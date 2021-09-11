Замена в составе "Днепра-1": вместо Алексея Гуцуляка на поле вышел Фабрисио Феррейра.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ТРАОРЕ!!! Патрик выдал пас по центру вперёд на Траоре. Лассина вошёл в штрафную площадь, на развороте обыграл Сватока и пробил низом с пятнадцати метров в правый угол.

Марлос справа вошёл в штрафную площадь и начал обыгрывать одного за другим соперников. Адамюка бразилец обыграл с нарушением правил.

86' Удар Траоре слева из пределов штрафной площади заблокировал Логинов.

85' Замена в составе "Шахтёра": вместо Педриньо на поле вышел Ромеро Марлос.

84' У Кожокару проблемы с ахилловым сухожилием. Медики вышли оказать помощь голкиперу.

83' Ребёнок выбежал на поле. Игра остановлена.

82' Замена в составе "Шахтёра": вместо Тараса Степаненко на поле вышел Маркос Антонио.

81' Патрик с двадцати двух метров пробил немного левее ворот.

80' Конопля справа выкатил мяч в центр на Манора, чей удар с двенадцати метров сумел отразить Кожокару. Валентин справился и с добиванием Траоре.

79' Логинов у центрального круга толкнул в спину Патрика.

78' Конопля по центру продвинулся вперёд и с двадцати метров пробил точно в Кожокару.

77' Педриньо справа сделал заброс к дальней штанге, где Корниенко сделал скидку на Траоре, а Лассина не попал по мячу.

76' Педриньо слева выкатил мяч на Траоре, который с двенадцати метров пробил выше перекладины.

75' Замена в составе "Днепра-1": вместо Франсиско Ди Франко на поле вышел Марио Чуже.

74' Довбик забрался в офсайд.

73' Гуцуляк справа навесил точно в руки Пятову.

72' Замена в составе "Днепра-1": вместо Валерия Лучкевича на поле вышел Александр Назаренко.

71' Довбик слева от угла штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.

70' Довбик сделал скидку на Когута, который с лёта с шестнадцати метров пробил выше ворот.

69' Логинову потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

68' Передачу Патрика на Траоре прервал Кожокару, выскочивший за пределы штрафной площади.

67' Кожокару выбил мяч кулаками из штрафной площади после подачи Майкона от углового флага.

66' Замена в составе "Шахтёра": вместо Тете на поле вышел Соломон Манор.

65' Замена в составе "Шахтёра": вместо Гонсалвеса Исмаили на поле вышел Виктор Корниенко.

64' Замена в составе "Шахтёра": вместо Педро Фернандо на поле вышел Лассина Траоре.

63' Удар Джурасека с восемнадцати метров заблокировал Исмаили.

62' Майкон от углового флага навесил к дальней штанге, где Кожокару забрал мяч в руки.

61' Ди Франко за фол в центре поля против Педриньо получил жёлтую карточку.

60' Когут справа покатил мяч в штрафную площадь на Джурасека, но первым у мяча оказался Матвиенко, сыгравший на вынос.

58' Витао ошибся перед своими воротами после прострела Довбика слева, и удар Когута в упор пришлось отражать Пятову.

57' Патрик справа со штрафного навесил к дальней штанге слишком сильно. Витао пришлось бежать за мячом к угловому флагу.

56' Ди Франко на фланге сбил Педриньо.

54' Джурасек справа с двадцати четырёх метров низом пробил левее ворот.

53' Дубинчак на чужой половине поля врезался в Исмаили.

52' Когут от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда донецкие игроки мяч вынесли.

51' Удар Адамюка справа из пределов штрафной площади успел заблокировать Степаненко.

50' Тете справа в штрафной площади не смог обыграть Логинова и сбил соперника.

48' Игроки "Шахтёра" постоянно прессингуют соперников при приёме мяча, чем подавляют атаки на ранней стадии.

47' У Степаненко не прошла передача направо в штрафную площадь на ход Конопле.