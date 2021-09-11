Англия: Премьер-лига 2021-2022
Саутгемптон
0:0
Конец матча
Стадион: Сент-Мэрис
Вест Хэм
13' Желтая карточкаРомеу Ориоль
71' Желтая карточкаСтивенс Джек
71' Желтая карточкаАнтонио Майкл
73' Желтая карточкаРайс Деклан
90' Желтая карточкаСалису Мохаммед
90' Вторая желтая карточкаАнтонио Майкл
15
Перро
Ромен
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
13'
71'
71'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.25
|2.
|Армстронг Адам
|1
|0.25
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.25
|4.
|Адамс Че
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|4
|1
|2.
|Бенрахма Саид
|2
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.5
|4.
|Крессуэлл Арон
|1
|0.25
|5.
|Соучек Томаш
|1
|0.25
|6.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|7.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стивенс Джек
|2
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|2
|0
|3.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антонио Майкл
|1
|1
|2.
|Райс Деклан
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Вест Хэм
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта
Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Вест Хэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Челси
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 3
|9
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 1
|9
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 3
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|4.
|Челси
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Челси
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0
|0
|4.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|5.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|3.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|4.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|2
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Саутгемптон
13% (17)
Ничья
29.8% (39)
Вест Хэм
57.3% (75)
Тотал 2.5
Больше
64.89% (85)
Меньше
35.11% (46)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
45.8% (60)
1:1 Ничья
26% (34)
2:1 Саутгемптон
9.2% (12)
1:3 Вест Хэм
5.3% (7)
0:1 Вест Хэм
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:0 Саутгемптон
2.3% (3)
0:2 Вест Хэм
1.5% (2)
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