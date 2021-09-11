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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:0
Конец матча

Стадион:
Вест Хэм
0'
13' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
71' Желтая карточка
Стивенс Джек
71' Желтая карточка
Антонио Майкл
73' Желтая карточка
Райс Деклан
90' Желтая карточка
Салису Мохаммед
90' Вторая желтая карточка
Антонио Майкл
90'+6
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
5
Стивенс
Джек
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
19
Дженепо
Мусса
11
Редмонд
Натан
9
Армстронг
Адам
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Саутгемптон
4-4-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

13'
Ромеу Ориоль
 
53'
Диалло Ибраима
Ромеу Ориоль
 
63'
 
Влашич Никола
Бенрахма Саид
71'
Стивенс Джек
 
71'
 
Антонио Майкл
73'
 
Райс Деклан
74'
Броя Армандо
Армстронг Адам
 
83'
 
Ярмоленко Андрей
Боуэн Джаррод
90'
Салису Мохаммед
 
90'
 
Антонио Майкл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эльюнусси Мохамед 1 0.25
2. Армстронг Адам 1 0.25
3. Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.25
4. Адамс Че 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 4 1
2. Бенрахма Саид 2 0.5
3. Форнальс Пабло 2 0.5
4. Крессуэлл Арон 1 0.25
5. Соучек Томаш 1 0.25
6. Цоуфал Владимир 0 0
7. Райс Деклан 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Стивенс Джек 2 0
2. Дженепо Мусса 2 0
3. Ромеу Ориоль 1 0
4. Уорд-Праус Джеймс 1 0
5. Уокер-Питерс Кайл 1 0
6. Салису Мохаммед 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Антонио Майкл 1 1
2. Райс Деклан 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Вест Хэм 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта
Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вест Хэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Челси 2:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
5. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
6. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
7. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Челси 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Астон Вилла 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Челси 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Астон Вилла 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
4. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
5. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
3. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
4. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Саутгемптон 13% (17)
X 29.8% (39)
Вест Хэм 57.3% (75)
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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Саутгемптон
13% (17)
Ничья
29.8% (39)
Вест Хэм
57.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
64.89% (85)
Меньше
35.11% (46)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
45.8% (60)
1:1 Ничья
26% (34)
2:1 Саутгемптон
9.2% (12)
1:3 Вест Хэм
5.3% (7)
0:1 Вест Хэм
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:0 Саутгемптон
2.3% (3)
0:2 Вест Хэм
1.5% (2)
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