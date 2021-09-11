Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 23'
Факел
14' Желтая карточкаМагаль Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Елисеев ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
-
57 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Седов МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
Ход матча
14'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|8
|0.8
|2.
|Лебеденко Игорь
|4
|0.4
|3.
|Султонов Мухаммад
|3
|0.3
|4.
|Енин Иван
|2
|0.2
|5.
|Шумских Алексей
|1
|0.1
|6.
|Адаев Владислав
|1
|0.1
|7.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.1
|8.
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максимов Максим
|4 (1)
|0.4
|2.
|Акбашев Роман
|3
|0.3
|3.
|Брызгалов Сергей
|1
|0.1
|4.
|Черов Василий
|1
|0.1
|5.
|Мендель Андрей
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Померко Алексей
|3
|0
|3.
|Шумских Алексей
|2
|0
|4.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|5.
|Енин Иван
|2
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|7.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|9.
|Полубояринов Данил
|1
|0
|10.
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|4
|0
|2.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|3.
|Мендель Андрей
|3
|0
|4.
|Мастерной Владислав
|1
|1
|5.
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|6.
|Смирнов Михаил
|2
|0
|7.
|Черов Василий
|2
|0
|8.
|Магаль Руслан
|2
|0
|9.
|Кулишев Артём
|1
|0
|10.
|Максимов Максим
|1
|0
|11.
|Дмитриев Олег
|1
|0
|12.
|Грузнов Илья
|1
|0
|13.
|Шепилов Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Факел
|0
|30% (3)
|40% (4)
|0
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск
Факел Последние 20 матчей: +12 =4 -4Факел 0:0 Краснодар-2 КАМАЗ 2:1 Факел Динамо Барнаул 0:2 Факел Факел 1:0 Ротор
Нефтехимик 3:0 Факел Факел 1:0 Акрон Факел 2:1 Олимп-Долгопрудный Оренбург 0:2 Факел Факел 2:0 Томь Факел 1:0 Велес Москва Факел 3:3 Балтика Химки 0:1 Факел Акрон 0:2 Факел Факел 0:0 Торпедо Москва Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|2.
|Оренбург
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 14
|19
|4.
|Факел
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 5
|17
|7.
|КАМАЗ
|0:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|8.
|Алания
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 13
|15
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Балтика
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|13.
|Ротор
|1:2 Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 7
|12
|14.
|Томь
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|15.
|Текстильщик
|3:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 10
|9
|16.
|Акрон
|2:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|17.
|Олимп-Долгопрудный
|0:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|18.
|ПФК Кубань
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|19.
|Волгарь
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 14
|5
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 2
|14
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|4.
|КАМАЗ
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|10.
|Томь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|13.
|Текстильщик
|3:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|14.
|Балтика
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:3 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Ротор
|1:2 Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|17.
|Акрон
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Волгарь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Ротор
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Оренбург
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|10.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Акрон
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|КАМАЗ
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Факел
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Томь
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Текстильщик
|3:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|19.
|Волгарь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 19
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|8
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|6
|2
|0
|3.
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|5
|1
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|2.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|7
|0
|3.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|5
|1
|4.
|СКА-Хабаровск
|Литвин Дмитрий
|4
|1
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|4
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Факел
Исход игры
Торпедо Москва
90.7% (127)
Ничья
6.4% (9)
Факел
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.13% (53)
Меньше
61.87% (86)
Обе команды забьют
Да
42.45% (59)
Нет
57.55% (80)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
36.4% (51)
2:1 Торпедо Москва
27.1% (38)
2:0 Торпедо Москва
17.1% (24)
3:1 Торпедо Москва
7.1% (10)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:0 Торпедо Москва
1.4% (2)
1:2 Факел
1.4% (2)
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