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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зобнин Роман 2 0.33
2. Понсе Эсекель 2 0.33
3. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.17
4. Бакаев Зелимхан 0 0
5. Джикия Георгий 0 0
6. Жиго Самуэль 0 0
7. Крал Алекс 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глушаков Денис 3 (2) 0.5
2. Кухарчук Илья 2 0.33
3. Сабович Бесард 0 0
4. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 4 0
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0
3. Хендрикс Йоррит 2 0
4. Зобнин Роман 2 0
5. Жиго Самуэль 2 0
6. Мозес Виктор 1 0
7. Мирзов Резиуан 1 0
8. Бакаев Зелимхан 1 0
9. Ларссон Джордан 1 0
Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 3 0
2. Камышев Илья 1 1
3. Себаи Сенин 2 0
4. Дагерстол Филип 2 0
5. Стойинович Душан 2 0
6. Глушаков Денис 1 0
7. Кухарчук Илья 1 0
8. Сабович Бесард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Химки 0 40% (2) 0 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Химки Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов
Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Химки 1:5 Спартак Москва Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 2:1 Химки Премьер-лига Химки 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Химки 2:6 Спартак Москва Международные матчи (клубы)
Химки 0:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Химки Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Химки Премьер-лига Химки 3:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
4. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Спартак Москва 89.1% (49)
    X 9.1% (5)
    Химки 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Химки
    1.55
    4.50
    7.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - Химки

    Исход игры
    Спартак Москва
    89.1% (49)
    Ничья
    9.1% (5)
    Химки
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (26)
    Нет
    51.85% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    34.5% (19)
    2:1 Спартак Москва
    34.5% (19)
    1:0 Спартак Москва
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    3:1 Спартак Москва
    5.5% (3)
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