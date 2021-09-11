Англия: Премьер-лига 2021-2022
4
Уайт
Бен
19
Пепе
Николя
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
10
Дауэлл
Киран
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
-
20 Тавареш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
10 Дауэлл КиранНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|0
|1
|2.
|Мари Пабло
|1
|0
|3.
|Седрик Соареш
|1
|0
|4.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|5.
|Холдинг Роб
|1
|0
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Норвич
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =4 -8Манчестер Сити 5:0 Арсенал Вест Бромвич 0:6 Арсенал Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага
Норвич Последние 20 матчей: +11 =3 -6Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль
Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 1
|7
|8.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|4.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Норвич
Исход игры
Арсенал
90.6% (135)
Ничья
6.7% (10)
Норвич
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
36.73% (54)
Нет
63.27% (93)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
43.6% (65)
2:1 Арсенал
24.8% (37)
1:0 Арсенал
13.4% (20)
1:1 Ничья
6% (9)
1:2 Норвич
2.7% (4)
3:0 Арсенал
2.7% (4)
3:1 Арсенал
2.7% (4)
4:0 Арсенал
1.3% (2)
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