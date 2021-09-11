Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Тони Айвен нанес удар, мяч был парирован, но Роберт Санчес не удержал его в руках.

49' Удар от ворот произведет Брайтон

48' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

48' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Лаллана Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Лаллана Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Брентфорд выполняет удар от ворот.

42' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Каньос Серхи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

37' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Брайтон

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Янссон Понтус получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Брентфорд

27' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Брайтон

27' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

26' Брайтон выполняет удар от ворот.

26' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Брайтон

20' Лаллана Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мбеумо Брайан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Мбеумо Брайан получил желтую карточку от судьи

17' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Уэлбек Данни . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Брайтон

12' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

7' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Каньос Серхи получил желтую карточку от судьи

6' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Брентфорд начинает с центра поля