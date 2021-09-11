  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Динамо Киев
0'
16' Желтая карточка
Ченбай Сергей
21'
1
Сидоренко
Денис
5
Ермаков
Виталий
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
21
Ченбай
Сергей
77
Савин
Антон
28
Габелок
Артём
88
Крыськив
Дмитрий
32
Голодюк
Олег
11
Ременюк
Андрей
33
Марлисон
71
Бойко
Денис
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
15
Цыганков
Виктор
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
14
Де
Пена
Карлос
17
Леднёв
Богдан
73
Шкурин
Илья
Металлист-1925
Динамо Киев

Ход матча

16'
Ченбай Сергей
 

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.29
2. Голодюк Олег 1 0.14
3. Марлисон 1 0.14
4. Крыськив Дмитрий 1 0.14
5. Фабиньо Энрике 0 0
6. Протасов Евгений 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 5 0.71
2. Цыганков Виктор 4 (2) 0.57
3. Де Пена Карлос 2 0.29
4. Шапаренко Николай 1 0.14
5. Тымчик Александр 1 0.14
6. Рамирес Эрик 1 0.14
7. Гармаш Денис 1 0.14
8. Кедзёра Томаш 1 0.14
9. Попов Денис II 1 0.14
10. Сирота Александр 1 0.14
11. Караваев Александр 0 0
12. Миколенко Виталий 0 0
13. Андриевский Александр 0 0
14. Шкурин Илья 0 0

Карточки

Металлист-1925
# Игрок      
1. Голодюк Олег 2 0
2. Фабиньо Энрике 2 0
3. Западня Артур 2 0
4. Ременюк Андрей 2 0
5. Сидоренко Денис 1 0
6. Савин Антон 1 0
7. Ткачук Евгений 1 0
8. Задерака Максим 1 0
9. Шершень Михаил 1 0
10. Батюшин Юрий 1 0
11. Коваленко Максим 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 4 0
2. Сидорчук Сергей 2 0
3. Буяльский Виталий 2 0
4. Гармаш Денис 1 0
5. Бущан Георгий 1 0
6. Тымчик Александр 1 0
7. Забарный Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Металлист-1925 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0
 Динамо Киев 22.22% (4) 16.67% (3) 38.89% (7) 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Металлист-1925 Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Ворскла 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од
Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев
Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 2 17
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
6. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Металлист-1925 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Металлист-1925 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
4. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Динамо Киев 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Заря Вернидуб Виталий 4 0
3. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
4. Александрия Бабогло Владислав 4 0
5. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Динамо Киев
9.00
6.30
1.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 0:0 Динамо Киев онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 