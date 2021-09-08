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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис II 1 0.33
2. Лукаку Ромелу 1 0.33
3. Алонсо Маркос 1 0.33
4. Чалоба Трево 1 0.33
5. Пулишич Кристиан 1 0.33
6. Хаверц Кай 1 0.33
7. Ковачич Матео 0 0
8. Маунт Мэйсон 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 2 (1) 0.67
2. Макгинн Джон 1 0.33
3. Буэндия Эмилиано 1 0.33
4. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.33
5. Мингс Тайрон 0 0
6. Бэйли Леон 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Джеймс Рис II 0 1
2. Рюдигер Антонио 1 0
3. Менди Эдуар 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Ингс Дэнни 1 0
2. Мартинес Эмилиано 1 0
3. Мингс Тайрон 1 0
4. Эль-Гази Анвар 1 0
5. Буэндия Эмилиано 1 0
6. Кэш Мэтти 1 0
7. Соарес Дуглас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0
 Астон Вилла 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал
Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
8. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
10. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
11. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
2. Лидс Купер Лиам 2 0
3. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
4. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
5. Манчестер Юнайтед Погба Поль 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 19 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Челси 96.2% (50)
    X 1.9% (1)
    Астон Вилла 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Астон Вилла
    1.32
    5.75
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла

    Исход игры
    Челси
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Астон Вилла
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (20)
    Меньше
    61.54% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (16)
    Нет
    69.23% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    57.7% (30)
    2:1 Челси
    19.2% (10)
    3:0 Челси
    7.7% (4)
    3:1 Челси
    5.8% (3)
    1:0 Челси
    3.8% (2)
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