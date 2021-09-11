Бьет Дауэлл со штрафного и попадает в стенку. Угловой будет.

Сака сохранил мяч для "Арсенала", но выйти в позиционную атаку не вышло. Гости перехватили.

Подача гостей с правого фланга, неудачная. Мяч вылетает из штрафной хозяев.

Недопоняли друг друга игроки "Норвича" на правом фланге. Пошла передача на ход, а вот адресат не побежал вперед.

36' Гости отодвинули игру от своих ворот в последние минуты. Посмотрим, получится ли подвинуть ее к чужим.

35' Фолит игрок "Арсенала" перед своей штрафной. Неплохой стандарт для "Норвича".

34' Неплохо для гостей. Пас в штрафную по левому краю, попытка пробить и мяч оказывается в руках у Ремсдейла.

33' "Арсенал" с мячом в центре поля, не выходит пока что пройти дальше, "Норвич" научился хотя бы немного, но сдерживать.

31' Заброс вперед на Обамеянга, тот падает после контакта с защитником и просит пенальти. Арбитр непреклонен.

30' А теперь "Норвич" старается прессинговать, и даже совсем неплохо. В результате Ремсдейл на ложном замахе убрал соперника. Смело.

29' Крул в итоге отдает неудачную передачу, и мяч уходит в аут.

28' Несмотря на прессинг гости разыгрывают удар от ворот и перепасовываются, довольно-таки на грани.

27' Подзатихла игра. Мяч пока в центре поля, переходит то к одной, то к другой команде.

26' Удар Дауэлла с правого края в ближнюю девятку. Просто для Ремсдейла.

25' Фол в атаке углядел арбитр от Обамеянга. И тут же в прессинг включается "Арсенал".

24' Заброс вперед со штрафного от "Норвича", Ремсдейл вышел из ворот и проконтролировал, чтобы мяч ушел за лицевую.

23' Ух, как красиво моглы быть. Эдегор отдавал пас пяткой на Букайо Сака, но не прошло. Оборона на месте.

22' Еще один навес в штрафную гостей на Обамеянга, не дошел мяч до нападающего.

21' Финтом Зидана нас порадовал Дауэлл на чужой половине, правда особо ничего этот финт не принес.



20' Моментище у хозяев. Обамеянг вышел один на один и уже переиграл Крула, но пробил несильно, и защитник спас. Однако позже выяснилось что у форварда был офсайд.

19' Рупп сфолил в центре поля. Штрафной "Арсенала".

18' Четвертый угловой "Арсенала" и четвертый вынос "Норвича", затем удар издали, заблокирован.

17' В атаке лондонская команда, подача следует в штрафную от Пепе, защита опережает Обамеянга и выбивает на корнер.

16' Хороший удар Маклина головой после подачи Ааронса, рядом со стойкой мяч прошел. Человек ростом 172 сантиметра мог только что забить головой.

15' Самби Локонга пробил из-за штрафной. Прямо по центру и прямо в руки Крула.

14' Высоко прессингуют хозяева, в итоге мяч отбирают, подача в штрафную и удар головой Обамеянга, не получился.

13' Подача с углового во вратарскую и спокойный вынос.

12' Пепе раскачал защитника и попытался отдать передачу в центр, но защитник заблокировал. Угловой будет.

11' Разошлась игра, буквально на встречных курсах прошли эти пару минут.

10' Контратака «Арсенала», Обамеянг пробежал пол поля и пробил. Немного мимо, Крул мог не спасти.

9' Атака «Норвича», «стреляет» с левого края Маклин, но слишком сильно. Мяч проходит мимо всех партнеров.

8' Пожалуй, впервые в матче "Норвич" выбрался на чужую половину. Дальше "Арсенал" пока не пускает.

7' Томиясу пробежал по правому флангу, затем прострелил в центр, где Пепе не сумел пробить.

6' Тирни хотел совершить сольный проход в штрафную, однако был остановлен. Довольно наглая попытка от крайнего защитника.

5' Томиясу вбрасывал аут справа, но "Норвич" довольно легко остановил угрозу.

4' Пепе сам корнер и подал, Габриэль пробил. Мимо цели.

3' Николя Пепе протащил мяч по правому флангу, а затем заработал угловой.



2' "Арсенал" хорошо начал матч, оказывая довольно серьезное давление на ворота соперника.