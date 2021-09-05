—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 9 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московское «Торпедо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.