Голландия: Эредивизие 2021-2022
Твенте
1:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Утрехт
12' Желтая карточкаMees Hilgers
51' Желтая карточкаЯнссен Виллем
74' Желтая карточкаВормердам Дьянго
81' Желтая карточкаСадилек Михал
82' Желтая карточкаСилла Мусса
89' Желтая карточкаЛимниос Димитрис
89' Желтая карточкаМахер Адам
89' Желтая карточкаManfred Ugalde
1:0
90' ГолПроппер Робин
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
29
Силла
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
51'
66'
74'
81'
82'
89'
89'
89'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проппер Робин
|2
|0.5
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.25
|3.
|Мениг Квинси
|0
|0
|4.
|Mees Hilgers
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Густафссон Симон
|2 (2)
|0.5
|2.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.25
|3.
|Янссен Виллем
|1
|0.25
|4.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.25
|5.
|Махер Адам
|1
|0.25
|6.
|Силла Мусса
|1
|0.25
|7.
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|8.
|Моконо Сильян
|0
|0
|9.
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илич Лука
|1
|1
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|3.
|Мениг Квинси
|2
|0
|4.
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|5.
|Садилек Михал
|1
|0
|6.
|Смал Гийс
|1
|0
|7.
|Manfred Ugalde
|1
|0
|8.
|Mees Hilgers
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|2
|0
|2.
|Махер Адам
|2
|0
|3.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|4.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|5.
|Керк Гирано
|1
|0
|6.
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|7.
|Силла Мусса
|1
|0
|8.
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|Утрехт
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +4 =6 -10Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио
Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =5 -3Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Утрехт 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|2.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Камбюр
|4:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|4.
|Камбюр
|4:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|4:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|3
|0
|1
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|3
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|2
|0