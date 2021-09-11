Угловой удар сейчас зарабатывается "Факел" на чужой половине поля. Будет ли что-то интересное со стандартного положения?

Корнер неудачно разыграли игроки "Факела", но мяч остался у коллектива из Воронежа, который продолжает искать ключики к обороне соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКСИМОВ! 0:1! Неожиданно гости открывают счет. Проходит передача с левого фланга в центр, где сферу принимает Максимов, который отправляет в касание мяч в ворота соперника.

Угловой заработали и подали сейчас футболисты "Торпедо". Дело закончилось ударом Лебеденко намного выше цели. Не лучшее завершение эпизода.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКБАШЕВ! 0:2! И второй мяч забивает сейчас коллектив гостей. Подача с правого фланга на линию штрафной, откуда в касание пробивает набежавший Акбашев, посылая снаряд в цель!

27' Оба наставника на ногах с первых минут стоят на ногах. Гонят они время от времени вперед своих подопечных, которые не самым лучшим образом перемещаются по полю.

25' Показали нам процент владения мячом. По этому показателю далеко впереди "Торпедо" - 66% против 34%. В принципе, визуально это видно.

24' Угловой подали футболисты "Торпедо", но Свинов на выходе уверенно сыграл кулаками, выбив мяч в за пределы поля, в аут.

22' Да, продолжают владеть инициативой игроки "Торпедо". Воронежский коллектив действует осторожно и боится пропустить мяч в первом тайме. Игра с оглядкой на оборону.

21' Мендель теперь пошел к мячу после подачи с левого фланга, однако сфолил он против соперника. Слишком много нарушают правила гости.

20' Мендель отправлял снаряд на Черова, но последнему добраться до снаряда не удалось. Редкая вылазка "Факела" на чужую половину поля не закончилась ничем.

18' Лебеденко перестарался в атаке и сфолил против соперника в районе 11-метровой отметки. Фиксируют тут судьи нарушение правил.

17' Сегодня на трибунах есть фанаты. Их, конечно, немного, но они имеются, и есть кому болеть за "Торпедо". Информации по болельщикам "Факела" нет.

16' Треть тайма прошла. Так и не ходит к воротам соперникам "Факел". Мяч практически не достается коллективу гостей, который пребывает в оборонительных порядках.

15' Магаль получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга.

14' Еще одна подача на Лебеденко, который выпрыгивает в чужой штрафной, но головой пробивает значительно правее цели!

13' Фактически без атак играет "Факел". Постоянно впереди с мячом перемещается коллектив хозяев, и это серьезно беспокоит наставник воронежского коллектива.

12' Аппаев попытался едва ли не первую атаку своей команды по центру разогнать, но под прессингом оппонента со снарядом пришлось расстаться футболисту.

10' 10 минут встречи позади. Подача в сторону Султонова, который прихватил сопернику за плечо. Это нарушение правил в нашем поединке.

9' Нам еще и еще показывают моменты у Лебеденко. Как минимум, однажды Игорь уже мог отличиться, но ему в буквально смысле слова не повезло.

8' Торпедовцам не хватает буквально немного удачи. Султонов на Нетфулина простреливал с левого фланга, но игрок не попал по мячу на ровном месте.

6' Хозяева встречи действуют значительно активнее своего соперника. Как мне кажется, играть при таком давлении играть коллективу гостей будет непросто.

5' Лебеденко с левого фланга поймал мяч на ногу, однако снова послал мяч мимо голкипер, но на сей раз не попал и в ворота.

4' ЛЕБЕДЕНКО! Должен был он открывать счет в матче. Переправил он сферу мимо голкипера, однако защитники успели подстраховать своего стража, выбив мяч в аут!

2' Сходу рванули с места вперед футболисты "Торпедо". Подача в штрафную "Факела", где уверенно себя чувствуют оборонцы воронежцев.