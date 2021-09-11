Кэш справа забросил мяч из аута на ближний край штрафной, Конса сбрасывал дальше к вратарской площадке, отбился "Челси" и тут.

Джон Макгинн получил карточку. Влетел он в ногу Жоржиньо в попытке достать мяч. Жёсткий фол получился.

Мэтт Таргетт тоже не обошёлся без предупреждения. А Жоржиньо продолжают оказывать помощь врачи.

Замена в составе "Челси". Сауль крайне неудачно дебютировал в составе гостей, вместо него будет играть Жоржиньо.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Матео Ковачич! 2:0! Это грубейшая ошибка Тайрона Мингса! Слишком слабую передачу назад на вратаря сделал защитник "Астон Виллы", в итоге Ковачич рванул на мяч и эффектно перебросил его через вышедшего навстречу Стира!

Длинная передача в штрафную площадь "Астон Виллы", Хаверц принял мяч слева, а вторым касанием решил пробить из-под защитника. Получилось не очень сильно и совсем неточно.

Да, немного обескураженными выглядят футболисты "Астон Виллы", но надо приходить в себя и вновь идти вперёд. Времени ещё достаточно у гостей.

Зиеш из глубины поля сделал длинный перевод налево на Маркоса Алонсо, который в штрафную площадь прострелил, и Мингс выбил мяч на угловой.

Пошёл навес слева от флажка в центр штрафной площади, Конса прыгнул выше всех и выбил мяч подальше от своих ворот.

Штрафной заработали футболисты "Челси" на правом фланге, пошла подача в штрафную площадь, там Стир удачно вышел из ворот и без проблем мяч в руки поймал.

Сникли футболисты "Астон Виллы", моментов у ворот Менди во втором тайме мы и не видели. Посмотрим, получится ли оживиться у гостей.

Бэйли справа забрался в штрафную площадь, стянул на себя сразу двух соперников и выдал мяч под удар Уоткинсу, который зарядил выше перекладины. Но там был рикошет, поэтому будет угловой.

Отбились после углового футболисты "Челси", аут заработали гости. Кэш забросил мяч в штрафную площадь, но получилось не особо удачно.

Бэйли замотал и накрутил в углу поля Маркоса Алонсо, заставив игрока "Челси" психануть и руками схватить оппонента. Это карточка.

Приблизительно полчаса осталось до конца второго тайма, а вместе с ним - игры. "Челси" контролирует ход встречи, гости давненько не угрожали сопернику.

Зиеш выполнил классную разрезающую передачу направо на Хадсона-Одои, который вырвался на оперативное пространство, прострелил на Лукаку, но смог Туанзебе сыграть на перехвате.

Замена в составе "Челси". Кай Хаверц покинул поле, вместо него будет играть Сесар Аспиликуэта.

Ковачич нанёс дальний удар по воротам "Астон Виллы", но попасть в створ ему тут не удалось.

Середина второго тайма. Да, игроки "Астон Виллы" заметно сдали после второго гола, как будто сразу перестали верить в возможность отыграться.

В быструю атаку перешли футболисты "Челси", Ковачич делал передачу на Хадсона-Одои, но слишком слабый пас получился, успел на перехвате сыграть защитник.

Замена в составе "Астон Виллы". Дэнни Ингс покинул пределы поля, вместо него будет играть Бертран Траоре.

Неторопливо комбинируют игроки "Челси" на половине поля соперника. Думаю, ещё один гол хозяева могут забить. Ну, если захотят, конечно.

Бертран Траоре отметил свой выход на поле дальним ударом по воротам "Челси", но в створ он не попал, мяч пролетел недалеко от крестовины.

Совсем без моментов пошла наша игра, всё идёт к закономерной победе "Челси", "Астон Вилла" не рыпается, чуть ли не пешком гости ходят.

Опасно получилось! Хадсон-Одои пробивал с подступов к штрафной, но попал в защитника, зато мяч отскочил налево на Маркоса Алонсо, который сходу мощно пробил в дальний угол, но получилось рядом со штангой!

Чалоба попытался длинной передачей вывести один на один с голкипером "Астон Виллы" Лукаку, но на перехвате сыграл Туанзебе.

Уоткинс пробил слева из-за пределов штрафной площади, но получилось не очень сильно, смог Менди поймать мяч в руки.

Последняя десятиминутка основного времени пошла, Зиеш протащил мяч по центру поля, из-за пределов штрафной сходу по воротам пробил, но получилось совсем неточно.

А сейчас мы будем смотреть, как "Челси" будет играть с двумя форвардами. Тимо Вернер появился на футбольном поле вместо Каллума Хадсона-Одои.

Угловой у ворот "Челси". Пошёл навес справа прямо во вратарскую, Менди с большим трудом выбивает мяч, который мог и в створ юркнуть!

Ещё один угловой гости исполнили. Бэйли навесил справа на ближнюю штангу, мяч выбили хозяева. Накамба оказался на добивании, но его удару точности не хватило.

Небольшая пауза у нас в игре, помощь нужна Маркосу Алонсо. Появились врачи на поле.

Подходит к концу наш поединок. Футболисты "Астон Виллы" перехватили мяч на чужой половине поля, попытались разогнать контратаку, но успели вернуться хозяева, пришлось притормозить.

Кэш с правого фланга навесил в штрафную площадь, удалось отбиться футболистам "Челси". Аут в пользу гостей.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! "Челси" смог забить быстрый гол, но в дальнейшем футболисты "Астон Виллы" смотрелись интереснее и могли забить несколько голов. Хорошую игру продемонстрировал голкипер Менди. Надо думать Тухелю, как вернуть команде контроль над игрой. А мы пока отдохнём! Перерыв!

45' Лукаку потерял мяч в центре поля, "Астон Вилла" пошла вперёд, Уоткинс попытался с дальней дистанции пробить, но попал в соперника.

45' Рюдигер отважился на дальний удар практически из центрального круга, но попасть ему тут не удалось. Любой игрок в регби такому удару бы позавидовал.

45' 2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

45' Хадсон-Одои на фланге упустил Уоткинса, в итоге Сауль сыграл на подстраховке и в подкате сбил игрока "Астон Виллы". Фол довольно жёсткий, но обошлось без карточки.

44' Кэш вытер полотенцем мяч, швырнул его из аута в штрафную площадь, Конса вроде и выиграл верховую борьбу, но пробить по воротам или выполнить скидку ему не дали.

42' Очередная потеря футболистов "Челси" в центре поля, в итоге Рамси протащил мяч в штрафную площадь, после входа в неё сразу пробил, и и Стир смог намертво мяч забрать.

41' Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Чуть спал темп встречи у нас, "Челси" продолжает ждать ошибки, чтобы убежать в контратаки.

40' Хаким Зиеш пробивал с дальней дистанции по воротам "Астон Виллы", но всё видел Стир, без особых проблем смог мяч в руки поймать.

38' Доминирует в эти минуты "Астон Вилла", лондонцы сильно не торопятся забивать второй мяч.

36' Общаются игроки "Астон Виллы" с главным арбитром встречи. Судя по всему, требуют они как раз карточку для Тьяго Силвы. Не будет всё-таки предупреждения, судя по всему.

35' Порядка 10-ти минут осталось до конца первого тайма, Сауль вновь ошибается, перехватили гости его передачу, убежали в контратаку, и Тьяго Силве пришлось фолить. Повезло защитнику, что без карточки.

34' Да, несколько опасных моментов уже смогла создать "Астон Вилла", но голкипер "Челси" в порядке! Кстати говоря, гости уже вырвались вперёд по ударам.

33' Вновь "Астон Вилла" опасно атакует! Сначала Мингс мощно пробил по воротам, но отбил Менди, а потом ещё и добивание от Консы последовало, теперь уже на угловой переправил мяч вратарь хозяев!

32' Долго комбинировали футболисты "Челси" на половине поля соперника, пошла в итоге подача с фланга в штрафную площадь, получилось точно в руки Стиру.

31' 60% на 40% по владению мячом, неплохой отрезок выдали футболисты "Астон Виллы", но сейчас уже игроки "Челси" перебрались на половину поля соперника.

29' Тайрон Мингс получил карточку. Первым был на мяче Хадсон-Одои, в итоге защитник "Астон Виллы" въехал оппоненту в ногу.

27' А теперь ещё и Дуглас смог пробить по воротам. С подступов к штрафной площади он зарядил, но получилось намного выше ворот.

26' Дэнни Ингс забрался в положение "вне игры", но по крайней мере старается "Астон Вилла" атаковать, не садится к своим воротам.

25' Хадсон-Одои получил мяч на правом флангу, прострелил из-под защитника в штрафную площадь, но на перехвате сыграл игрок "Астон Виллы".

23' Уоткинс мог забивать! Форвард "Астон Виллы" здорово в штрафной площади обыграл Менди, пробивал по воротам, и лишь Тьяго Силва смог принять мяч на себя! А всё началось с ошибки Сауля, которого обокрали недалеко от штрафной площади.

23' Штрафной заработали футболисты "Астон Виллы", Макгинн навесил на дальнюю штангу на Консу, который простреливал в центр, но "Челси" отбился. Никого там не было.

22' В атаке "Астон Вилла", пошла передача направо на Ингса, который в касание отыгрывал в центр, но далековато находился Уоткинс. Это потеря.

20' Абсолютное равенство по ударам у нас. 3-3 по ударам, из низ 1-1 в створ. Другое дело, что "Челси" один из своих шансов использовал.

19' Макгинн справа неплохо закручивал мяч прямо в ворота, Менди с трудом отбил кулаком! На добивании был Уоткинс, но его удару точности не хватило.

19' Угловой получился у гостей неудачным. Хаким Зиеш сыграл на перехвате и вынес мяч подальше от своих ворот. Впрочем, игроки "Астон Виллы" атаку продолжили и заработали ещё один корнер.

18' Хорошая атака "Астон Виллы"! Уоткинс получился мяч слева, после чего пробил из-под защитника в ближний угол! Менди в прыжке переправил мяч на угловой!

17' И вновь длинная передача вперёд, Зиеш справа забрался в штрафную, отыгрывал пяткой, но не успел Хадсон-Одои забежать по своему флангу. Потеря.

15' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ромелу Лукаку! 1:0!

Эффектный гол получился! Длинная передача на ход Лукаку от Ковачича, который ворвался в штрафную площадь, убрал на замахе защитника Туанзебе и мощным ударом низом "прошил" голкипера Стира!

12' Очень неторопливое действо у нас наблюдается, футболисты "Челси" стараются соперника поддавливать, но пока проблем у "Астон Виллы" не так много.

10' Чалоба ошибся в центральном круге, в итоге "Астон Вилла" смогла провести контратаку. Ингс делал передачу на Уоткинса, но получилось слишком сильно - Менди успел на выходе сыграть и мяч в руки забрал.

9' ПЕРЕКЛАДИНА! Пошла подача с углового слева от Хадсона-Одои, удалось ему закрутить мяч в створ, и быть бы верному голу, если бы Конса не успел дотянуться и выбить мяч в каркас!

8' Первая карточка в матче. Джакоб Рамси её получает, сорвал быструю атаку соперника игрок гостей, в центральном круге схватив за руку убегавшего Зиеша.

7' Подача справа на ближнюю штангу, замкнуть передачу некому. Мяч улетел на левый фланг, откуда тоже последовал навес - опять отбились футболисты "Челси" отбились.

6' Ещё одна атака "Астон Виллы", последовал прострел с левого фланга, Рюдигер мяч отбил. Подбор за гостями, Дуглас наносил удар издали, мяч после рикошета улетел на угловой.

5' Пока решили не обрушивать хозяева поля всю мощь своих атак на ворота соперника, спокойно начинается наш поединок.

4' Штрафной заработали футболисты "Астон Виллы", пошла подача с левого фланга в центр штрафной площади, Конса пробивал головой из-под Маркоса Алонсо, но получилось не очень опасно.

2' Второй угловой футболисты "Челси" решили разыграть на левом фланге, покатали мяч, а вот до подачи дело не дошло. Лишь аут удалось заработать.

2' Угловой сразу заработали футболисты "Чедси". Хадсон-Одои навесил от левого флажка, гости отбились. На добивании оказался Маркос Алонсо, после удара которого мяч вновь улетел на угловой после рикошета от соперника.