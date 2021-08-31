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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 4 (1) 0.67
2. Патрик Алан 2 0.33
3. Степаненко Тарас 1 0.17
4. Манор Соломон 1 0.17
5. Дентиньо 1 0.17
6. Корниенко Виктор 1 0.17
7. Педриньо II 1 0.17
8. Судаков Георгий 1 0.17
9. Мудрик Михаил 0 0
10. Кривцов Сергей 0 0
11. Исмаили Гонсалвес 0 0
12. Марлос Ромеро 0 0
13. Матвиенко Николай 0 0
14. Додо Домилсон 0 0
15. Конопля Ефим 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 4 0.67
2. Назаренко Александр 2 0.33
3. Чуже Марио 1 (1) 0.17
4. Адамюк Владимир 1 0.17
5. Гуцуляк Алексей 1 0.17
6. Игнатенко Даниил 1 0.17
7. Пихалёнок Александр 1 0.17
8. Лучкевич Валерий 0 0
9. Кравченко Никита 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 1
2. Тете 2 0
3. Додо Домилсон 0 1
4. Антонио Маркос 1 0
5. Кривцов Сергей 1 0
6. Марлос Ромеро 1 0
7. Корниенко Виктор 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Логинов Сергей 2 1
2. Ди Франко Франсиско 2 1
3. Пихалёнок Александр 1 1
4. Дубинчак Владислав 2 0
5. Назаренко Александр 2 0
6. Адамюк Владимир 1 0
7. Игнатенко Даниил 1 0
8. Довбик Артём 1 0
9. Кравченко Никита 1 0
10. Когут Игорь 1 0
11. Джурасек Невен 1 0
12. Батагов Арсений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 16.67% (2) 0 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Днепр-1 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Рух Львов Десна 2:1 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Мариуполь
Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 20 - 2 16
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
5. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Заря Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
10. Рух Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Рух Львов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
3. Александрия Бабогло Владислав 4 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
5. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Днепр-1 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Шахтёр Донецк 100% (51)
    X 0% (0)
    Днепр-1 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Днепр-1
    1.52
    5.00
    6.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Днепр-1 онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Днепр-1

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Днепр-1
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (21)
    Нет
    58.82% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    47.1% (24)
    2:1 Шахтёр Донецк
    31.4% (16)
    3:1 Шахтёр Донецк
    9.8% (5)
    3:0 Шахтёр Донецк
    7.8% (4)
    1:0 Шахтёр Донецк
    3.9% (2)
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