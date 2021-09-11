Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Кинг Пауэр
Манчестер Сити
26' Желтая карточкаРодри Эрнандес
27
Канселу
Жоау
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|2
|0.5
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.25
|3.
|Тилеманс Юри
|1
|0.25
|4.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|2
|0.5
|2.
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|3.
|Марез Рияд
|1
|0.25
|4.
|Грилиш Джек
|1
|0.25
|5.
|Гюндоган Илкай
|1
|0.25
|6.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|7.
|Родри Эрнандес
|1
|0.25
|8.
|Лапорт Эмерик
|1
|0.25
|9.
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Айосе
|0
|1
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|3.
|Варди Джейми
|1
|0
|4.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|2.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|3.
|Грилиш Джек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Манчестер Сити
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +10 =2 -8Норвич 1:2 Лестер Вест Хэм 4:1 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 1:0 Манчестер Сити
Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =0 -7Манчестер Сити 5:0 Арсенал Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити
Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс
Последние игры между собой
Лестер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Манчестер Сити 3:1 Лестер Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Лестер 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:2 Лестер Кубок Лестер 2:2 Манчестер Сити Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 1
|7
|8.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|4.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Лестер
4.9% (7)
Ничья
18.9% (27)
Манчестер Сити
76.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
66.2% (94)
Меньше
33.8% (48)
Обе команды забьют
Да
81.69% (116)
Нет
18.31% (26)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
47.6% (68)
1:1 Ничья
16.1% (23)
1:3 Манчестер Сити
11.9% (17)
0:1 Манчестер Сити
7% (10)
0:2 Манчестер Сити
7% (10)
2:1 Лестер
2.1% (3)
1:0 Лестер
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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