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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Норвич
0' 29'
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
19
Пепе
Николя
8
Эдегор
Мартин
7
Сака
Букайо
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
44
Омобамиделе
Эндрю
5
Хэнли
Грант
21
Уильямс
Брендон
20
Лис-Мелу
Пьерр
7
Рупп
Лукас
23
Маклин
Кенни
10
Дауэлл
Киран
22
Пукки
Теэму
18
Цолис
Христос
Арсенал
4-2-3-1
Норвич
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 1 (1) 0.25

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 0 1
2. Мари Пабло 1 0
3. Седрик Соареш 1 0
4. Колашинац Сеад 1 0
5. Холдинг Роб 1 0
6. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Кантуэлл Тодд 2 0
2. Лис-Мелу Пьерр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 0 0 0 0
 Норвич 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Манчестер Сити 5:0 Арсенал Вест Бромвич 0:6 Арсенал Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага
Норвич Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль
Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Арсенал 4:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Норвич Кубок лиги Арсенал 1:0 Норвич Премьер-лига
Норвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Норвич 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Норвич Премьер-лига Арсенал 3:1 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:3 Норвич Премьер-лига Норвич 1:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 1 7
8. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Уотфорд 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
20. Арсенал 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брентфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Уотфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Лестер 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лестер 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Норвич 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
4. Лидс Купер Лиам 2 0
5. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • 40'
    Недопоняли друг друга игроки "Норвича" на правом фланге. Пошла передача на ход, а вот адресат не побежал вперед. 
  • 39'
    Подача гостей с правого фланга, неудачная. Мяч вылетает из штрафной хозяев.
  • 38'
    Сака сохранил мяч для "Арсенала", но выйти в позиционную атаку не вышло. Гости перехватили. 
  • 37'
    Бьет Дауэлл со штрафного и попадает в стенку. Угловой будет.  
  • 36'
    Гости отодвинули игру от своих ворот в последние минуты. Посмотрим, получится ли подвинуть ее к чужим. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Фолит игрок "Арсенала" перед своей штрафной. Неплохой стандарт для "Норвича". 
  • 34'
    Неплохо для гостей. Пас в штрафную по левому краю, попытка пробить и мяч оказывается в руках у Ремсдейла. 
  • 33'
    "Арсенал" с мячом в центре поля, не выходит пока что пройти дальше, "Норвич" научился хотя бы немного, но сдерживать. 
  • Судья
    31'
    Заброс вперед на Обамеянга, тот падает после контакта с защитником и просит пенальти. Арбитр непреклонен. 
  • 30'
    А теперь "Норвич" старается прессинговать, и даже совсем неплохо. В результате Ремсдейл на ложном замахе убрал соперника. Смело.
  • 29'
    Крул в итоге отдает неудачную передачу, и мяч уходит в аут. 
  • 28'
    Несмотря на прессинг гости разыгрывают удар от ворот и перепасовываются, довольно-таки на грани. 
  • 27'
    Подзатихла игра. Мяч пока в центре поля, переходит то к одной, то к другой команде. 
  • 26'
    Удар Дауэлла с правого края в ближнюю девятку. Просто для Ремсдейла.
  • Фол, нарушение
    25'
    Фол в атаке углядел арбитр от Обамеянга. И тут же в прессинг включается "Арсенал".
  • 24'
    Заброс вперед со штрафного от "Норвича", Ремсдейл вышел из ворот и проконтролировал, чтобы мяч ушел за лицевую. 
  • 23'
    Ух, как красиво моглы быть. Эдегор отдавал пас пяткой на Букайо Сака, но не прошло. Оборона на месте. 
  • 22'
    Еще один навес в штрафную гостей на Обамеянга, не дошел мяч до нападающего. 
  • 21'
    Финтом Зидана нас порадовал Дауэлл на чужой половине, правда особо ничего этот финт не принес.
     
  • Офсайд
    20'
    Моментище у хозяев. Обамеянг вышел один на один и уже переиграл Крула, но пробил несильно, и защитник спас. Однако позже выяснилось что у форварда был офсайд. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Рупп сфолил в центре поля. Штрафной "Арсенала".
  • Угловой
    18'
    Четвертый угловой "Арсенала" и четвертый вынос "Норвича", затем удар издали, заблокирован. 
  • 17'
    В атаке лондонская команда, подача следует в штрафную от Пепе, защита опережает Обамеянга и выбивает на корнер. 
  • Опасный момент
    16'
    Хороший удар Маклина головой после подачи Ааронса, рядом со стойкой мяч прошел. Человек ростом 172 сантиметра мог только что забить головой. 
  • 15'
    Самби Локонга пробил из-за штрафной. Прямо по центру и прямо в руки Крула. 
  • 14'
    Высоко прессингуют хозяева, в итоге мяч отбирают, подача в штрафную и удар головой Обамеянга, не получился. 
  • Угловой
    13'
    Подача с углового во вратарскую и спокойный вынос. 
  • 12'
    Пепе раскачал защитника и попытался отдать передачу в центр, но защитник заблокировал. Угловой будет. 
  • 11'
    Разошлась игра, буквально на встречных курсах прошли эти пару минут. 
  • Опасный момент
    10'
    Контратака «Арсенала», Обамеянг пробежал пол поля и пробил. Немного мимо, Крул мог не спасти.
  • Опасный момент
    9'
    Атака «Норвича», «стреляет» с левого края Маклин, но слишком сильно. Мяч проходит мимо всех партнеров.
  • 8'
    Пожалуй, впервые в матче "Норвич" выбрался на чужую половину. Дальше "Арсенал" пока не пускает. 
  • 7'
    Томиясу пробежал по правому флангу, затем прострелил в центр, где Пепе не сумел пробить. 
  • 6'
    Тирни хотел совершить сольный проход в штрафную, однако был остановлен. Довольно наглая попытка от крайнего защитника. 
  • 5'
    Томиясу вбрасывал аут справа, но "Норвич" довольно легко остановил угрозу. 
  • Угловой
    4'
    Пепе сам корнер и подал, Габриэль пробил. Мимо цели. 
  • 3'
    Николя Пепе протащил мяч по правому флангу, а затем заработал угловой. 
     
  • 2'
    "Арсенал" хорошо начал матч, оказывая довольно серьезное давление на ворота соперника. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал.
     
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 0:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Норвич

Исход игры
Арсенал
90.6% (135)
Ничья
6.7% (10)
Норвич
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
36.73% (54)
Нет
63.27% (93)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
43.6% (65)
2:1 Арсенал
24.8% (37)
1:0 Арсенал
13.4% (20)
1:1 Ничья
6% (9)
1:2 Норвич
2.7% (4)
3:0 Арсенал
2.7% (4)
3:1 Арсенал
2.7% (4)
4:0 Арсенал
1.3% (2)
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