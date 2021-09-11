Англия: Премьер-лига 2021-2022
Челси
2:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Астон Вилла
8' Желтая карточкаРамси Джакоб
1:0
15' ГолЛукаку Ромелу
28' Желтая карточкаМингс Тайрон
2:0
49' ГолКовачич Матео
61' Желтая карточкаАлонсо Маркос
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
17
Ньигес
Сауль
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
12
Стир
Джед
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
8'
15'
1:0
28'
46'
49'
2:0
61'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 11
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|0.5
|2.
|Ковачич Матео
|1
|0.25
|3.
|Джеймс Рис II
|1
|0.25
|4.
|Алонсо Маркос
|1
|0.25
|5.
|Чалоба Трево
|1
|0.25
|6.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.25
|7.
|Хаверц Кай
|1
|0.25
|8.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|0.5
|2.
|Макгинн Джон
|1
|0.25
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.25
|4.
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.25
|5.
|Мингс Тайрон
|0
|0
|6.
|Бэйли Леон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Рис II
|0
|1
|2.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|3.
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|4.
|Менди Эдуар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|2.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|3.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|4.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|5.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|6.
|Кэш Мэтти
|1
|0
|7.
|Соарес Дуглас
|1
|0
|8.
|Рамси Джакоб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|Астон Вилла
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал
Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Челси
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|4.
|Челси
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Челси
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|3.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|4.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
Прогнозы на матч Челси 2:0 Астон Вилла
Исход игры
Челси
96.6% (142)
Ничья
2.7% (4)
Астон Вилла
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
31.29% (46)
Нет
68.71% (101)
Популярный счёт
2:0 Челси
54.4% (80)
2:1 Челси
19.7% (29)
3:0 Челси
8.2% (12)
3:1 Челси
7.5% (11)
1:0 Челси
4.8% (7)
3:2 Челси
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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