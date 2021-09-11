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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
13' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
25'
26
Бахманн
Даниэль
2
Нгакиа
Джереми
5
Трост-Эконг
Виллиам
31
Сьерральта
Франсиско
3
Роуз
Дэнни
4
Этебо
Огенекаро
23
Сарр
Исмаила
19
Сиссоко
Мусса
33
Куцка
Юрай
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
9
Хименес
Рауль
37
Траоре
Адама
Уотфорд
4-1-4-1
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

13'
Этебо Огенекаро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Эммануэль 1 0.25
2. Эрнандес Хуан 1 0.25
3. Сарр Исмаила 1 0.25
4. Клеверли Том 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Этебо Огенекаро 3 0
2. Куцка Юрай 1 0
3. Сиссоко Мусса 1 0
4. Сема Кен 1 0
5. Деннис Эммануэль 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0
2. Саисс Ромен 1 0
3. Хименес Рауль 1 0
4. Невеш Рубен 1 0
5. Гиббс-Уайт Морган 1 0
6. Хувер Ки-Джана 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Кубок
Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Вулверхэмптон Уотфорд 1:4 Вулверхэмптон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 1 7
8. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Уотфорд 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
20. Арсенал 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брентфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Уотфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Лестер 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лестер 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Норвич 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
4. Лидс Купер Лиам 2 0
5. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Уотфорд 29% (38)
X 45% (59)
Вулверхэмптон 26% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Вулверхэмптон
4.40
3.30
2.29
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Уотфорд 0:0 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Уотфорд
29% (38)
Ничья
45% (59)
Вулверхэмптон
26% (34)
Тотал 2.5
Больше
31.3% (41)
Меньше
68.7% (90)
Обе команды забьют
Да
69.47% (91)
Нет
30.53% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (50)
2:1 Уотфорд
13.7% (18)
1:2 Вулверхэмптон
13% (17)
0:1 Вулверхэмптон
12.2% (16)
1:0 Уотфорд
11.5% (15)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:0 Уотфорд
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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