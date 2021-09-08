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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Конор 2 0.67
2. Бентеке Кристиан 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 2 0.67
2. Алли Деле 1 (1) 0.33
3. Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 1 0
2. Бентеке Кристиан 1 0
3. Андерсен Йоаким 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Кейн Гарри 2 0
2. Скипп Оливер 2 0
3. Лукас Моура 1 0
4. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
5. Алли Деле 1 0
6. Санчес Давинсон 1 0
7. Танганга Джафет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Тоттенхэм 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Челси 3:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
8. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
10. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
2. Лидс Купер Лиам 2 0
3. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
4. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
5. Манчестер Юнайтед Погба Поль 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 6 часов 19 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Кристал Пэлас 0% (0)
    X 7.1% (4)
    Тоттенхэм 92.9% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.63
    3.56
    1.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Ничья
    7.1% (4)
    Тоттенхэм
    92.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    60.7% (34)
    0:1 Тоттенхэм
    26.8% (15)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    3.6% (2)
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