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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ньюкасл
0' 18'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
31
Матич
Неманья
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
27
Вудмен
Фредди
19
Манкильо
Хави
14
Хэйден
Айзак
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
28
Уиллок
Джо
36
Лонгстафф
Шон
24
Альмирон
Мигель
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ньюкасл
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 0.75
2. Гринвуд Мэйсон 3 0.75
3. Фред Сантос 1 0.25
4. Погба Поль 0 0
5. Варан Рафаэль 0 0
6. Линделоф Виктор 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 2 0.5
2. Сен-Максимен Аллан 1 0.25
3. Мёрфи Джейкоб 1 0.25
4. Ритчи Мэтт 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 2 0
2. Погба Поль 2 0
3. Магуайр Гарри 1 0
4. Шоу Люк 1 0
5. Фред Сантос 1 0
6. Далот Диогу 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Шёр Фабиан 2 0
2. Шелви Джонджо 1 0
3. Уилсон Каллум 1 0
4. Ласcеллс Джамал 1 0
5. Хэйден Айзак 1 0
6. Мёрфи Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 14.29% (1) 0 57.14% (4) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ньюкасл 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон
Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюкасл 0:0 Бёрнли Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 1 7
8. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Уотфорд 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
20. Арсенал 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брентфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Уотфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Лестер 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лестер 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Норвич 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
4. Лидс Купер Лиам 2 0
5. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Джедон Санчо подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу во вратарскую, где располагаются лишь соперники. 
  • Офсайд
    34'
    Атака "Ньюкасла" прервана свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Сен-Максимен. 
  • Угловой
    33'
    Корнер с левого фланга исполнил Шоу - выиграл позицию Магуайр и пробил головой, но получилось прямо в руки Вудмену. 
  • 32'
    А вот хозяева своё наступление завершают ударом, но Джедон Санчо не попадает в створ. Вообще, сегодня отсутствует точность у хозяев - девять ударов и все мимо. 
  • 31'
    Сен-Максимен проник в штрафную площадь и выполнил пас пяткой назад на Альмирона, но Мигеля успели опередить защитники "Манчестера". 
  • Опасный момент
    30'
    Уиллок врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает в ближний угол - выше цели, а ведь в центре стоял одинокий Жоэлинтон и активно просил пас. 
  • Судья
    29'
    Гости продолжают тянуть время в любой ситуации. Сейчас Фредди Вудмен слишком долго вводил мяч в игру ударом от ворот, за что получил устное предупреждение. 
  • Опасный момент
    28'
    Бруну Фернандеш решил стать автором красивейшего гола, пробив с центра поля, но не сумел попасть в створ, отправив мяч чуть выше перекладины. 
  • Угловой
    27'
    Угловой с правого фланга исполнил "Ньюкасл", но он не стал проблемой для хозяев - выиграл воздух Магуайр и выбил мяч подальше. 
  • 26'
    Показывают нам Уле Гуннара Сульшера, который что-то активно обсуждает с помощником. Возможно, раздумывают над тем, как вскрывать насыщенную оборону гостей. 
  • 25'
    Ответную атаку провели "сороки" - сначала пробил Альмирон и попал в соперника, а потом в руки Де Хеа мяч отправил Ритчи. 
  • 23'
    Криштиану Роналду принял мяч перед штрафной площадкой, а потом решился на удар с левой ноги и попал в соперника. 
  • Угловой
    22'
    Сразу же ещё один корнер исполнили хозяева, но на сей раз борьба на втором этаже осталась за футболистами "Ньюкасла". 
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Рафаэль Варан избавляется от опеки на ближней штанге и пробивает в дальний угол, но немного не попадает в створ. 
  • Угловой
    20'
    Неманья Матич получил мяч на левом фланге, дошёл до лицевой линии и выполнил прострел - круглый от футболиста "Ньюкасла" ушёл на угловой. 
  • 18'
    Уан-Биссака играет в центр на Погба, Поль выполняет подачу в касание, отправляя мяч на дальнюю штангу, а там на выходе надёжен Вудмен. 
  • 17'
    Джо Уиллок выполнил подачу в штрафную площадь с правого фланга, но никто из партнёров не сумел зацепиться за мяч. 
  • 16'
    Позиционное наступление "Ньюкасла" завершается дальним ударом Ритчи, после которого мяч попадает в Уана-Биссаку и уходит в аут. 
  • 15'
    Пока максимально просто действуют гости, создавая трафик около штрафной площадки и практически не оставляя зон соперникам. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Мэтт Ритчи нарушает правила в центре поля, сбивая Бруну Фернандеша и не позволяя португальцу разогнать контратаку. 
  • 13'
    Варан в очередной раз прерывает атаку "сорок", выбивая мяч за боковую линию. Гости получают возможность перевести дух и отдохнуть от оборонительной работы. 
  • Опасный момент
    11'
    И тут же ещё один момент с участием Роналду, на сей раз он вошёл в штрафную площадь левым краем и пробил в ближний угол, отправив мяч чуть выше цели. 
  • Опасный момент
    10'
    Кларк не сумел выбить мяч из своей штрафной площадки, чем воспользовался Роналду и пробил с левой, но в створ не попал. 
  • 9'
    Погба выполняет заброс в штрафную площадь, Фернандеш играет головой и пробует нанести удар, но получается слишком неточно. 
  • 8'
    А вот и первая атака "Ньюкасла". Жоэлинтон прошёл по левому флангу, сместился в центр, вошёл в штрафную площадь и пробил низом, но в створ не попал. 
  • 7'
    Мэтт Ричи выполнил передачу по левому флангу, но успел сыграть на перехвате Рафаэль Варан, выбив игровой снаряд за боковую линию. 
  • Опасный момент
    6'
    Бруну Фернандеш забросил мяч в штрафную площадь на Роналду, но Криштиану не справился с приёмом, коснувшись игрового снаряда головой и отпустив далеко от себя. 
  • 5'
    Уан-Биссака подключается к атаке правым флангом, получает мяч и выполняет высокую подачу, с которой справляются защитники "Ньюкасла". 
  • 4'
    Хозяева ожидаемо забирают себе мяч и владеют им на чужой половине поля, но пока вдали от ворот, перед штрафной площадкой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Шон Лонгстафф нарушает правила в центральном круге, роняя на газон Неманью Матича. 
  • 2'
    Разумеется, большая часть внимания будет прикована к Криштиану Роналду, который вернулся в "Манчестер Юнайтед" и сразу же выходит в старте. Посмотрим, удастся ли португальцу отметиться результативным действием, а может и не одним. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор даёт свисток и футбол на "Олд Траффорд" начинается! 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.6% (162)
Ничья
1.2% (2)
Ньюкасл
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.05% (87)
Меньше
46.95% (77)
Обе команды забьют
Да
31.71% (52)
Нет
68.29% (112)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
40.4% (67)
3:0 Манчестер Юнайтед
21.7% (36)
2:1 Манчестер Юнайтед
13.3% (22)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.4% (19)
1:0 Манчестер Юнайтед
5.4% (9)
5:1 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
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