Россия: Премьер-лига 2021-2022
Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зобнин Роман
|2
|0.33
|2.
|Понсе Эсекель
|2
|0.33
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.17
|4.
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|5.
|Джикия Георгий
|0
|0
|6.
|Жиго Самуэль
|0
|0
|7.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глушаков Денис
|3 (2)
|0.5
|2.
|Кухарчук Илья
|2
|0.33
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
|4.
|Адеми Кемаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рассказов Николай
|4
|0
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|3.
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|4.
|Зобнин Роман
|2
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|6.
|Мозес Виктор
|1
|0
|7.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|8.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|9.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|2.
|Камышев Илья
|1
|1
|3.
|Себаи Сенин
|2
|0
|4.
|Дагерстол Филип
|2
|0
|5.
|Стойинович Душан
|2
|0
|6.
|Глушаков Денис
|1
|0
|7.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|8.
|Сабович Бесард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Химки
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Химки Последние 20 матчей: +6 =4 -10Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|3.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Химки
Исход игры
Спартак Москва
89.1% (49)
Ничья
9.1% (5)
Химки
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
48.15% (26)
Нет
51.85% (28)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
34.5% (19)
2:1 Спартак Москва
34.5% (19)
1:0 Спартак Москва
14.5% (8)
1:1 Ничья
7.3% (4)
3:1 Спартак Москва
5.5% (3)
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