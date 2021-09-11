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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
2:0
Перерыв

Стадион:
Ахмат
0'
1:0
9' Гол
Вендел Маркус
20' Желтая карточка
Тодорович Дарко
2:0
33' Гол
Ерохин Александр
39' Желтая карточка
Уциев Ризван
45' Желтая карточка
Полярус Артём
Дзюба упускает момент
2:0. Александр Ерохин
1:0. Вендел
1
Крицюк
Станислав
19
Сутормин
Алексей
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
21
Ерохин
Александр
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
17
Мостовой
Андрей
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
33
Гудиев
Виталий
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
5
Лысцов
Виталий
40
Уциев
Ризван
94
Тимофеев
Артём
47
Уткин
Даниил
4
Тодорович
Дарко
59
Харин
Евгений
13
Конате
Мохамед
II
14
Полярус
Артём
Зенит
4-4-2
Ахмат
3-4-2-1

Ход матча

9'
Вендел Маркус
(Дзюба Артём)
1:0
20'
 
Тодорович Дарко
33'
Ерохин Александр
(Дуглас Сантос)
2:0
39'
 
Уциев Ризван
45'
 
Полярус Артём

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 301 Количество точных передач 123
  • 89 Точность передач, % 79
  • 69 Владение мячом, % 31
  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 301 Количество точных передач 123
  • 89 Точность передач, % 79
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 5 0.71
2. Азмун Сердар 5 (1) 0.71
3. Вендел Маркус 2 0.29
4. Сутормин Алексей 2 (2) 0.29
5. Малком Филипе 1 0.14
6. Дзюба Артём 0 0
7. Ракицкий Ярослав 0 0
8. Кузяев Далер 0 0
9. Дуглас Сантос 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.43
2. Конате Мохамед II 2 0.29
3. Карапузов Владислав 1 0.14
4. Янку Габриэль 1 0.14
5. Коновалов Игорь 1 0.14
6. Бериша Бернард 0 0
7. Харин Евгений 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Ловрен Деян 1 0
4. Азмун Сердар 1 0
5. Малком Филипе 1 0
6. Круговой Данил 1 0
7. Вендел Маркус 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 3 0
2. Шелия Гиорги 1 1
3. Харин Евгений 1 1
4. Уциев Ризван 2 0
5. Лысцов Виталий 2 0
6. Конате Мохамед II 2 0
7. Полярус Артём 1 0
8. Швец Антон 1 0
9. Бериша Бернард 1 0
10. Уткин Даниил 1 0
11. Тодорович Дарко 1 0
12. Быстров Марат 1 0
13. Карапузов Владислав 1 0
14. Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4) 0 15.38% (2) 30.77% (4)
 Ахмат 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4) 0 0 25% (2)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар
Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат
Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:2 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Кубок
Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
2. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат 0:2 Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Зенит 2:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит 2:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
4. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
5. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Второй тайм
  • 54'
    Уткин справа навесил к дальней штанге, куда вышел Крицюк и забрал мяч в руки.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    КОНАТЕ!!! Себаи по центру ворвался в штрафную площадь и сделал пас на Конате, который с двенадцати метров пробил в правый угол.
  • Угловой
    50'
    Уткин от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Малком.
  • 50'
    Себаи справа выдал пас в центр на Уткина, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 49'
    Навес Мостового справа на Азмуна к воротам прервал сыгравший на выходе Гудиев.
  • Угловой
    49'
    Уткин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мостовой.
  • 48'
    Уткин с двадцати шести метров пробил выше ворот.
  • Замена
    48'
    В составе "Ахмата" в перерыве произошли две замены: вместо Артёма Поляруса и Евгения Харина на поле вышли Игорб Коновалов и Сенин Себаи.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Зенита" произошла замена: вместо Далера Кузяева на поле вышел Филипе Малком.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Санкт-Петербурге!
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Зенит" - "Ахмат" - 2:0.
  • Угловой
    45'
    Дуглас от углового флага навесил на Ерохина, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    45'
    Вендел сделал справа заброс в центр штрафной площади на Дзюбу, чей удар с восьми метров Гудиев парировал.
  • Желтая карточка
    45'
    Полярус у центрального круга сбил Кузяева и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Кукуляк в первом тайме.
  • 45'
    Дальний удар Кузяева получился неточным.
  • Фол, нарушение
    44'
    Полярус слева прострелил в центр штрафной площади, где Тимофеев попал по ноге Венгделу.
  • Фол, нарушение
    43'
    Лысцов на фланге сбил Ерохина.
  • Фол, нарушение
    42'
    Конате на чужой половине поля подтолкнул в спину Вендела
  • Желтая карточка
    40'
    Уциев в центре поля схватил за футболку Дзюбу, за то получил жёлтую карточку.
  • 39'
    Ерохин откатил мяч на линию штрафной площади, откуда Вендел пробил в правый верхний угол. Семёнов головой смог отбить сферу.
  • 38'
    Уциев справа навесил к дальней штанге, где Крицюк спокойно забрал мяч в руки.
  • 36'
    Дзюба с Мостовым покомбинировали слева и не стали доставлять мяч в центр.
  • Опасный момент
    35'
    Конате воспользовался неразберихой в обороне "Зенита", отобрал мяч и слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. Крицюк смог остановить футбольный снаряд.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ЕРОХИН!!! Дуглас слева вошёл в штрафную площадь, обыграл двух соперников и прострелил к воротам, где Ерохин в касание переправил мяч в сетку.
  • Офсайд
    31'
    Ерохин на левом фланге забрался в офсайд.
  • 30'
    Ракицкий сделал неудачный заброс вперёд по левому флангу.
  • Травма, повреждение
    29'
    У Лысцова разбит нос. Медики должны остановить кровотечение у защитника "Ахмата".
  • Угловой
    28'
    Конате не смог прицельно пробить головой по воротам после навеса от углового флага.
  • Опасный момент
    27'
    Полярус слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч выбит на Уткина, который с двадцати восьми метров пробил в левый верхний угол. Крицюк в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу.
  • Фол, нарушение
    26'
    Кузяев на фланге сбил Поляруса.
  • Угловой
    24'
    Дуглас разыграл угловой удар с Мостовым и навесил к дальней штанге, где Дзюбе вверху соперники сыграть не дали.
  • 23'
    Дзюба справа прошёл вперёд, но его передачу в штрафную площадь на Кузяева перехватил Тодорович.
  • 22'
    "Зенит" продолжает больше контролировать мяч, но угроз чужим воротам хозяева пока не создают.
  • Желтая карточка
    20'
    Тодорович за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку. Дарко откинул мяч после остановки игры.
  • 19'
    Дуглас слева со штрафного навесил к дальней штанге, где в верховой борьбе Дзюба нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    18'
    Харин на фланге сбил Дугласа.
  • 16'
    Харин сыграл в отборе на фланге против Мостового.
  • 15'
    Конате не смог сыграть головой после подачи от Лысцова слева.
  • Фол, нарушение
    14'
    Кузяев на чужой половине поля нарушил правила.
  • 13'
    Мостовой слева покатил мяч в штрафную площадь на Ерохина. Александр пропустил сферу дальше на Азмуна, но на перехвате сыграл Тодорович.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ерохин в центре поля сбил Лысцова.
  • 11'
    Мостовой в центре по перехватил передачу Уциева вперёд по правому флангу.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ВЕНДЕЛ!!! Дзюба справа в штрафной площади разобрался с соперником и откатил мяч в центр к линии штрафной площади на набегавшего Вендела. Маркус низом точно пробил в правый угол.
  • 9'
    Сутормин сделал неточный заброс вперёд по правому флангу на Ерохина. Мяч ускакал за боковую линию поля.
  • Офсайд
    8'
    Дзюба оказался в офсайде.
  • 7'
    Азмун справа ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр на Дзюбу. Удар Артёма с рикошетом пришёлся в правый угол. Гудиев смог среагировать и отбить мяч.
  • 6'
    "Ахмату" удалось по центру дойти до чужой штрафной площади, но у Конате хозяева мяч выбили.
  • 5'
    Дуглас слева прошёл вперёд, но его прострел в штрафную площадь прервали защитники "Ахмата".
  • 4'
    Ерохин справа покатил мяч в штрафную площадь в зону, где находились только соперники.
  • 3'
    Вендел по центру продвинулся вперёд, но не смог сделать точную передачу налево на Азмуна.
  • 2'
    "Зенит" играет в бирюзовой форме, "Ахмат" - в белой с бело-зелёными рукавами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Газпром Арене"!
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Где смотреть матч Зенит 2:0 Ахмат онлайн


Прогнозы на матч Зенит 2:0 Ахмат

Исход игры
Зенит
94.8% (145)
Ничья
4.6% (7)
Ахмат
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
36% (54)
Нет
64% (96)
Популярный счёт
2:0 Зенит
50.3% (77)
2:1 Зенит
15% (23)
3:1 Зенит
14.4% (22)
1:0 Зенит
7.8% (12)
3:0 Зенит
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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