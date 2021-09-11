Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Эльюнусси Мохамед имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Салису Мохаммед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Цоуфал Владимир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Матч возобновлен

88' Огбонна Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

85' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Саутгемптон

83' Ярмоленко Андрей не смог попасть в створ ударом издали

82' Диалло Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

81' Армандо Броя видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

81' ШАНС! Армандо Броя вышел один на один с голкипером...

81' Армандо Броя из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...

79' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

78' Армандо Броя из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Армандо Броя из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...

77' Диалло Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

74' Тактическая замена. Армстронг Адам уходит с поля и его заменяет Армандо Броя

73' Райс Деклан получил желтую карточку от судьи

71' Антонио Майкл получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Стивенс Джек получил желтую карточку от судьи

69' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

68' Боуэн Джаррод хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

67' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Армстронг Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Эльюнусси Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

53' Редмонд Натан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Эльюнусси Мохамед нанес удар головой, но Лукаш Фабианьский спокойно отбил мяч.

50' Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

48' Антонио Майкл нанес удар, мяч был парирован, но Алекс Маккарти не удержал его в руках.

47' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара