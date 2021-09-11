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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Брайтон
0'
6' Желтая карточка
Каньос Серхи
19'
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
26
Баптист
Шендон
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Санчес
Роберт
4
Уэбстер
Адам
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
34
Вельтман
Йоел
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
3
Кукурелья
Марк
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
Брентфорд
3-5-2
Брайтон
3-4-1-2

Ход матча

6'
Каньос Серхи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Норгор Кристиан 1 0.25
2. Тони Айвен 1 0.25
3. Каньос Серхи 1 0.25
4. Янссон Понтус 0 0
5. Пиннок Итан 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 2 0.5
2. Даффи Шейн 1 0.25
3. Макаллистер Алексис 1 0.25
4. Гросс Паскаль 0 0
5. Биссума Ив 0 0
6. Модер Якуб 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Норгор Кристиан 2 0
2. Тони Айвен 1 0
3. Каньос Серхи 1 0
4. Янельт Витали 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Даффи Шейн 1 0
2. Уэбстер Адам 1 0
3. Мопе Нил 1 0
4. Марч Соломон 1 0
5. Биссума Ив 1 0
6. Мвепу Энок 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Брайтон 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал
Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон
Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Брайтон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Брентфорд 3:3 Брайтон Брайтон 0:2 Брентфорд Брайтон 3:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Брентфорд Брентфорд 0:2 Брайтон Кубок Брентфорд 3:2 Брайтон Брентфорд 0:1 Брайтон Первая лига Брайтон 1:0 Брентфорд Первая лига Брайтон 3:0 Брентфорд Первая лига Брентфорд 0:0 Брайтон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 1 7
8. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Уотфорд 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
20. Арсенал 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брентфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Уотфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Лестер 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лестер 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Норвич 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
4. Лидс Купер Лиам 2 0
5. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Брентфорд 38.9% (51)
X 48.9% (64)
Брайтон 12.2% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Брайтон
3.15
3.15
3.00
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Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Брайтон

Исход игры
Брентфорд
38.9% (51)
Ничья
48.9% (64)
Брайтон
12.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
32.82% (43)
Меньше
67.18% (88)
Обе команды забьют
Да
72.52% (95)
Нет
27.48% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (53)
2:1 Брентфорд
20.6% (27)
1:0 Брентфорд
16% (21)
1:2 Брайтон
7.6% (10)
0:0 Ничья
5.3% (7)
0:1 Брайтон
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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