Жезус попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Ндиди форвард "Манчестер Сити" потерял мяч.

Гюндоган теперь уже не смог войти в штрафную площадь с правого фланга, Бертранд грамотно сыграл в обороне.

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Варди.

Мэддисон на своей половине поля нарушил правила против Торреса. "Манчестер Сити" заработал неплохой стандарт.

36' Диаш из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Грилиша, Кастань оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Шмейхелю.

35' Тилеманс из центра поля выполнил слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади на ход Мэддисону, мяч в итоге при игре на выходе перехватил Эдерсон.

34' Заканчивается постепенно первый тайм, будем надеяться, что до перерыва команды всё же порадуют нас хотя бы одним забитым мячом.

33' Вновь "Манчестер Сити" решил покатать мяч в центре поля, но видно, что "Лестер" умеет выжидать свой момент для контратаки.

32' "Манчестер Сити" продолжает всё же более интересно смотреться в атаке, но пока забить гол команде Пепа Гвардиолы никак не получается.

31' Силва отыгрался с Грилишем при входе в штрафную площадь с левого фланга, но затем в борьбе с Олбрайтоном Бернарду потерял мяч.

30' Олбрайтон со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Вестергор в борьбе с Грилишем и Канселу оказался на газоне, Пол Тирни сразу же показал, что будет удар от ворот.

29' Гюндоган на левом фланге нарушил правила против Тилеманса. "Лестер" тщательно готовится к стандарту.

28' Грилиш с левого фланга сместился немного в центр и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Торрес не смог выполнить передачу на правый угол штрафной площади, но после неплохого отскока Ферран пробил в левый угол ворот на исполнение из-под Сёюнджю, Шмейхель в прыжке намертво поймал мяч.

27' Кастань из глубины поля выполнил передачу на ход Олбрайтону по правому флангу, Родри на этот раз грамотно сыграл в обороне, Марк под давлением соперника упустил мяч в аут.

26' Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тилеманса.

25' Барнс с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком высоко для Варди, а Олбрайтон в борьбе с Канселу никак не мог до него добраться.

24' Жезус попытался разогнать атаку по правому флангу, Сёюнджю грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

23' Олбрайтон с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Уолкер головой выбил мяч в аут.

22' Неплохой стандарт на правом фланге удалось заработать «Манчестер Сити». Гюндоган выполнил передачу в центр штрафной площади, Грилиш неплохо набежал на мяч и в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

21' Гюндоган с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ндиди головой выбил мяч подальше от своих ворот.

20' Грилиш с правой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Мэддисона и ушёл на очередной угловой.

19' Гюндоган с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Сёюнджю головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

18' Силва по центру прорвался к линии штрафной площади и затем очень опасно пробил в левый угол ворот, Шмейхель в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

17' Канселу с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской на Жезуса, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

16' Барнс при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Бертрандом, но затем Харви сыграл уже неудачно и подарил мяч игрокам "Манчестер Сити".

15' Против Варди были нарушены правила в центре поля. Игроки "Лестера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

14' Достаточно яркое начало матча у нас, пока статус данной встречи команды полностью оправдывают и стараются показывать атакующий футбол.

13' Канселу прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от защитника "Лестера" отскочил к Силве, Бернарду уже выполнил точную подачу в центр штрафной, Гюндоган в касание пробил по воротам, мяч попал в Вестергора.

12' Олбрайтон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Вестергор головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

11' После удара по воротам Барнс влетел в Эдерсона. Голкипер «Манчестер Сити» получил небольшое повреждение, у него разбита губа, но матч бразилец готов продолжить.

10' Продолжилась атака «Лестера» после спасения Эдерсона. Мэддисон подхватил мяч на левом углу штрафной площади и выполнил передачу назад в центр к линии штрафной площади, Ндиди в касание пробил в левый угол ворот, Уолкер успел вернуться назад и выбить мяч на угловой.

9' Олбрайтон из глубины поля выполнил отличный заброс на ход Варди по правому флангу, Джейми зацепился за мяч и затем выполнил прострел в центр штрафной площади после рывка вперёд, Барнс в падении пробил по воротам, Эдерсон успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

8' Торрес подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади "Лестера", Ферран сразу же выполнил передачу в цент штрафной, Силва в касание пробил по воротам, мяч попал в Вестергора.

7' Силва с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу к правому углу вратарской, Жезус головой пробил в ближний угол ворот, Шмейхель успел переместиться и спасти свою команду.

6' Продолжает "Манчестер Сити" собирать угловые. Силва выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

5' От обороны пока что начинает матч "Лестер", но как-то форсировать события против "Манчестер Сити" опасно, раскрываться также не нужно, команда Брендана Роджерса это хорошо понимает.

4' Вновь "Манчестер Сити" заработал угловой. Гюндоган и Силва разыграли корнер в этот раз между собой, но ничего интересного на левом фланге "горожане" так и не придумали.

3' Угловой у ворот "Лестера". Гюндоган выполнил подачу на левый угол вратарской, Лапорт головой сбросил мяч в центр штрафной площади, там были только "лисы".

2' Игроки "Манчестер Сити" забрали мяч под свой контроль и держит его в центре поля, "Лестер" сразу же выстроил плотную оборону на своей половине поля.