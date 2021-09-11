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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Вест Хэм
0'
13' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
27'
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
5
Стивенс
Джек
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
19
Дженепо
Мусса
11
Редмонд
Натан
9
Армстронг
Адам
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Саутгемптон
4-4-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

13'
Ромеу Ориоль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эльюнусси Мохамед 1 0.25
2. Армстронг Адам 1 0.25
3. Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.25
4. Адамс Че 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 4 1
2. Бенрахма Саид 2 0.5
3. Форнальс Пабло 2 0.5
4. Крессуэлл Арон 1 0.25
5. Соучек Томаш 1 0.25
6. Цоуфал Владимир 0 0
7. Райс Деклан 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Дженепо Мусса 2 0
2. Ромеу Ориоль 1 0
3. Стивенс Джек 1 0
4. Уорд-Праус Джеймс 1 0
5. Уокер-Питерс Кайл 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Вест Хэм 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта
Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вест Хэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
4. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Манчестер Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 1 7
8. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Лестер 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Уотфорд 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
20. Арсенал 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Брентфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Уотфорд 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Лестер 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
13. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брайтон 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лестер 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Брентфорд 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Норвич 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Арсенал 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
4. Лидс Купер Лиам 2 0
5. Тоттенхэм Кейн Гарри 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Саутгемптон 13% (17)
X 29.8% (39)
Вест Хэм 57.3% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Вест Хэм
3.57
3.56
2.39
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Где смотреть матч Саутгемптон 0:0 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Саутгемптон
13% (17)
Ничья
29.8% (39)
Вест Хэм
57.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
64.89% (85)
Меньше
35.11% (46)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
45.8% (60)
1:1 Ничья
26% (34)
2:1 Саутгемптон
9.2% (12)
1:3 Вест Хэм
5.3% (7)
0:1 Вест Хэм
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:0 Саутгемптон
2.3% (3)
0:2 Вест Хэм
1.5% (2)
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