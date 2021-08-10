Украина: Премьер-лига 2021-2022
Металлист-1925
Позже
Стадион: Металлист
Динамо Киев
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Батюшин Юрий
|2
|0.33
|2.
|Голодюк Олег
|1
|0.17
|3.
|Марлисон
|1
|0.17
|4.
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.17
|5.
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|6.
|Протасов Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|5
|0.83
|2.
|Цыганков Виктор
|4 (2)
|0.67
|3.
|Де Пена Карлос
|2
|0.33
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0.17
|5.
|Тымчик Александр
|1
|0.17
|6.
|Рамирес Эрик
|1
|0.17
|7.
|Гармаш Денис
|1
|0.17
|8.
|Кедзёра Томаш
|1
|0.17
|9.
|Попов Денис II
|1
|0.17
|10.
|Сирота Александр
|1
|0.17
|11.
|Караваев Александр
|0
|0
|12.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|13.
|Андриевский Александр
|0
|0
|14.
|Шкурин Илья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Голодюк Олег
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|3.
|Западня Артур
|2
|0
|4.
|Ременюк Андрей
|2
|0
|5.
|Сидоренко Денис
|1
|0
|6.
|Савин Антон
|1
|0
|7.
|Ткачук Евгений
|1
|0
|8.
|Задерака Максим
|1
|0
|9.
|Шершень Михаил
|1
|0
|10.
|Батюшин Юрий
|1
|0
|11.
|Коваленко Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|4
|0
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|3.
|Буяльский Виталий
|2
|0
|4.
|Гармаш Денис
|1
|0
|5.
|Бущан Георгий
|1
|0
|6.
|Тымчик Александр
|1
|0
|7.
|Забарный Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Металлист-1925
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|Динамо Киев
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +10 =4 -6Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Ворскла 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Черноморец Од
Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев
Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 2
|16
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|5.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
Прогнозы на матч Металлист-1925 - Динамо Киев
Исход игры
Металлист-1925
0% (0)
Ничья
1.9% (1)
Динамо Киев
98.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
42.31% (22)
Нет
57.69% (30)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
40.4% (21)
1:2 Динамо Киев
26.9% (14)
1:3 Динамо Киев
13.5% (7)
0:1 Динамо Киев
9.6% (5)
0:3 Динамо Киев
5.8% (3)
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