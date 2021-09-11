Голландия: Эредивизие 2021-2022
Твенте
Позже
Стадион: Гролс Весте
Утрехт
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
29
Силла
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
79 Владение мячом, % 21
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.33
|2.
|Проппер Робин
|1
|0.33
|3.
|Мениг Квинси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густафссон Симон
|2 (2)
|0.67
|2.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.33
|3.
|Янссен Виллем
|1
|0.33
|4.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.33
|5.
|Махер Адам
|1
|0.33
|6.
|Силла Мусса
|1
|0.33
|7.
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|8.
|Моконо Сильян
|0
|0
|9.
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илич Лука
|1
|1
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|3.
|Мениг Квинси
|2
|0
|4.
|Смал Гийс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Махер Адам
|1
|0
|4.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|5.
|Керк Гирано
|1
|0
|6.
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Утрехт
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +4 =6 -10Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио
Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =5 -3Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Утрехт 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 1
|7
|3.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|15.
|Твенте
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Камбюр
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Херенвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|8.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|3.
|Херенвен
|Верман Хенк
|3
|1
|0
|4.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|5.
|Аякс
|Алле Себастьян
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0