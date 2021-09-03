Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|4 (2)
|0.5
|2.
|Сиваков Михаил
|2
|0.25
|3.
|Миронов Алексей
|2
|0.25
|4.
|Бреев Сергей
|1
|0.13
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.13
|6.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.13
|7.
|Гойкович Ренато
|1
|0.13
|8.
|Эктов Александр
|1
|0.13
|9.
|Прудников Николай
|1
|0.13
|10.
|Капленко Кирилл
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Школик Игорь
|2
|0.25
|2.
|Байрыев Азат
|1
|0.13
|3.
|Чуканов Андреа
|1
|0.13
|4.
|Бериашвили Илья
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миронов Алексей
|4
|0
|2.
|Капленко Кирилл
|3
|0
|3.
|Шаболин Артём
|3
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|5.
|Эктов Александр
|1
|1
|6.
|Малых Андрей
|2
|0
|7.
|Аюпов Тимур
|2
|0
|8.
|Гойкович Ренато
|2
|0
|9.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|10.
|Титков Николай
|2
|0
|11.
|Бидловский Давид
|2
|0
|12.
|Бреев Сергей
|1
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|14.
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|15.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|16.
|Сычевой Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ташаев Александр
|3
|0
|2.
|Макаров Сергей
|3
|0
|3.
|Байрыев Азат
|2
|0
|4.
|Маляров Никита
|2
|0
|5.
|Щёткин Алексей
|2
|0
|6.
|Чуканов Андреа
|1
|0
|7.
|Махатадзе Георгий
|1
|0
|8.
|Николаев Олег
|1
|0
|9.
|Слепов Сергей
|1
|0
|10.
|Кавтарадзе Бека
|1
|0
|11.
|Школик Игорь
|1
|0
|12.
|Голосов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|20% (1)
|80% (4)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +17 =1 -2Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва
Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург
Ротор Последние 20 матчей: +4 =8 -8Томь 1:1 Ротор Кайрат Москва 0:3 Ротор Факел 1:0 Ротор Ротор 1:1 Балтика
Металлург Липецк 0:1 Ротор Ротор 1:1 Волгарь Ротор 0:0 СКА-Хабаровск Ротор 1:1 Олимп-Долгопрудный Ротор 0:0 Текстильщик Рубин 1:1 Ротор Сочи 2:1 Ротор Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 3
|22
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Факел
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Алания
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 12
|14
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 3
|11
|10.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|12.
|Томь
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|17.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 26
|4
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 2
|13
|3.
|Факел
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|12.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Ротор
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|6.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Ротор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Томь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 19
|0
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- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|7
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|6
|2
|0
|3.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|0
|5.
|Балтика
|Казаев Ян
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|5
|1
|2.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|3
|2
|3.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|6
|0
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|4
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Ротор
Исход игры
Оренбург
82.5% (33)
Ничья
5% (2)
Ротор
12.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
55.26% (21)
Нет
44.74% (17)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
40% (16)
2:0 Оренбург
22.5% (9)
1:0 Оренбург
17.5% (7)
1:2 Ротор
7.5% (3)
1:1 Ничья
5% (2)
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