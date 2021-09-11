Криро зобеть
Sirali Allaberdiyew #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3
|0.75
|2.
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0.75
|3.
|Фред Сантос
|1
|0.25
|4.
|Погба Поль
|0
|0
|5.
|Варан Рафаэль
|0
|0
|6.
|Линделоф Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|2
|0.5
|2.
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.25
|3.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.25
|4.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|2.
|Погба Поль
|2
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|4.
|Шоу Люк
|1
|0
|5.
|Фред Сантос
|1
|0
|6.
|Далот Диогу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шёр Фабиан
|2
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|1
|0
|3.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|4.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|5.
|Хэйден Айзак
|1
|0
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Ньюкасл
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 1
|7
|8.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|4.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0