Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Твенте вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Ох, нехорошо это выглядит. Далмау Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

95' Далмау Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Г О О О О Л - Проппер Робин забивает с левой ноги!

91' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Manfred Ugalde грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

89' Махер Адам грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

89' Лимниос Димитрис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

89' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

89' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Твенте

88' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Бош Йессе завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

87' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Силла Мусса получил желтую карточку от судьи

81' Садилек Михал получил желтую карточку от судьи

81' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Хорошую попытку сделал Махи Мимаун . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Вормердам Дьянго получил желтую карточку от судьи

74' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

72' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Твенте выполняет удар от ворот.

70' Утрехт выполняет удар от ворот.

69' Manfred Ugalde оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Утрехт выполняет удар от ворот.

65' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Пас Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Твенте выполняет удар от ворот.

63' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Mees Hilgers выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Mees Hilgers выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лимниос Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Силла Мусса из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

52' Выглядело как неплохой момент. Daan Rots из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

51' Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи

50' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Утрехт выполняет удар от ворот.

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля