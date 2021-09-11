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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
26' Желтая карточка
Родри Эрнандес
25'
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
4
Сёюнджю
Чаглар
23
Вестергор
Янник
5
Бертранд
Райан
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
11
Олбрайтон
Марк
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
9
Жезус
Габриэль
21
Торрес
Ферран
10
Грилиш
Джек
Лестер
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

26'
 
Родри Эрнандес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 2 0.5
2. Олбрайтон Марк 1 0.25
3. Тилеманс Юри 1 0.25
4. Рикарду Перейра II 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 2 0.5
2. Жезус Габриэль 1 0.25
3. Марез Рияд 1 0.25
4. Грилиш Джек 1 0.25
5. Гюндоган Илкай 1 0.25
6. Стерлинг Рахим 1 0.25
7. Родри Эрнандес 1 0.25
8. Лапорт Эмерик 1 0.25
9. Диаш Рубен 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Перес Айосе 0 1
2. Олбрайтон Марк 1 0
3. Варди Джейми 1 0
4. Рикарду Перейра II 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 2 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Грилиш Джек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Манчестер Сити 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити
Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс

Последние игры между собой

Лестер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лестер 1:0 Манчестер Сити Суперкубок Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:5 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 3:1 Лестер Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:2 Лестер Кубок Лестер 2:2 Манчестер Сити Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 1 7
8. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Уотфорд 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
20. Арсенал 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брентфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Уотфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Лестер 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лестер 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Норвич 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
4. Лидс Купер Лиам 2 0
5. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
Весь список
  • После матча
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    40'
    Мэддисон на своей половине поля нарушил правила против Торреса. "Манчестер Сити" заработал неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    39'
    Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Варди. 
  • 38'
    Гюндоган теперь уже не смог войти в штрафную площадь с правого фланга, Бертранд грамотно сыграл в обороне. 
  • 37'
    Жезус попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Ндиди форвард "Манчестер Сити" потерял мяч. 
  • 36'
    Диаш из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Грилиша, Кастань оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Шмейхелю. 
  • 35'
    Тилеманс из центра поля выполнил слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади на ход Мэддисону, мяч в итоге при игре на выходе перехватил Эдерсон. 
  • 34'
    Заканчивается постепенно первый тайм, будем надеяться, что до перерыва команды всё же порадуют нас хотя бы одним забитым мячом. 
  • 33'
    Вновь "Манчестер Сити" решил покатать мяч в центре поля, но видно, что "Лестер" умеет выжидать свой момент для контратаки. 
  • 32'
    "Манчестер Сити" продолжает всё же более интересно смотреться в атаке, но пока забить гол команде Пепа Гвардиолы никак не получается. 
  • 31'
    Силва отыгрался с Грилишем при входе в штрафную площадь с левого фланга, но затем в борьбе с Олбрайтоном Бернарду потерял мяч. 
  • Судья
    30'
    Олбрайтон со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Вестергор в борьбе с Грилишем и Канселу оказался на газоне, Пол Тирни сразу же показал, что будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гюндоган на левом фланге нарушил правила против Тилеманса. "Лестер" тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    28'
    Грилиш с левого фланга сместился немного в центр и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Торрес не смог выполнить передачу на правый угол штрафной площади, но после неплохого отскока Ферран пробил в левый угол ворот на исполнение из-под Сёюнджю, Шмейхель в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 27'
    Кастань из глубины поля выполнил передачу на ход Олбрайтону по правому флангу, Родри на этот раз грамотно сыграл в обороне, Марк под давлением соперника упустил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    26'
    Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тилеманса. 
  • 25'
    Барнс с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком высоко для Варди, а Олбрайтон в борьбе с Канселу никак не мог до него добраться. 
  • 24'
    Жезус попытался разогнать атаку по правому флангу, Сёюнджю грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • 23'
    Олбрайтон с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Уолкер головой выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    22'
    Неплохой стандарт на правом фланге удалось заработать «Манчестер Сити». Гюндоган выполнил передачу в центр штрафной площади, Грилиш неплохо набежал на мяч и в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
  • Угловой
    21'
    Гюндоган с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ндиди головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 20'
    Грилиш с правой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Мэддисона и ушёл на очередной угловой. 
  • Угловой
    19'
    Гюндоган с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Сёюнджю головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    18'
    Силва по центру прорвался к линии штрафной площади и затем очень опасно пробил в левый угол ворот, Шмейхель в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • 17'
    Канселу с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской на Жезуса, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • 16'
    Барнс при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Бертрандом, но затем Харви сыграл уже неудачно и подарил мяч игрокам "Манчестер Сити". 
  • Фол, нарушение
    15'
    Против Варди были нарушены правила в центре поля. Игроки "Лестера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 14'
    Достаточно яркое начало матча у нас, пока статус данной встречи команды полностью оправдывают и стараются показывать атакующий футбол. 
  • 13'
    Канселу прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от защитника "Лестера" отскочил к Силве, Бернарду уже выполнил точную подачу в центр штрафной, Гюндоган в касание пробил по воротам, мяч попал в Вестергора. 
  • Угловой
    12'
    Олбрайтон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Вестергор головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
  • Травма, повреждение
    11'
    После удара по воротам Барнс влетел в Эдерсона. Голкипер «Манчестер Сити» получил небольшое повреждение, у него разбита губа, но матч бразилец готов продолжить.
  • 10'
    Продолжилась атака «Лестера» после спасения Эдерсона. Мэддисон подхватил мяч на левом углу штрафной площади и выполнил передачу назад в центр к линии штрафной площади, Ндиди в касание пробил в левый угол ворот, Уолкер успел вернуться назад и выбить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    9'
    Олбрайтон из глубины поля выполнил отличный заброс на ход Варди по правому флангу, Джейми зацепился за мяч и затем выполнил прострел в центр штрафной площади после рывка вперёд, Барнс в падении пробил по воротам, Эдерсон успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • 8'
    Торрес подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади "Лестера", Ферран сразу же выполнил передачу в цент штрафной, Силва в касание пробил по воротам, мяч попал в Вестергора. 
  • Опасный момент
    7'
    Силва с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу к правому углу вратарской, Жезус головой пробил в ближний угол ворот, Шмейхель успел переместиться и спасти свою команду. 
  • Угловой
    6'
    Продолжает "Манчестер Сити" собирать угловые. Силва выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 5'
    От обороны пока что начинает матч "Лестер", но как-то форсировать события против "Манчестер Сити" опасно, раскрываться также не нужно, команда Брендана Роджерса это хорошо понимает. 
  • Угловой
    4'
    Вновь "Манчестер Сити" заработал угловой. Гюндоган и Силва разыграли корнер в этот раз между собой, но ничего интересного на левом фланге "горожане" так и не придумали. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот "Лестера". Гюндоган выполнил подачу на левый угол вратарской, Лапорт головой сбросил мяч в центр штрафной площади, там были только "лисы". 
  • 2'
    Игроки "Манчестер Сити" забрали мяч под свой контроль и держит его в центре поля, "Лестер" сразу же выстроил плотную оборону на своей половине поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Лестер" и "Манчестер Сити" примерно одинаково стартовали в новом сезоне, у команд по две победы и одному поражению за три тура. Посмотрим, кто окажется сильнее в этот вечер и сможет ли "Манчестер Сити" взять реванш за поражение в Суперкубке Англии. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 0:0 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Лестер 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Лестер
4.9% (7)
Ничья
18.9% (27)
Манчестер Сити
76.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.2% (94)
Меньше
33.8% (48)
Обе команды забьют
Да
81.69% (116)
Нет
18.31% (26)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
47.6% (68)
1:1 Ничья
16.1% (23)
1:3 Манчестер Сити
11.9% (17)
0:1 Манчестер Сити
7% (10)
0:2 Манчестер Сити
7% (10)
2:1 Лестер
2.1% (3)
1:0 Лестер
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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