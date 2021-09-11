А вот хозяева своё наступление завершают ударом, но Джедон Санчо не попадает в створ. Вообще, сегодня отсутствует точность у хозяев - девять ударов и все мимо.

Корнер с левого фланга исполнил Шоу - выиграл позицию Магуайр и пробил головой, но получилось прямо в руки Вудмену.

Джедон Санчо подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу во вратарскую, где располагаются лишь соперники.

31' Сен-Максимен проник в штрафную площадь и выполнил пас пяткой назад на Альмирона, но Мигеля успели опередить защитники "Манчестера".

30' Уиллок врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает в ближний угол - выше цели, а ведь в центре стоял одинокий Жоэлинтон и активно просил пас.

29' Гости продолжают тянуть время в любой ситуации. Сейчас Фредди Вудмен слишком долго вводил мяч в игру ударом от ворот, за что получил устное предупреждение.

28' Бруну Фернандеш решил стать автором красивейшего гола, пробив с центра поля, но не сумел попасть в створ, отправив мяч чуть выше перекладины.

27' Угловой с правого фланга исполнил "Ньюкасл", но он не стал проблемой для хозяев - выиграл воздух Магуайр и выбил мяч подальше.

26' Показывают нам Уле Гуннара Сульшера, который что-то активно обсуждает с помощником. Возможно, раздумывают над тем, как вскрывать насыщенную оборону гостей.

25' Ответную атаку провели "сороки" - сначала пробил Альмирон и попал в соперника, а потом в руки Де Хеа мяч отправил Ритчи.

23' Криштиану Роналду принял мяч перед штрафной площадкой, а потом решился на удар с левой ноги и попал в соперника.

22' Сразу же ещё один корнер исполнили хозяева, но на сей раз борьба на втором этаже осталась за футболистами "Ньюкасла".

21' ОПАСНО! Рафаэль Варан избавляется от опеки на ближней штанге и пробивает в дальний угол, но немного не попадает в створ.

20' Неманья Матич получил мяч на левом фланге, дошёл до лицевой линии и выполнил прострел - круглый от футболиста "Ньюкасла" ушёл на угловой.

18' Уан-Биссака играет в центр на Погба, Поль выполняет подачу в касание, отправляя мяч на дальнюю штангу, а там на выходе надёжен Вудмен.

17' Джо Уиллок выполнил подачу в штрафную площадь с правого фланга, но никто из партнёров не сумел зацепиться за мяч.

16' Позиционное наступление "Ньюкасла" завершается дальним ударом Ритчи, после которого мяч попадает в Уана-Биссаку и уходит в аут.

15' Пока максимально просто действуют гости, создавая трафик около штрафной площадки и практически не оставляя зон соперникам.

14' Мэтт Ритчи нарушает правила в центре поля, сбивая Бруну Фернандеша и не позволяя португальцу разогнать контратаку.

13' Варан в очередной раз прерывает атаку "сорок", выбивая мяч за боковую линию. Гости получают возможность перевести дух и отдохнуть от оборонительной работы.

11' И тут же ещё один момент с участием Роналду, на сей раз он вошёл в штрафную площадь левым краем и пробил в ближний угол, отправив мяч чуть выше цели.

10' Кларк не сумел выбить мяч из своей штрафной площадки, чем воспользовался Роналду и пробил с левой, но в створ не попал.

9' Погба выполняет заброс в штрафную площадь, Фернандеш играет головой и пробует нанести удар, но получается слишком неточно.

8' А вот и первая атака "Ньюкасла". Жоэлинтон прошёл по левому флангу, сместился в центр, вошёл в штрафную площадь и пробил низом, но в створ не попал.

7' Мэтт Ричи выполнил передачу по левому флангу, но успел сыграть на перехвате Рафаэль Варан, выбив игровой снаряд за боковую линию.

6' Бруну Фернандеш забросил мяч в штрафную площадь на Роналду, но Криштиану не справился с приёмом, коснувшись игрового снаряда головой и отпустив далеко от себя.

5' Уан-Биссака подключается к атаке правым флангом, получает мяч и выполняет высокую подачу, с которой справляются защитники "Ньюкасла".

4' Хозяева ожидаемо забирают себе мяч и владеют им на чужой половине поля, но пока вдали от ворот, перед штрафной площадкой.

3' Шон Лонгстафф нарушает правила в центральном круге, роняя на газон Неманью Матича.

2' Разумеется, большая часть внимания будет прикована к Криштиану Роналду, который вернулся в "Манчестер Юнайтед" и сразу же выходит в старте. Посмотрим, удастся ли португальцу отметиться результативным действием, а может и не одним.