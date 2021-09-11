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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 23'
Факел
0'
14' Желтая карточка
Магаль Руслан
23'
Торпедо Москва
Факел

Ход матча

14'
 
Магаль Руслан

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 8 0.8
2. Лебеденко Игорь 4 0.4
3. Султонов Мухаммад 3 0.3
4. Енин Иван 2 0.2
5. Шумских Алексей 1 0.1
6. Адаев Владислав 1 0.1
7. Евдокимов Андрей 1 0.1
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.1
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максимов Максим 4 (1) 0.4
2. Акбашев Роман 3 0.3
3. Брызгалов Сергей 1 0.1
4. Черов Василий 1 0.1
5. Мендель Андрей 1 0.1

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Померко Алексей 3 0
3. Шумских Алексей 2 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Султонов Мухаммад 1 0
9. Полубояринов Данил 1 0
10. Ботнарь Виталий 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 4 0
2. Дашаев Аслан 3 0
3. Мендель Андрей 3 0
4. Мастерной Владислав 1 1
5. Брызгалов Сергей 2 0
6. Смирнов Михаил 2 0
7. Черов Василий 2 0
8. Магаль Руслан 2 0
9. Кулишев Артём 1 0
10. Максимов Максим 1 0
11. Дмитриев Олег 1 0
12. Грузнов Илья 1 0
13. Шепилов Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Факел 0 30% (3) 40% (4) 0 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск
Факел Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Факел 0:0 Краснодар-2 КАМАЗ 2:1 Факел Динамо Барнаул 0:2 Факел Факел 1:0 Ротор
Нефтехимик 3:0 Факел Факел 1:0 Акрон Факел 2:1 Олимп-Долгопрудный Оренбург 0:2 Факел Факел 2:0 Томь Факел 1:0 Велес Москва Факел 3:3 Балтика Химки 0:1 Факел Акрон 0:2 Факел Факел 0:0 Торпедо Москва Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Торпедо Москва Кубок
Торпедо Москва 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Факел Второй дивизион Факел 1:3 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 Заявка 10 7 3 0 21 - 4 24
2. Оренбург 2:0 Заявка 10 7 1 2 17 - 8 22
3. Спартак-2 Заявка 10 6 1 3 11 - 14 19
4. Факел 0:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 8 18
5. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
6. Нефтехимик Заявка 10 5 2 3 14 - 5 17
7. КАМАЗ 0:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 9 17
8. Алания Заявка 9 4 3 2 20 - 13 15
9. Велес Москва Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
10. Енисей Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
11. Балтика Заявка 10 2 6 2 9 - 9 12
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
13. Ротор 1:2 Заявка 10 2 6 2 9 - 7 12
14. Томь Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
15. Текстильщик 3:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 10 9
16. Акрон 2:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
17. Олимп-Долгопрудный 0:3 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
18. ПФК Кубань Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
19. Волгарь Заявка 10 1 2 7 4 - 14 5
20. Металлург Липецк Заявка 9 1 1 7 7 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 6 15
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 6 4 2 0 16 - 2 14
3. Факел 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 3 14
4. КАМАЗ 0:2 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. Спартак-2 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8. Велес Москва Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Енисей Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
10. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Алания Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
13. Текстильщик 3:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
14. Балтика Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Олимп-Долгопрудный 0:3 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Ротор 1:2 Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
17. Акрон 2:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Металлург Липецк Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
19. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
20. Волгарь Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Спартак-2 Заявка 4 3 0 1 5 - 7 9
3. Алания Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
4. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Ротор 1:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Оренбург 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
8. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Енисей Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
10. Балтика Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11. Краснодар-2 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Акрон 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. КАМАЗ 0:2 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Факел 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Олимп-Долгопрудный 0:3 Заявка 7 1 1 5 3 - 9 4
16. ПФК Кубань Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Томь Заявка 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Текстильщик 3:0 Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
19. Волгарь Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
20. Металлург Липецк Заявка 4 0 0 4 1 - 19 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 8 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
2. Балтика Кашчелан Младен 7 0
3. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКБАШЕВ! 0:2!
    И второй мяч забивает сейчас коллектив гостей. Подача с правого фланга на линию штрафной, откуда в касание пробивает набежавший Акбашев, посылая снаряд в цель!
  • 32'
    Угловой заработали и подали сейчас футболисты "Торпедо". Дело закончилось ударом Лебеденко намного выше цели. Не лучшее завершение эпизода.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКСИМОВ! 0:1!
    Неожиданно гости открывают счет. Проходит передача с левого фланга в центр, где сферу принимает Максимов, который отправляет в касание мяч в ворота соперника.
  • Угловой
    29'
    Корнер неудачно разыграли игроки "Факела", но мяч остался у коллектива из Воронежа, который продолжает искать ключики к обороне соперника.
  • 28'
    Угловой удар сейчас зарабатывается "Факел" на чужой половине поля. Будет ли что-то интересное со стандартного положения?
  • 27'
    Оба наставника на ногах с первых минут стоят на ногах. Гонят они время от времени вперед своих подопечных, которые не самым лучшим образом перемещаются по полю.
  • 25'
    Показали нам процент владения мячом. По этому показателю далеко впереди "Торпедо" - 66% против 34%. В принципе, визуально это видно.
  • Угловой
    24'
    Угловой подали футболисты "Торпедо", но Свинов на выходе уверенно сыграл кулаками, выбив мяч в за пределы поля, в аут.
  • 22'
    Да, продолжают владеть инициативой игроки "Торпедо". Воронежский коллектив действует осторожно и боится пропустить мяч в первом тайме. Игра с оглядкой на оборону.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мендель теперь пошел к мячу после подачи с левого фланга, однако сфолил он против соперника. Слишком много нарушают правила гости.
  • 20'
    Мендель отправлял снаряд на Черова, но последнему добраться до снаряда не удалось. Редкая вылазка "Факела" на чужую половину поля не закончилась ничем.
  • Фол, нарушение
    18'
    Лебеденко перестарался в атаке и сфолил против соперника в районе 11-метровой отметки. Фиксируют тут судьи нарушение правил.
  • 17'
    Сегодня на трибунах есть фанаты. Их, конечно, немного, но они имеются, и есть кому болеть за "Торпедо". Информации по болельщикам "Факела" нет.
  • 16'
    Треть тайма прошла. Так и не ходит к воротам соперникам "Факел". Мяч практически не достается коллективу гостей, который пребывает в оборонительных порядках.
  • Желтая карточка
    15'
    Магаль получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга.
  • 14'
    Еще одна подача на Лебеденко, который выпрыгивает в чужой штрафной, но головой пробивает значительно правее цели!
  • 13'
    Фактически без атак играет "Факел". Постоянно впереди с мячом перемещается коллектив хозяев, и это серьезно беспокоит наставник воронежского коллектива.
  • 12'
    Аппаев попытался едва ли не первую атаку своей команды по центру разогнать, но под прессингом оппонента со снарядом пришлось расстаться футболисту.
  • Фол, нарушение
    10'
    10 минут встречи позади. Подача в сторону Султонова, который прихватил сопернику за плечо. Это нарушение правил в нашем поединке.
  • 9'
    Нам еще и еще показывают моменты у Лебеденко. Как минимум, однажды Игорь уже мог отличиться, но ему в буквально смысле слова не повезло.
  • 8'
    Торпедовцам не хватает буквально немного удачи. Султонов на Нетфулина простреливал с левого фланга, но игрок не попал по мячу на ровном месте.
  • 6'
    Хозяева встречи действуют значительно активнее своего соперника. Как мне кажется, играть при таком давлении играть коллективу гостей будет непросто.
  • 5'
    Лебеденко с левого фланга поймал мяч на ногу, однако снова послал мяч мимо голкипер, но на сей раз не попал и в ворота.
  • Опасный момент
    4'
    ЛЕБЕДЕНКО! Должен был он открывать счет в матче. Переправил он сферу мимо голкипера, однако защитники успели подстраховать своего стража, выбив мяч в аут!
  • 2'
    Сходу рванули с места вперед футболисты "Торпедо". Подача в штрафную "Факела", где уверенно себя чувствуют оборонцы воронежцев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! С центра поля мяч разыграли футболисты "Торпедо". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Артем Чистяков (Азов);
    Первый помощник: Игорь Князев (Курск);
    Второй помощник: Юрий Ярушкин (Вологда);
    Инспектор: Гаряфий Жафяров (Москва);
    Делегат: Евгений Летин (Московская обл.).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ФНЛ. В рамках очередного поединка 10-го тура лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу футболисты московского «Торпедо» и воронежского «Факела». На чьей стороне будет победа в этом противостоянии?

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на поединок!
Прогнозы 140
Торпедо Москва 90.7% (127)
X 6.4% (9)
Факел 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Факел
4.00
6.59
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 Факел онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Факел

Исход игры
Торпедо Москва
90.7% (127)
Ничья
6.4% (9)
Факел
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
42.45% (59)
Нет
57.55% (80)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
36.4% (51)
2:1 Торпедо Москва
27.1% (38)
2:0 Торпедо Москва
17.1% (24)
3:1 Торпедо Москва
7.1% (10)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:0 Торпедо Москва
1.4% (2)
1:2 Факел
1.4% (2)
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