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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16518
Брайтон
0'
6' Желтая карточка
Каньос Серхи
17' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
55' Желтая карточка
Вельтман Йоел
57' Желтая карточка
Даффи Шейн
74' Желтая карточка
Айер Кристоффер
0:1
90' Гол
Троссар Леандро
90'+6
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
26
Баптист
Шендон
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Санчес
Роберт
4
Уэбстер
Адам
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
34
Вельтман
Йоел
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
3
Кукурелья
Марк
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
Брентфорд
3-5-2
Брайтон
3-4-1-2

Ход матча

6'
Каньос Серхи
 
17'
Мбеумо Брайан
 
37'
 
Модер Якуб
Уэбстер Адам
55'
 
Вельтман Йоел
57'
 
Даффи Шейн
61'
Расмуссен Мадс
Каньос Серхи
 
64'
 
Макаллистер Алексис
Уэлбек Данни
68'
Йенсен Матиас
Янельт Витали
 
74'
Айер Кристоффер
 
75'
Ониика Фрэнк
Баптист Шендон
 
82'
 
Марч Соломон
Кукурелья Марк
90'
0:1
Троссар Леандро
(Макаллистер Алексис)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Норгор Кристиан 1 0.25
2. Тони Айвен 1 0.25
3. Каньос Серхи 1 0.25
4. Янссон Понтус 0 0
5. Пиннок Итан 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 2 0.5
2. Макаллистер Алексис 1 0.25
3. Даффи Шейн 1 0.25
4. Троссар Леандро 1 0.25
5. Гросс Паскаль 0 0
6. Биссума Ив 0 0
7. Модер Якуб 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Норгор Кристиан 2 0
2. Тони Айвен 1 0
3. Айер Кристоффер 1 0
4. Каньос Серхи 1 0
5. Янельт Витали 1 0
6. Мбеумо Брайан 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Даффи Шейн 2 0
2. Уэбстер Адам 1 0
3. Вельтман Йоел 1 0
4. Мопе Нил 1 0
5. Марч Соломон 1 0
6. Биссума Ив 1 0
7. Мвепу Энок 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Брайтон 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал
Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон
Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Брайтон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Брентфорд 3:3 Брайтон Брайтон 0:2 Брентфорд Брайтон 3:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Брентфорд Брентфорд 0:2 Брайтон Кубок Брентфорд 3:2 Брайтон Брентфорд 0:1 Брайтон Первая лига Брайтон 1:0 Брентфорд Первая лига Брайтон 3:0 Брентфорд Первая лига Брентфорд 0:0 Брайтон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Челси 2:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
5. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
6. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
7. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Челси 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Астон Вилла 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Челси 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Астон Вилла 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
3. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
4. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Брентфорд 38.9% (51)
X 48.9% (64)
Брайтон 12.2% (16)
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Где смотреть матч Брентфорд 0:1 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:1 Брайтон

Исход игры
Брентфорд
38.9% (51)
Ничья
48.9% (64)
Брайтон
12.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
32.82% (43)
Меньше
67.18% (88)
Обе команды забьют
Да
72.52% (95)
Нет
27.48% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (53)
2:1 Брентфорд
20.6% (27)
1:0 Брентфорд
16% (21)
1:2 Брайтон
7.6% (10)
0:0 Ничья
5.3% (7)
0:1 Брайтон
3.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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