Себаи справа выдал пас в центр на Уткина, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

Уткин от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Малком.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! КОНАТЕ!!! Себаи по центру ворвался в штрафную площадь и сделал пас на Конате, который с двенадцати метров пробил в правый угол.

Уткин справа навесил к дальней штанге, куда вышел Крицюк и забрал мяч в руки.

Второй тайм в Санкт-Петербурге!

В перерыве в составе "Зенита" произошла замена: вместо Далера Кузяева на поле вышел Филипе Малком.

В составе "Ахмата" в перерыве произошли две замены: вместо Артёма Поляруса и Евгения Харина на поле вышли Игорб Коновалов и Сенин Себаи.

Уткин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мостовой.

Навес Мостового справа на Азмуна к воротам прервал сыгравший на выходе Гудиев.

Первый тайм

— Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.

— Перерыв! "Зенит" - "Ахмат" - 2:0.

45' Дуглас от углового флага навесил на Ерохина, который головой пробил выше ворот.

45' Вендел сделал справа заброс в центр штрафной площади на Дзюбу, чей удар с восьми метров Гудиев парировал.

45' Полярус у центрального круга сбил Кузяева и получил жёлтую карточку.

45' 2 минуты добавил Кукуляк в первом тайме.

45' Дальний удар Кузяева получился неточным.

44' Полярус слева прострелил в центр штрафной площади, где Тимофеев попал по ноге Венгделу.

43' Лысцов на фланге сбил Ерохина.

42' Конате на чужой половине поля подтолкнул в спину Вендела

40' Уциев в центре поля схватил за футболку Дзюбу, за то получил жёлтую карточку.

39' Ерохин откатил мяч на линию штрафной площади, откуда Вендел пробил в правый верхний угол. Семёнов головой смог отбить сферу.

38' Уциев справа навесил к дальней штанге, где Крицюк спокойно забрал мяч в руки.

36' Дзюба с Мостовым покомбинировали слева и не стали доставлять мяч в центр.

35' Конате воспользовался неразберихой в обороне "Зенита", отобрал мяч и слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. Крицюк смог остановить футбольный снаряд.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ЕРОХИН!!! Дуглас слева вошёл в штрафную площадь, обыграл двух соперников и прострелил к воротам, где Ерохин в касание переправил мяч в сетку.

31' Ерохин на левом фланге забрался в офсайд.

30' Ракицкий сделал неудачный заброс вперёд по левому флангу.

29' У Лысцова разбит нос. Медики должны остановить кровотечение у защитника "Ахмата".

28' Конате не смог прицельно пробить головой по воротам после навеса от углового флага.

27' Полярус слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч выбит на Уткина, который с двадцати восьми метров пробил в левый верхний угол. Крицюк в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу.

26' Кузяев на фланге сбил Поляруса.

24' Дуглас разыграл угловой удар с Мостовым и навесил к дальней штанге, где Дзюбе вверху соперники сыграть не дали.

23' Дзюба справа прошёл вперёд, но его передачу в штрафную площадь на Кузяева перехватил Тодорович.

22' "Зенит" продолжает больше контролировать мяч, но угроз чужим воротам хозяева пока не создают.

20' Тодорович за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку. Дарко откинул мяч после остановки игры.

19' Дуглас слева со штрафного навесил к дальней штанге, где в верховой борьбе Дзюба нарушил правила.

18' Харин на фланге сбил Дугласа.

16' Харин сыграл в отборе на фланге против Мостового.

15' Конате не смог сыграть головой после подачи от Лысцова слева.

14' Кузяев на чужой половине поля нарушил правила.

13' Мостовой слева покатил мяч в штрафную площадь на Ерохина. Александр пропустил сферу дальше на Азмуна, но на перехвате сыграл Тодорович.

12' Ерохин в центре поля сбил Лысцова.

11' Мостовой в центре по перехватил передачу Уциева вперёд по правому флангу.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВЕНДЕЛ!!! Дзюба справа в штрафной площади разобрался с соперником и откатил мяч в центр к линии штрафной площади на набегавшего Вендела. Маркус низом точно пробил в правый угол.

9' Сутормин сделал неточный заброс вперёд по правому флангу на Ерохина. Мяч ускакал за боковую линию поля.

8' Дзюба оказался в офсайде.

7' Азмун справа ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр на Дзюбу. Удар Артёма с рикошетом пришёлся в правый угол. Гудиев смог среагировать и отбить мяч.

6' "Ахмату" удалось по центру дойти до чужой штрафной площади, но у Конате хозяева мяч выбили.

5' Дуглас слева прошёл вперёд, но его прострел в штрафную площадь прервали защитники "Ахмата".

4' Ерохин справа покатил мяч в штрафную площадь в зону, где находились только соперники.

3' Вендел по центру продвинулся вперёд, но не смог сделать точную передачу налево на Азмуна.

2' "Зенит" играет в бирюзовой форме, "Ахмат" - в белой с бело-зелёными рукавами.