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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
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Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 4 (2) 0.5
2. Сиваков Михаил 2 0.25
3. Миронов Алексей 2 0.25
4. Бреев Сергей 1 0.13
5. Малых Андрей 1 0.13
6. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.13
7. Гойкович Ренато 1 0.13
8. Эктов Александр 1 0.13
9. Прудников Николай 1 0.13
10. Капленко Кирилл 1 0.13
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Школик Игорь 2 0.25
2. Байрыев Азат 1 0.13
3. Чуканов Андреа 1 0.13
4. Бериашвили Илья 1 0.13

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Миронов Алексей 4 0
2. Капленко Кирилл 3 0
3. Шаболин Артём 3 0
4. Сиваков Михаил 1 1
5. Эктов Александр 1 1
6. Малых Андрей 2 0
7. Аюпов Тимур 2 0
8. Гойкович Ренато 2 0
9. Фамейе Джоэль 2 0
10. Титков Николай 2 0
11. Бидловский Давид 2 0
12. Бреев Сергей 1 0
13. Полуяхтов Владимир 1 0
14. Дьялло Абдулай 1 0
15. Кеняйкин Алексей 1 0
16. Сычевой Владимир 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Ташаев Александр 3 0
2. Макаров Сергей 3 0
3. Байрыев Азат 2 0
4. Маляров Никита 2 0
5. Щёткин Алексей 2 0
6. Чуканов Андреа 1 0
7. Махатадзе Георгий 1 0
8. Николаев Олег 1 0
9. Слепов Сергей 1 0
10. Кавтарадзе Бека 1 0
11. Школик Игорь 1 0
12. Голосов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)
 Ротор 0 0 0 0 20% (1) 80% (4)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва
Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург
Ротор Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Томь 1:1 Ротор Кайрат Москва 0:3 Ротор Факел 1:0 Ротор Ротор 1:1 Балтика
Металлург Липецк 0:1 Ротор Ротор 1:1 Волгарь Ротор 0:0 СКА-Хабаровск Ротор 1:1 Олимп-Долгопрудный Ротор 0:0 Текстильщик Рубин 1:1 Ротор Сочи 2:1 Ротор Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ротор 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 8 7 1 0 20 - 3 22
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 15 - 5 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Факел Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Алания Заявка 8 4 2 2 19 - 12 14
6. Велес Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
7. КАМАЗ Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 9 - 3 11
10. Балтика Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Краснодар-2 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
12. Томь Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13. Ротор Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
14. Енисей Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 2 4 5 - 7 8
16. Акрон Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
17. Волгарь Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18. ПФК Кубань Заявка 8 1 1 6 7 - 13 4
19. Металлург Липецк Заявка 8 1 1 6 7 - 26 4
20. Текстильщик Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Торпедо Москва Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
3. Факел Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
5. КАМАЗ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. СКА-Хабаровск Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
7. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Алания Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
12. Балтика Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Акрон Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17. Металлург Липецк Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
18. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
19. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
20. Текстильщик Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Алания Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
4. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Спартак-2 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
6. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Ротор Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Краснодар-2 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Факел Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Енисей Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Томь Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
16. Акрон Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Волгарь Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Нефтехимик Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
19. ПФК Кубань Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Металлург Липецк Заявка 4 0 0 4 1 - 19 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 7 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
2. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
3. Балтика Кашчелан Младен 6 0
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Оренбург 82.5% (33)
    X 5% (2)
    Ротор 12.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Ротор
    1.65
    3.90
    5.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Ротор онлайн


    Прогнозы на матч Оренбург - Ротор

    Исход игры
    Оренбург
    82.5% (33)
    Ничья
    5% (2)
    Ротор
    12.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    40% (16)
    2:0 Оренбург
    22.5% (9)
    1:0 Оренбург
    17.5% (7)
    1:2 Ротор
    7.5% (3)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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