Англия: Премьер-лига 2021-2022
Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Конор
|2
|0.67
|2.
|Бентеке Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|2
|0.67
|2.
|Алли Деле
|1 (1)
|0.33
|3.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|1
|0
|2.
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|3.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кейн Гарри
|2
|0
|2.
|Скипп Оливер
|2
|0
|3.
|Лукас Моура
|1
|0
|4.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|5.
|Алли Деле
|1
|0
|6.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|7.
|Танганга Джафет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Тоттенхэм
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Челси 3:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Лестер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
|4.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|2
|0
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
0% (0)
Ничья
7.1% (4)
Тоттенхэм
92.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (36)
Меньше
35.71% (20)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
60.7% (34)
0:1 Тоттенхэм
26.8% (15)
1:1 Ничья
7.1% (4)
1:3 Тоттенхэм
3.6% (2)
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