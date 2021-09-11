Первый тайм

37' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Брайтон

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Янссон Понтус получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Брентфорд

27' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Брайтон

27' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

26' Брайтон выполняет удар от ворот.

26' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Брайтон

20' Лаллана Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мбеумо Брайан получил желтую карточку от судьи

19' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мбеумо Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Уэлбек Данни . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Брайтон

12' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

6' Каньос Серхи получил желтую карточку от судьи

6' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Сегодня отличная погода для футбола.

3' Брентфорд начинает с центра поля

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре