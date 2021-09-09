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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Факел

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 8 0.89
2. Лебеденко Игорь 4 0.44
3. Султонов Мухаммад 3 0.33
4. Енин Иван 2 0.22
5. Шумских Алексей 1 0.11
6. Адаев Владислав 1 0.11
7. Евдокимов Андрей 1 0.11
8. Маркин Михаил 1 (1) 0.11
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максимов Максим 4 (1) 0.44
2. Акбашев Роман 3 0.33
3. Брызгалов Сергей 1 0.11
4. Черов Василий 1 0.11
5. Мендель Андрей 1 0.11

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Померко Алексей 3 0
3. Шумских Алексей 2 0
4. Нетфуллин Равиль 2 0
5. Енин Иван 2 0
6. Евдокимов Андрей 2 0
7. Рязанцев Александр 1 0
8. Султонов Мухаммад 1 0
9. Полубояринов Данил 1 0
10. Ботнарь Виталий 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 4 0
2. Дашаев Аслан 3 0
3. Мендель Андрей 3 0
4. Мастерной Владислав 1 1
5. Брызгалов Сергей 2 0
6. Смирнов Михаил 2 0
7. Черов Василий 2 0
8. Магаль Руслан 2 0
9. Кулишев Артём 1 0
10. Максимов Максим 1 0
11. Дмитриев Олег 1 0
12. Грузнов Илья 1 0
13. Шепилов Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Факел 0 30% (3) 40% (4) 0 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 7:1 Металлург Липецк Чайка 1:0 Торпедо Москва Волгарь 0:1 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск
Факел Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Факел 0:0 Краснодар-2 КАМАЗ 2:1 Факел Динамо Барнаул 0:2 Факел Факел 1:0 Ротор
Нефтехимик 3:0 Факел Факел 1:0 Акрон Факел 2:1 Олимп-Долгопрудный Оренбург 0:2 Факел Факел 2:0 Томь Факел 1:0 Велес Москва Факел 3:3 Балтика Химки 0:1 Факел Акрон 0:2 Факел Факел 0:0 Торпедо Москва Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Факел: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Торпедо Москва Кубок
Торпедо Москва 2:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Факел Второй дивизион Факел 1:3 Торпедо Москва Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 9 7 2 0 21 - 4 23
2. Оренбург Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
3. Факел Заявка 9 5 2 2 11 - 8 17
4. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. КАМАЗ Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
6. Спартак-2 Заявка 9 5 1 3 10 - 14 16
7. Алания Заявка 9 4 3 2 20 - 13 15
8. Нефтехимик Заявка 9 4 2 3 12 - 4 14
9. Велес Москва Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
10. Балтика Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
11. Краснодар-2 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Ротор Заявка 9 2 6 1 8 - 5 12
13. Енисей Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
14. Томь Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. ПФК Кубань Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17. Акрон Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
18. Текстильщик Заявка 9 1 3 5 4 - 10 6
19. Волгарь Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
20. Металлург Липецк Заявка 9 1 1 7 7 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 7 5 0 2 12 - 6 15
2. Факел Заявка 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Торпедо Москва Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
4. КАМАЗ Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Нефтехимик Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
7. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Томь Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Спартак-2 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Алания Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
12. Балтика Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Енисей Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Ротор Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
16. Акрон Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Металлург Липецк Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
18. ПФК Кубань Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
19. Текстильщик Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
20. Волгарь Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Спартак-2 Заявка 4 3 0 1 5 - 7 9
3. Алания Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
4. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Ротор Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Енисей Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
8. Балтика Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Краснодар-2 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Оренбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Нефтехимик Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
14. ПФК Кубань Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
15. Факел Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Томь Заявка 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Текстильщик Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
18. Акрон Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
19. Волгарь Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20. Металлург Липецк Заявка 4 0 0 4 1 - 19 0
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  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 8 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 6 2 0
3. КАМАЗ Гаглоев Александр 5 1 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 4 0 0
5. Балтика Казаев Ян 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 7 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 5 1
3. Волгарь Павлишин Алексей 3 2
4. СКА-Хабаровск Литвин Дмитрий 4 1
5. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Торпедо Москва 90.2% (46)
    X 9.8% (5)
    Факел 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Факел онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Факел

    Исход игры
    Торпедо Москва
    90.2% (46)
    Ничья
    9.8% (5)
    Факел
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.45% (14)
    Меньше
    72.55% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (18)
    Нет
    64.71% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    47.1% (24)
    2:1 Торпедо Москва
    17.6% (9)
    2:0 Торпедо Москва
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    3:1 Торпедо Москва
    7.8% (4)
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