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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
2:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Астон Вилла
0'
8' Желтая карточка
Рамси Джакоб
1:0
15' Гол
Лукаку Ромелу
28' Желтая карточка
Мингс Тайрон
2:0
49' Гол
Ковачич Матео
61' Желтая карточка
Алонсо Маркос
90'
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
20
Хадсон-Одои
Каллум
8
Ковачич
Матео
17
Ньигес
Сауль
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
9
Лукаку
Ромелу
12
Стир
Джед
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
16
Туанзебе
Аксел
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
Челси
3-4-2-1
Астон Вилла
5-3-2

Ход матча

8'
 
Рамси Джакоб
15'
Лукаку Ромелу
(Ковачич Матео)
1:0
28'
 
Мингс Тайрон
46'
Жоржиньо
Ньигес Сауль
 
49'
Ковачич Матео
2:0
56'
 
Бэйли Леон
Рамси Джакоб
61'
Алонсо Маркос
 
64'
Аспиликуэта Сесар
Хаверц Кай
 
69'
 
Траоре Бертран
Ингс Дэнни
80'
 
Накамба Марвелус
Соарес Дуглас
82'
Вернер Тимо
Хадсон-Одои Каллум
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 0.5
2. Ковачич Матео 1 0.25
3. Джеймс Рис II 1 0.25
4. Алонсо Маркос 1 0.25
5. Чалоба Трево 1 0.25
6. Пулишич Кристиан 1 0.25
7. Хаверц Кай 1 0.25
8. Маунт Мэйсон 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 2 (1) 0.5
2. Макгинн Джон 1 0.25
3. Буэндия Эмилиано 1 0.25
4. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.25
5. Мингс Тайрон 0 0
6. Бэйли Леон 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Джеймс Рис II 0 1
2. Алонсо Маркос 1 0
3. Рюдигер Антонио 1 0
4. Менди Эдуар 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 2 0
2. Ингс Дэнни 1 0
3. Мартинес Эмилиано 1 0
4. Эль-Гази Анвар 1 0
5. Буэндия Эмилиано 1 0
6. Кэш Мэтти 1 0
7. Соарес Дуглас 1 0
8. Рамси Джакоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0
 Астон Вилла 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал
Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Челси 2:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
5. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
6. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
7. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Челси 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Астон Вилла 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Челси 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Астон Вилла 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
3. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
4. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавлены к основному времени второго тайма.
  • Желтая карточка
    90'
    Мэтт Таргетт тоже не обошёлся без предупреждения. А Жоржиньо продолжают оказывать помощь врачи.
  • Желтая карточка
    90'
    Джон Макгинн получил карточку. Влетел он в ногу Жоржиньо в попытке достать мяч. Жёсткий фол получился.
  • 88'
    Кэш справа забросил мяч из аута на ближний край штрафной, Конса сбрасывал дальше к вратарской площадке, отбился "Челси" и тут.
  • 88'
    Кэш с правого фланга навесил в штрафную площадь, удалось отбиться футболистам "Челси". Аут в пользу гостей.
  • 87'
    Подходит к концу наш поединок. Футболисты "Астон Виллы" перехватили мяч на чужой половине поля, попытались разогнать контратаку, но успели вернуться хозяева, пришлось притормозить.
  • 85'
    Небольшая пауза у нас в игре, помощь нужна Маркосу Алонсо. Появились врачи на поле.
  • Угловой
    84'
    Ещё один угловой гости исполнили. Бэйли навесил справа на ближнюю штангу, мяч выбили хозяева. Накамба оказался на добивании, но его удару точности не хватило.
  • Угловой
    83'
    Угловой у ворот "Челси". Пошёл навес справа прямо во вратарскую, Менди с большим трудом выбивает мяч, который мог и в створ юркнуть!
  • Замена
    82'
    А сейчас мы будем смотреть, как "Челси" будет играть с двумя форвардами. Тимо Вернер появился на футбольном поле вместо Каллума Хадсона-Одои.
  • 81'
    Последняя десятиминутка основного времени пошла, Зиеш протащил мяч по центру поля, из-за пределов штрафной сходу по воротам пробил, но получилось совсем неточно.
  • 80'
    Уоткинс пробил слева из-за пределов штрафной площади, но получилось не очень сильно, смог Менди поймать мяч в руки.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Астон Виллы". Дуглас Соарес покинул пределы поля, вместо него появился Марвелус Накамба.
  • 77'
    Чалоба попытался длинной передачей вывести один на один с голкипером "Астон Виллы" Лукаку, но на перехвате сыграл Туанзебе.
  • Опасный момент
    76'
    Опасно получилось! Хадсон-Одои пробивал с подступов к штрафной, но попал в защитника, зато мяч отскочил налево на Маркоса Алонсо, который сходу мощно пробил в дальний угол, но получилось рядом со штангой!
  • 74'
    Совсем без моментов пошла наша игра, всё идёт к закономерной победе "Челси", "Астон Вилла" не рыпается, чуть ли не пешком гости ходят.
  • 73'
    Бертран Траоре отметил свой выход на поле дальним ударом по воротам "Челси", но в створ он не попал, мяч пролетел недалеко от крестовины.
  • 71'
    Неторопливо комбинируют игроки "Челси" на половине поля соперника. Думаю, ещё один гол хозяева могут забить. Ну, если захотят, конечно.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Астон Виллы". Дэнни Ингс покинул пределы поля, вместо него будет играть Бертран Траоре.
  • 68'
    В быструю атаку перешли футболисты "Челси", Ковачич делал передачу на Хадсона-Одои, но слишком слабый пас получился, успел на перехвате сыграть защитник.
  • 67'
    Середина второго тайма. Да, игроки "Астон Виллы" заметно сдали после второго гола, как будто сразу перестали верить в возможность отыграться.
  • 65'
    Ковачич нанёс дальний удар по воротам "Астон Виллы", но попасть в створ ему тут не удалось.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Челси". Кай Хаверц покинул поле, вместо него будет играть Сесар Аспиликуэта.
  • 64'
    Зиеш выполнил классную разрезающую передачу направо на Хадсона-Одои, который вырвался на оперативное пространство, прострелил на Лукаку, но смог Туанзебе сыграть на перехвате.
  • 63'
    Приблизительно полчаса осталось до конца второго тайма, а вместе с ним - игры. "Челси" контролирует ход встречи, гости давненько не угрожали сопернику.
  • Желтая карточка
    61'
    Бэйли замотал и накрутил в углу поля Маркоса Алонсо, заставив игрока "Челси" психануть и руками схватить оппонента. Это карточка.
  • Угловой
    60'
    Отбились после углового футболисты "Челси", аут заработали гости. Кэш забросил мяч в штрафную площадь, но получилось не особо удачно.
  • 59'
    Бэйли справа забрался в штрафную площадь, стянул на себя сразу двух соперников и выдал мяч под удар Уоткинсу, который зарядил выше перекладины. Но там был рикошет, поэтому будет угловой.
  • 57'
    Сникли футболисты "Астон Виллы", моментов у ворот Менди во втором тайме мы и не видели. Посмотрим, получится ли оживиться у гостей.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Астон Виллы". Вместо Джакоба Рамси на поле появился Леон Бэйли.
  • 55'
    Штрафной заработали футболисты "Челси" на правом фланге, пошла подача в штрафную площадь, там Стир удачно вышел из ворот и без проблем мяч в руки поймал.
  • Угловой
    54'
    Пошёл навес слева от флажка в центр штрафной площади, Конса прыгнул выше всех и выбил мяч подальше от своих ворот.
  • 54'
    Зиеш из глубины поля сделал длинный перевод налево на Маркоса Алонсо, который в штрафную площадь прострелил, и Мингс выбил мяч на угловой.
  • 53'
    Да, немного обескураженными выглядят футболисты "Астон Виллы", но надо приходить в себя и вновь идти вперёд. Времени ещё достаточно у гостей.
  • 51'
    Длинная передача в штрафную площадь "Астон Виллы", Хаверц принял мяч слева, а вторым касанием решил пробить из-под защитника. Получилось не очень сильно и совсем неточно.
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Матео Ковачич! 2:0!
    Это грубейшая ошибка Тайрона Мингса! Слишком слабую передачу назад на вратаря сделал защитник "Астон Виллы", в итоге Ковачич рванул на мяч и эффектно перебросил его через вышедшего навстречу Стира!
  • 48'
    Весьма резво начали второй тайм игроки "Астон Виллы". Очевидно, что настроены игроки гостей счёт всё-таки сравнять.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    Замена в составе "Челси". Сауль крайне неудачно дебютировал в составе гостей, вместо него будет играть Жоржиньо.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! "Челси" смог забить быстрый гол, но в дальнейшем футболисты "Астон Виллы" смотрелись интереснее и могли забить несколько голов. Хорошую игру продемонстрировал голкипер Менди. Надо думать Тухелю, как вернуть команде контроль над игрой. А мы пока отдохнём! Перерыв!
  • 45'
    Лукаку потерял мяч в центре поля, "Астон Вилла" пошла вперёд, Уоткинс попытался с дальней дистанции пробить, но попал в соперника.
  • 45'
    Рюдигер отважился на дальний удар практически из центрального круга, но попасть ему тут не удалось. Любой игрок в регби такому удару бы позавидовал.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    45'
    Хадсон-Одои на фланге упустил Уоткинса, в итоге Сауль сыграл на подстраховке и в подкате сбил игрока "Астон Виллы". Фол довольно жёсткий, но обошлось без карточки.
  • 44'
    Кэш вытер полотенцем мяч, швырнул его из аута в штрафную площадь, Конса вроде и выиграл верховую борьбу, но пробить по воротам или выполнить скидку ему не дали.
  • 42'
    Очередная потеря футболистов "Челси" в центре поля, в итоге Рамси протащил мяч в штрафную площадь, после входа в неё сразу пробил, и и Стир смог намертво мяч забрать.
  • 41'
    Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Чуть спал темп встречи у нас, "Челси" продолжает ждать ошибки, чтобы убежать в контратаки.
  • 40'
    Хаким Зиеш пробивал с дальней дистанции по воротам "Астон Виллы", но всё видел Стир, без особых проблем смог мяч в руки поймать.
  • 38'
    Доминирует в эти минуты "Астон Вилла", лондонцы сильно не торопятся забивать второй мяч.
  • 36'
    Общаются игроки "Астон Виллы" с главным арбитром встречи. Судя по всему, требуют они как раз карточку для Тьяго Силвы. Не будет всё-таки предупреждения, судя по всему.
  • Фол, нарушение
    35'
    Порядка 10-ти минут осталось до конца первого тайма, Сауль вновь ошибается, перехватили гости его передачу, убежали в контратаку, и Тьяго Силве пришлось фолить. Повезло защитнику, что без карточки.
  • 34'
    Да, несколько опасных моментов уже смогла создать "Астон Вилла", но голкипер "Челси" в порядке! Кстати говоря, гости уже вырвались вперёд по ударам.
  • Опасный момент
    33'
    Вновь "Астон Вилла" опасно атакует! Сначала Мингс мощно пробил по воротам, но отбил Менди, а потом ещё и добивание от Консы последовало, теперь уже на угловой переправил мяч вратарь хозяев!
  • 32'
    Долго комбинировали футболисты "Челси" на половине поля соперника, пошла в итоге подача с фланга в штрафную площадь, получилось точно в руки Стиру.
  • 31'
    60% на 40% по владению мячом, неплохой отрезок выдали футболисты "Астон Виллы", но сейчас уже игроки "Челси" перебрались на половину поля соперника.
  • Желтая карточка
    29'
    Тайрон Мингс получил карточку. Первым был на мяче Хадсон-Одои, в итоге защитник "Астон Виллы" въехал оппоненту в ногу.
  • 27'
    А теперь ещё и Дуглас смог пробить по воротам. С подступов к штрафной площади он зарядил, но получилось намного выше ворот.
  • Офсайд
    26'
    Дэнни Ингс забрался в положение "вне игры", но по крайней мере старается "Астон Вилла" атаковать, не садится к своим воротам.
  • 25'
    Хадсон-Одои получил мяч на правом флангу, прострелил из-под защитника в штрафную площадь, но на перехвате сыграл игрок "Астон Виллы".
  • Опасный момент
    23'
    Уоткинс мог забивать! Форвард "Астон Виллы" здорово в штрафной площади обыграл Менди, пробивал по воротам, и лишь Тьяго Силва смог принять мяч на себя! А всё началось с ошибки Сауля, которого обокрали недалеко от штрафной площади.
  • 23'
    Штрафной заработали футболисты "Астон Виллы", Макгинн навесил на дальнюю штангу на Консу, который простреливал в центр, но "Челси" отбился. Никого там не было.
  • 22'
    В атаке "Астон Вилла", пошла передача направо на Ингса, который в касание отыгрывал в центр, но далековато находился Уоткинс. Это потеря.
  • 20'
    Абсолютное равенство по ударам у нас. 3-3 по ударам, из низ 1-1 в створ. Другое дело, что "Челси" один из своих шансов использовал.
  • Угловой
    19'
    Макгинн справа неплохо закручивал мяч прямо в ворота, Менди с трудом отбил кулаком! На добивании был Уоткинс, но его удару точности не хватило.
  • Угловой
    19'
    Угловой получился у гостей неудачным. Хаким Зиеш сыграл на перехвате и вынес мяч подальше от своих ворот. Впрочем, игроки "Астон Виллы" атаку продолжили и заработали ещё один корнер.
  • Опасный момент
    18'
    Хорошая атака "Астон Виллы"! Уоткинс получился мяч слева, после чего пробил из-под защитника в ближний угол! Менди в прыжке переправил мяч на угловой!
  • 17'
    И вновь длинная передача вперёд, Зиеш справа забрался в штрафную, отыгрывал пяткой, но не успел Хадсон-Одои забежать по своему флангу. Потеря.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ромелу Лукаку! 1:0!
    Эффектный гол получился! Длинная передача на ход Лукаку от Ковачича, который ворвался в штрафную площадь, убрал на замахе защитника Туанзебе и мощным ударом низом "прошил" голкипера Стира!
  • 12'
    Очень неторопливое действо у нас наблюдается, футболисты "Челси" стараются соперника поддавливать, но пока проблем у "Астон Виллы" не так много.
  • 10'
    Чалоба ошибся в центральном круге, в итоге "Астон Вилла" смогла провести контратаку. Ингс делал передачу на Уоткинса, но получилось слишком сильно - Менди успел на выходе сыграть и мяч в руки забрал.
  • Штанга
    9'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Пошла подача с углового слева от Хадсона-Одои, удалось ему закрутить мяч в створ, и быть бы верному голу, если бы Конса не успел дотянуться и выбить мяч в каркас!
  • Желтая карточка
    8'
    Первая карточка в матче. Джакоб Рамси её получает, сорвал быструю атаку соперника игрок гостей, в центральном круге схватив за руку убегавшего Зиеша.
  • Угловой
    7'
    Подача справа на ближнюю штангу, замкнуть передачу некому. Мяч улетел на левый фланг, откуда тоже последовал навес - опять отбились футболисты "Челси" отбились.
  • 6'
    Ещё одна атака "Астон Виллы", последовал прострел с левого фланга, Рюдигер мяч отбил. Подбор за гостями, Дуглас наносил удар издали, мяч после рикошета улетел на угловой.
  • 5'
    Пока решили не обрушивать хозяева поля всю мощь своих атак на ворота соперника, спокойно начинается наш поединок.
  • 4'
    Штрафной заработали футболисты "Астон Виллы", пошла подача с левого фланга в центр штрафной площади, Конса пробивал головой из-под Маркоса Алонсо, но получилось не очень опасно.
  • Угловой
    2'
    Второй угловой футболисты "Челси" решили разыграть на левом фланге, покатали мяч, а вот до подачи дело не дошло. Лишь аут удалось заработать.
  • Угловой
    2'
    Угловой сразу заработали футболисты "Чедси". Хадсон-Одои навесил от левого флажка, гости отбились. На добивании оказался Маркос Алонсо, после удара которого мяч вновь улетел на угловой после рикошета от соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Главный арбитр встречи Стюарт Эттуэлл дал стартовый свисток! С центра поля стартовала "Астон Вилла"! В традиционных формах сегодня действуют команды. "Челси" - в синем с белыми гетрами, "Астон Вилла" - в красных майках с голубыми рукавами и белых трусах.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 2:0 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Челси 2:0 Астон Вилла

Исход игры
Челси
96.6% (142)
Ничья
2.7% (4)
Астон Вилла
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
31.29% (46)
Нет
68.71% (101)
Популярный счёт
2:0 Челси
54.4% (80)
2:1 Челси
19.7% (29)
3:0 Челси
8.2% (12)
3:1 Челси
7.5% (11)
1:0 Челси
4.8% (7)
3:2 Челси
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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