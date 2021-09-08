Англия: Премьер-лига 2021-2022
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Рис II
|1
|0.33
|2.
|Лукаку Ромелу
|1
|0.33
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0.33
|4.
|Чалоба Трево
|1
|0.33
|5.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.33
|6.
|Хаверц Кай
|1
|0.33
|7.
|Ковачич Матео
|0
|0
|8.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|0.67
|2.
|Макгинн Джон
|1
|0.33
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.33
|4.
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.33
|5.
|Мингс Тайрон
|0
|0
|6.
|Бэйли Леон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Рис II
|0
|1
|2.
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|3.
|Менди Эдуар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|2.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|4.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|5.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|6.
|Кэш Мэтти
|1
|0
|7.
|Соарес Дуглас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|Астон Вилла
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал
Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Лестер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|3.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
|4.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|2
|0
Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла
Исход игры
Челси
96.2% (50)
Ничья
1.9% (1)
Астон Вилла
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (20)
Меньше
61.54% (32)
Обе команды забьют
Да
30.77% (16)
Нет
69.23% (36)
Популярный счёт
2:0 Челси
57.7% (30)
2:1 Челси
19.2% (10)
3:0 Челси
7.7% (4)
3:1 Челси
5.8% (3)
1:0 Челси
3.8% (2)
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