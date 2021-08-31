Украина: Премьер-лига 2021-2022
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Днепр-1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|4 (1)
|0.67
|2.
|Патрик Алан
|2
|0.33
|3.
|Степаненко Тарас
|1
|0.17
|4.
|Манор Соломон
|1
|0.17
|5.
|Дентиньо
|1
|0.17
|6.
|Корниенко Виктор
|1
|0.17
|7.
|Педриньо II
|1
|0.17
|8.
|Судаков Георгий
|1
|0.17
|9.
|Мудрик Михаил
|0
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|0
|0
|11.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|12.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|13.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|14.
|Додо Домилсон
|0
|0
|15.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4
|0.67
|2.
|Назаренко Александр
|2
|0.33
|3.
|Чуже Марио
|1 (1)
|0.17
|4.
|Адамюк Владимир
|1
|0.17
|5.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.17
|6.
|Игнатенко Даниил
|1
|0.17
|7.
|Пихалёнок Александр
|1
|0.17
|8.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|9.
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марлон
|2
|1
|2.
|Тете
|2
|0
|3.
|Додо Домилсон
|0
|1
|4.
|Антонио Маркос
|1
|0
|5.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|6.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|7.
|Корниенко Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Ди Франко Франсиско
|2
|1
|3.
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|4.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|5.
|Назаренко Александр
|2
|0
|6.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|7.
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|8.
|Довбик Артём
|1
|0
|9.
|Кравченко Никита
|1
|0
|10.
|Когут Игорь
|1
|0
|11.
|Джурасек Невен
|1
|0
|12.
|Батагов Арсений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|16.67% (2)
|0
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|Днепр-1
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь
Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 2
|16
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|5.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Днепр-1
Исход игры
Шахтёр Донецк
100% (51)
Ничья
0% (0)
Днепр-1
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
41.18% (21)
Нет
58.82% (30)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
47.1% (24)
2:1 Шахтёр Донецк
31.4% (16)
3:1 Шахтёр Донецк
9.8% (5)
3:0 Шахтёр Донецк
7.8% (4)
1:0 Шахтёр Донецк
3.9% (2)
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