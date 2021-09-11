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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
 
Позже

Стадион:
Утрехт
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
6
Брама
Вут
35
Mees
Hilgers
19
Зерруки
Рамиз
14
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
Твенте
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.33
2. Проппер Робин 1 0.33
3. Мениг Квинси 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густафссон Симон 2 (2) 0.67
2. Дувикас Анастасиос 1 0.33
3. Янссен Виллем 1 0.33
4. Ван дер Марел Марк 1 0.33
5. Махер Адам 1 0.33
6. Силла Мусса 1 0.33
7. Ван дер Хорн Майк 0 0
8. Моконо Сильян 0 0
9. Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Илич Лука 1 1
2. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
3. Мениг Квинси 2 0
4. Смал Гийс 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Махер Адам 1 0
4. Тер Авест Хидде 1 0
5. Керк Гирано 1 0
6. Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Утрехт 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио
Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Твенте Эредивизие Утрехт 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
2. Аякс 3 2 1 0 11 - 1 7
3. Утрехт 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. НЕК Неймеген 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
11. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Камбюр 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Твенте 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Камбюр 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
4. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
7. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
8. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Аякс 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
2. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
3. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
4. Аякс Тадич Душан 2 0 1
5. Аякс Алле Себастьян 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Утрехт
4.44
3.93
1.87
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