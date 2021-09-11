Англия: Премьер-лига 2021-2022
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Сент-Мэрис
Вест Хэм
13' Желтая карточкаРомеу Ориоль
15
Перро
Ромен
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.25
|2.
|Армстронг Адам
|1
|0.25
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.25
|4.
|Адамс Че
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|4
|1
|2.
|Бенрахма Саид
|2
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.5
|4.
|Крессуэлл Арон
|1
|0.25
|5.
|Соучек Томаш
|1
|0.25
|6.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|7.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дженепо Мусса
|2
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|3.
|Стивенс Джек
|1
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Вест Хэм
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта
Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вест Хэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 1
|7
|8.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Норвич
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|4.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|2
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Саутгемптон
13% (17)
Ничья
29.8% (39)
Вест Хэм
57.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
64.89% (85)
Меньше
35.11% (46)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
45.8% (60)
1:1 Ничья
26% (34)
2:1 Саутгемптон
9.2% (12)
1:3 Вест Хэм
5.3% (7)
0:1 Вест Хэм
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:0 Саутгемптон
2.3% (3)
0:2 Вест Хэм
1.5% (2)
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