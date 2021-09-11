Англия: Премьер-лига 2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Брайтон
6' Желтая карточкаКаньос Серхи
17
Тони
Айвен
24
Даффи
Шейн
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Норгор Кристиан
|1
|0.25
|2.
|Тони Айвен
|1
|0.25
|3.
|Каньос Серхи
|1
|0.25
|4.
|Янссон Понтус
|0
|0
|5.
|Пиннок Итан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|2
|0.5
|2.
|Даффи Шейн
|1
|0.25
|3.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.25
|4.
|Гросс Паскаль
|0
|0
|5.
|Биссума Ив
|0
|0
|6.
|Модер Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норгор Кристиан
|2
|0
|2.
|Тони Айвен
|1
|0
|3.
|Каньос Серхи
|1
|0
|4.
|Янельт Витали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даффи Шейн
|1
|0
|2.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|3.
|Мопе Нил
|1
|0
|4.
|Марч Соломон
|1
|0
|5.
|Биссума Ив
|1
|0
|6.
|Мвепу Энок
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брентфорд
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Брайтон
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +13 =5 -2Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал
Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон
Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Брайтон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 1
|7
|8.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|4.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Брайтон
Исход игры
Брентфорд
38.9% (51)
Ничья
48.9% (64)
Брайтон
12.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
32.82% (43)
Меньше
67.18% (88)
Обе команды забьют
Да
72.52% (95)
Нет
27.48% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (53)
2:1 Брентфорд
20.6% (27)
1:0 Брентфорд
16% (21)
1:2 Брайтон
7.6% (10)
0:0 Ничья
5.3% (7)
0:1 Брайтон
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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