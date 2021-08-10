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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.33
2. Голодюк Олег 1 0.17
3. Марлисон 1 0.17
4. Крыськив Дмитрий 1 0.17
5. Фабиньо Энрике 0 0
6. Протасов Евгений 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 5 0.83
2. Цыганков Виктор 4 (2) 0.67
3. Де Пена Карлос 2 0.33
4. Шапаренко Николай 1 0.17
5. Тымчик Александр 1 0.17
6. Рамирес Эрик 1 0.17
7. Гармаш Денис 1 0.17
8. Кедзёра Томаш 1 0.17
9. Попов Денис II 1 0.17
10. Сирота Александр 1 0.17
11. Караваев Александр 0 0
12. Миколенко Виталий 0 0
13. Андриевский Александр 0 0
14. Шкурин Илья 0 0

Карточки

Металлист-1925
# Игрок      
1. Голодюк Олег 2 0
2. Фабиньо Энрике 2 0
3. Западня Артур 2 0
4. Ременюк Андрей 2 0
5. Сидоренко Денис 1 0
6. Савин Антон 1 0
7. Ткачук Евгений 1 0
8. Задерака Максим 1 0
9. Шершень Михаил 1 0
10. Батюшин Юрий 1 0
11. Коваленко Максим 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 4 0
2. Сидорчук Сергей 2 0
3. Буяльский Виталий 2 0
4. Гармаш Денис 1 0
5. Бущан Георгий 1 0
6. Тымчик Александр 1 0
7. Забарный Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Металлист-1925 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0
 Динамо Киев 22.22% (4) 16.67% (3) 38.89% (7) 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Металлист-1925 Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Ворскла 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од
Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев
Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 20 - 2 16
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
5. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Заря Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
10. Рух Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Рух Львов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
3. Александрия Бабогло Владислав 4 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
5. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Металлист-1925 - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 8 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Металлист-1925 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Динамо Киев 98.1% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Металлист-1925
    Ничья
    Динамо Киев
    9.60
    5.60
    1.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Металлист-1925 - Динамо Киев онлайн


    Прогнозы на матч Металлист-1925 - Динамо Киев

    Исход игры
    Металлист-1925
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Динамо Киев
    98.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    42.31% (22)
    Нет
    57.69% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    40.4% (21)
    1:2 Динамо Киев
    26.9% (14)
    1:3 Динамо Киев
    13.5% (7)
    0:1 Динамо Киев
    9.6% (5)
    0:3 Динамо Киев
    5.8% (3)
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