. Адаев Владислав 1 0.13
7. Евдокимов Андрей 1 0.13
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.13

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Кашчелан Младен 6 0
2. Макарчук Артём 2 1
3. Альшин Ильнур 3 0
4. Остоич Иван 3 0
5. Гелоян Ишхан 1 1
6. Джамилов Султан 2 0
7. Казаев Ян 2 0
8. Денисов Виталий 1 0
9. Кузьмин Максим 1 0
10. Дибиргаджиев Джамал 1 0
11. Карпович Сергей 1 0
12. Мещанинов Артём 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Шумских Алексей 2 0
3. Померко Алексей 2 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Торпедо Москва 5% (1) 20% (4) 20% (4) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Балтика 2:1 Краснодар-2 Саранск 1:2 Балтика КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика
Балтика 0:0 Нефтехимик Акрон 0:0 Балтика Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Балтика: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 1:0 Балтика Кубок
Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
2. Оренбург Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
3. Факел 0:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
4. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. КАМАЗ 2:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
6. Спартак-2 Заявка 9 5 1 3 10 - 14 16
7. Алания Заявка 9 4 3 2 20 - 13 15
8. Нефтехимик 2:1 Заявка 9 4 2 3 11 - 4 14
9. Велес Москва Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
10. Балтика 0:0 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
11. Краснодар-2 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Ротор Заявка 9 2 6 1 8 - 5 12
13. Енисей Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
14. Томь 0:2 Заявка 9 3 1 5 8 - 12 10
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Акрон 1:2 Заявка 9 1 3 5 7 - 11 6
17. Текстильщик Заявка 9 1 3 5 4 - 10 6
18. Волгарь 0:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 11 6
19. ПФК Кубань 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 13 5
20. Металлург Липецк Заявка 9 1 1 7 7 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 7 5 0 2 12 - 6 15
2. Факел 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Торпедо Москва 0:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
4. КАМАЗ 2:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
5. Нефтехимик 2:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
7. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Краснодар-2 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Томь 0:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Алания Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
12. Балтика 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
16. Акрон 1:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Волгарь 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
18. Металлург Липецк Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
19. ПФК Кубань 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
20. Текстильщик Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 Заявка 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Спартак-2 Заявка 4 3 0 1 5 - 7 9
3. Алания Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
4. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Ротор Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Енисей Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
8. Балтика 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Краснодар-2 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. КАМАЗ 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Нефтехимик 2:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
14. Факел 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Томь 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
17. Акрон 1:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
18. ПФК Кубань 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
19. Волгарь 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20. Металлург Липецк Заявка 4 0 0 4 1 - 19 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 7 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
2. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
3. Балтика Кашчелан Младен 6 0
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Атаками левым флангом обменялись команды. "Торпедо" впереди выглядело поубедительнее.
  • 2'
    "Балтика" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Торпедо" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Калиниграде"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 9 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московское «Торпедо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 141
Балтика 7.1% (10)
X 39.7% (56)
Торпедо Москва 53.2% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Торпедо Москва
4.50
3.55
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Балтика 0:0 Торпедо Москва онлайн


Прогнозы на матч Балтика 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Балтика
7.1% (10)
Ничья
39.7% (56)
Торпедо Москва
53.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
1:2 Торпедо Москва
28.4% (40)
0:1 Торпедо Москва
18.4% (26)
1:3 Торпедо Москва
3.5% (5)
2:1 Балтика
2.8% (4)
1:0 Балтика
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:2 Торпедо Москва
2.1% (3)
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