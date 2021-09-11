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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:0
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
12' Желтая карточка
Mees Hilgers
51' Желтая карточка
Янссен Виллем
74' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
81' Желтая карточка
Садилек Михал
82' Желтая карточка
Силла Мусса
89' Желтая карточка
Лимниос Димитрис
89' Желтая карточка
Махер Адам
89' Желтая карточка
Manfred Ugalde
1:0
90' Гол
Проппер Робин
90'+8
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
6
Брама
Вут
14
Влап
Михел
19
Зерруки
Рамиз
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
Твенте
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

12'
Mees Hilgers
 
51'
 
Янссен Виллем
57'
 
Махи Мимаун
Тимбер Квинтен
66'
Мисиджан Вирджил
Лимниос Димитрис
 
66'
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
 
66'
Бош Йессе
Влап Михел
 
74'
 
Вормердам Дьянго
75'
 
Ван де Стрек Сандер
Рамселар Барт
75'
 
Далмау Адриан
Дувикас Анастасиос
81'
Садилек Михал
 
82'
 
Силла Мусса
87'
Старинг Каспер
Брама Вут
 
89'
Лимниос Димитрис
 
89'
 
Махер Адам
89'
Manfred Ugalde
 
90'
Проппер Робин
(Mees Hilgers)
1:0
90'
Плегесуэло Хулио
Daan Rots
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проппер Робин 2 0.5
2. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.25
3. Мениг Квинси 0 0
4. Mees Hilgers 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Густафссон Симон 2 (2) 0.5
2. Дувикас Анастасиос 1 0.25
3. Янссен Виллем 1 0.25
4. Ван дер Марел Марк 1 0.25
5. Махер Адам 1 0.25
6. Силла Мусса 1 0.25
7. Ван дер Хорн Майк 0 0
8. Моконо Сильян 0 0
9. Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Илич Лука 1 1
2. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
3. Мениг Квинси 2 0
4. Лимниос Димитрис 1 0
5. Садилек Михал 1 0
6. Смал Гийс 1 0
7. Manfred Ugalde 1 0
8. Mees Hilgers 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 2 0
2. Махер Адам 2 0
3. Ван дер Марел Марк 1 0
4. Тер Авест Хидде 1 0
5. Керк Гирано 1 0
6. Вормердам Дьянго 1 0
7. Силла Мусса 1 0
8. Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)
 Утрехт 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио
Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Твенте 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Твенте Эредивизие Утрехт 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 4 3 1 0 13 - 1 10
2. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. НЕК Неймеген 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Камбюр 4:1 4 2 0 2 8 - 7 6
9. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
13. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Гоу Эхед Иглс 1:4 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 0:2 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Камбюр 4:1 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 1:4 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
5. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 4:1 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 1:4 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 3 0 1
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
3. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
5. Аякс Тадич Душан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Утрехт Янссен Виллем 2 0
Весь список
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