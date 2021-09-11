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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Днепр-1
0'
1:0
15' Гол
Фернандо Педро
29' Желтая карточка
Майкон Барберан
30' Желтая карточка
Сваток Александр
60' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
2:0
88' Гол
Траоре Лассина
90'+1
30
Пятов
Андрей
26
Конопля
Ефим
3
Витао
22
Матвиенко
Николай
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Степаненко
Тарас
7
Майкон
Барберан
14
Тете
21
Патрик
Алан
38
Педриньо
II
99
Фернандо
Педро
12
Кожокару
Валентин
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
4
Дубинчак
Владислав
30
Джурасек
Невен
20
Ди
Франко
Франсиско
24
Лучкевич
Валерий
8
Когут
Игорь
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
Шахтёр Донецк
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 5 (1) 0.71
2. Патрик Алан 2 0.29
3. Степаненко Тарас 1 0.14
4. Манор Соломон 1 0.14
5. Дентиньо 1 0.14
6. Корниенко Виктор 1 0.14
7. Фернандо Педро 1 0.14
8. Педриньо II 1 0.14
9. Судаков Георгий 1 0.14
10. Мудрик Михаил 0 0
11. Кривцов Сергей 0 0
12. Исмаили Гонсалвес 0 0
13. Марлос Ромеро 0 0
14. Матвиенко Николай 0 0
15. Додо Домилсон 0 0
16. Конопля Ефим 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 4 0.57
2. Назаренко Александр 2 0.29
3. Чуже Марио 1 (1) 0.14
4. Адамюк Владимир 1 0.14
5. Гуцуляк Алексей 1 0.14
6. Игнатенко Даниил 1 0.14
7. Пихалёнок Александр 1 0.14
8. Лучкевич Валерий 0 0
9. Кравченко Никита 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 1
2. Тете 2 0
3. Додо Домилсон 0 1
4. Антонио Маркос 1 0
5. Кривцов Сергей 1 0
6. Марлос Ромеро 1 0
7. Майкон Барберан 1 0
8. Корниенко Виктор 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Ди Франко Франсиско 3 1
2. Логинов Сергей 2 1
3. Пихалёнок Александр 1 1
4. Дубинчак Владислав 2 0
5. Назаренко Александр 2 0
6. Сваток Александр 1 0
7. Адамюк Владимир 1 0
8. Игнатенко Даниил 1 0
9. Довбик Артём 1 0
10. Кравченко Никита 1 0
11. Когут Игорь 1 0
12. Джурасек Невен 1 0
13. Батагов Арсений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 16.67% (2) 0 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Днепр-1 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь
Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк 2:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Днепр-1 0:2 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
6. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Шахтёр Донецк 2:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Днепр-1 0:2 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк 2:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 0:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
2. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
3. Десна Безбородько Денис 4 0 1
4. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
5. Александрия Бабогло Владислав 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Днепряне разыграли угловой удар. Подача Дубинчака слева опасной не получилась.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавил Коваленко во втором тайме.
  • Фол, нарушение
    90'
    Марлос справа вошёл в штрафную площадь и начал обыгрывать одного за другим соперников. Адамюка бразилец обыграл с нарушением правил.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ТРАОРЕ!!! Патрик выдал пас по центру вперёд на Траоре. Лассина вошёл в штрафную площадь, на развороте обыграл Сватока и пробил низом с пятнадцати метров в правый угол.
  • Замена
    87'
    Замена в составе "Днепра-1": вместо Алексея Гуцуляка на поле вышел Фабрисио Феррейра.
  • 86'
    Удар Траоре слева из пределов штрафной площади заблокировал Логинов.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Педриньо на поле вышел Ромеро Марлос.
  • Травма, повреждение
    84'
    У Кожокару проблемы с ахилловым сухожилием. Медики вышли оказать помощь голкиперу.
  • 83'
    Ребёнок выбежал на поле. Игра остановлена.
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Тараса Степаненко на поле вышел Маркос Антонио.
  • Опасный момент
    81'
    Патрик с двадцати двух метров пробил немного левее ворот.
  • Опасный момент
    80'
    Конопля справа выкатил мяч в центр на Манора, чей удар с двенадцати метров сумел отразить Кожокару. Валентин справился и с добиванием Траоре.
  • Фол, нарушение
    79'
    Логинов у центрального круга толкнул в спину Патрика.
  • 78'
    Конопля по центру продвинулся вперёд и с двадцати метров пробил точно в Кожокару.
  • 77'
    Педриньо справа сделал заброс к дальней штанге, где Корниенко сделал скидку на Траоре, а Лассина не попал по мячу.
  • Опасный момент
    76'
    Педриньо слева выкатил мяч на Траоре, который с двенадцати метров пробил выше перекладины.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Днепра-1": вместо Франсиско Ди Франко на поле вышел Марио Чуже.
  • Офсайд
    74'
    Довбик забрался в офсайд.
  • 73'
    Гуцуляк справа навесил точно в руки Пятову.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Днепра-1": вместо Валерия Лучкевича на поле вышел Александр Назаренко.
  • 71'
    Довбик слева от угла штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 70'
    Довбик сделал скидку на Когута, который с лёта с шестнадцати метров пробил выше ворот.
  • Травма, повреждение
    69'
    Логинову потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • 68'
    Передачу Патрика на Траоре прервал Кожокару, выскочивший за пределы штрафной площади.
  • Угловой
    67'
    Кожокару выбил мяч кулаками из штрафной площади после подачи Майкона от углового флага.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Тете на поле вышел Соломон Манор.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Гонсалвеса Исмаили на поле вышел Виктор Корниенко.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Педро Фернандо на поле вышел Лассина Траоре.
  • 63'
    Удар Джурасека с восемнадцати метров заблокировал Исмаили.
  • Угловой
    62'
    Майкон от углового флага навесил к дальней штанге, где Кожокару забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    61'
    Ди Франко за фол в центре поля против Педриньо получил жёлтую карточку.
  • 60'
    Когут справа покатил мяч в штрафную площадь на Джурасека, но первым у мяча оказался Матвиенко, сыгравший на вынос.
  • Опасный момент
    58'
    Витао ошибся перед своими воротами после прострела Довбика слева, и удар Когута в упор пришлось отражать Пятову.
  • 57'
    Патрик справа со штрафного навесил к дальней штанге слишком сильно. Витао пришлось бежать за мячом к угловому флагу.
  • Фол, нарушение
    56'
    Ди Франко на фланге сбил Педриньо.
  • 54'
    Джурасек справа с двадцати четырёх метров низом пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    53'
    Дубинчак на чужой половине поля врезался в Исмаили.
  • Угловой
    52'
    Когут от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда донецкие игроки мяч вынесли.
  • 51'
    Удар Адамюка справа из пределов штрафной площади успел заблокировать Степаненко.
  • Фол, нарушение
    50'
    Тете справа в штрафной площади не смог обыграть Логинова и сбил соперника.
  • 48'
    Игроки "Шахтёра" постоянно прессингуют соперников при приёме мяча, чем подавляют атаки на ранней стадии.
  • 47'
    У Степаненко не прошла передача направо в штрафную площадь на ход Конопле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Киеве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Шахтёр" (Донецк) - "Днепр-1" - 1:0.
  • Опасный момент
    45'
    Когут с двадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • 45'
    "Днепр-1" контролирует мяч у центрального круга.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Коваленко в первом тайме.
  • Офсайд
    45'
    Довбик оказался в офсайде.
  • 44'
    На подачу Адамюка справа вышел Пятов и забрал мяч в руки.
  • 43'
    Подачу Когута справа к воротам заблокировал Матвиенко.
  • 42'
    Заброс Матвиенко направо вперёд на Тете прервал Дубинчак.
  • 40'
    Удар Ди Франко с двадцати метров заблокировал Витао.
  • Фол, нарушение
    38'
    Дубинчак в центре поля ударил сзади по ногам Тете.
  • 37'
    Когут справа выдал пас на Довбика, который с разворота с пятнадцати метров низом пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    36'
    Конопля на чужой половине поля врезался в Дубинчака.
  • 34'
    Подачу Тете справа к воротам вынес Адамюк.
  • Угловой
    33'
    Майкон от углового флага навесил на Фернандо, который не смог пробить головой по высоко летящему мячу.
  • Желтая карточка
    32'
    Сваток на фланге руками остановил проход Педриньо и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Джурасек со штрафного пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    30'
    Майкон перед штрафной площадью сбил Гуцуляка и получил жёлтую карточку. Восемнадцать метров дол ворот.
  • 29'
    Прострел Дубинчака слева в центр штрафной площади соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    28'
    Педриньо у центрального круга сбил Джурасека.
  • Фол, нарушение
    26'
    Фернандо в центре поля нарушил правила.
  • Опасный момент
    25'
    Патрик слева в штрафной площади получил пас от Исмаили и откатил мяч на Фернандо, который с линии пробил под перекладину. Кожокару спас ворота.
  • Угловой
    24'
    Логинов после подачи Когута от углового флага головой пробил в дальнюю штангу.
  • Фол, нарушение
    22'
    Джурасек у центрального круга толкнул в спину Фернандо.
  • Офсайд
    21'
    Тете на правом фланге забрался в офсайд.
  • 20'
    Матвиенко заброс вперёд на Педриньо исполнил слишком сильно. Первым на мяче оказался Кожокару.
  • Фол, нарушение
    18'
    Адамюк на фланге сбил Фернандо.
  • 17'
    "Днепру-1" пока не удаётся доводить свои атаки хотя бы до ударов по чужим воротам.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ФЕРНАНДО!!! Фернандо слева сместился к центру и с восемнадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    14'
    Майкон от углового флага исполнил перевод на Матвиенко, чей дальний удар соперники заблокировали.
  • Штанга
    14'
    Исмаили слева с острого угла пробил в ближнюю штангу.
  • Угловой
    13'
    Майкон от углового флага навесил на ближнюю штангу, где у Степаненко не получился удар головой.
  • 13'
    Прострел Исмаили слева к воротам заблокировали защитники "Днепра-1".
  • 12'
    Довбик на фланге сделал неудачную передачу назад, но сам смог догнать Фернандо и сыграл в отборе.
  • 12'
    Майкон справа со штрафного с острого угла решил пробить по воротам, но на пути мяча оказались соперники.
  • Фол, нарушение
    11'
    Логинов на фланге сбил Тете.
  • 10'
    Фернандо с Исмаили на левом фланге не нашли вариантов для острого продолжения атаки.
  • 8'
    "Шахтёр" поувереннее заиграл в центре. Донецкая команда постепенно начинает больше контролировать мяч.
  • Опасный момент
    7'
    Патрик слева вывел к воротам Тете, удар которого в дальний угол Кожокару парировал.
  • 6'
    Довбик справа вошёл в штрафную площадь, но раскачать Витао так и не смог. Защитник "Шахтёра" отобрал мяч у Артёма.
  • 5'
    Педриньо по правому флангу прошёл вперёд и упустил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    4'
    Когут в центре поля сбил Патрика.
  • 3'
    Команды попеременно владеют мячом в центре поля. Вперёд пробраться никому не удаётся.
  • 2'
    "Шахтёр" играет в оранжевых футболках и тёмно-серых трусах, "Днепр-1" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на НСК "Олимпийский"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий «Шахтёр» и «Днепр-1». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 140
    Шахтёр Донецк 98.6% (138)
    X 0.7% (1)
    Днепр-1 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Днепр-1
    1.44
    8.00
    8.20
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Сваток Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Майкон Барберан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Фернандо Педро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1

Исход игры
Шахтёр Донецк
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Днепр-1
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (72)
Меньше
48.57% (68)
Обе команды забьют
Да
44.29% (62)
Нет
55.71% (78)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
40.7% (57)
2:1 Шахтёр Донецк
32.1% (45)
3:1 Шахтёр Донецк
10.7% (15)
3:0 Шахтёр Донецк
7.9% (11)
1:0 Шахтёр Донецк
7.1% (10)
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