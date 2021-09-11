Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
2:0
Перерыв
Стадион: Газпром Арена
Ахмат
1:0
9' ГолВендел Маркус
20' Желтая карточкаТодорович Дарко
2:0
33' ГолЕрохин Александр
39' Желтая карточкаУциев Ризван
45' Желтая карточкаПолярус Артём
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
20
Нижич
Зоран
40
Уциев
Ризван
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Себаи СенинНападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Ход матча
9'
1:0
20'
33'
39'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
301 Количество точных передач 123
-
89 Точность передач, % 79
-
69 Владение мячом, % 31
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
301 Количество точных передач 123
-
89 Точность передач, % 79
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|5
|0.71
|2.
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.71
|3.
|Вендел Маркус
|2
|0.29
|4.
|Сутормин Алексей
|2 (2)
|0.29
|5.
|Малком Филипе
|1
|0.14
|6.
|Дзюба Артём
|0
|0
|7.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|8.
|Кузяев Далер
|0
|0
|9.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уткин Даниил
|3
|0.43
|2.
|Конате Мохамед II
|2
|0.29
|3.
|Карапузов Владислав
|1
|0.14
|4.
|Янку Габриэль
|1
|0.14
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.14
|6.
|Бериша Бернард
|0
|0
|7.
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0
|4.
|Азмун Сердар
|1
|0
|5.
|Малком Филипе
|1
|0
|6.
|Круговой Данил
|1
|0
|7.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|3
|0
|2.
|Шелия Гиорги
|1
|1
|3.
|Харин Евгений
|1
|1
|4.
|Уциев Ризван
|2
|0
|5.
|Лысцов Виталий
|2
|0
|6.
|Конате Мохамед II
|2
|0
|7.
|Полярус Артём
|1
|0
|8.
|Швец Антон
|1
|0
|9.
|Бериша Бернард
|1
|0
|10.
|Уткин Даниил
|1
|0
|11.
|Тодорович Дарко
|1
|0
|12.
|Быстров Марат
|1
|0
|13.
|Карапузов Владислав
|1
|0
|14.
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Ахмат
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат
Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Зенит
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|3.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|4.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|5.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 2:0 Ахмат
Исход игры
Зенит
94.8% (145)
Ничья
4.6% (7)
Ахмат
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (56)
Меньше
62.67% (94)
Обе команды забьют
Да
36% (54)
Нет
64% (96)
Популярный счёт
2:0 Зенит
50.3% (77)
2:1 Зенит
15% (23)
3:1 Зенит
14.4% (22)
1:0 Зенит
7.8% (12)
3:0 Зенит
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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