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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 5 (1) 0.83
2. Ерохин Александр 4 0.67
3. Сутормин Алексей 2 (2) 0.33
4. Вендел Маркус 1 0.17
5. Малком Филипе 1 0.17
6. Ракицкий Ярослав 0 0
7. Кузяев Далер 0 0
8. Дзюба Артём 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.5
2. Конате Мохамед II 2 0.33
3. Карапузов Владислав 1 0.17
4. Янку Габриэль 1 0.17
5. Коновалов Игорь 1 0.17
6. Бериша Бернард 0 0
7. Харин Евгений 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Ловрен Деян 1 0
4. Азмун Сердар 1 0
5. Малком Филипе 1 0
6. Круговой Данил 1 0
7. Вендел Маркус 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 3 0
2. Шелия Гиорги 1 1
3. Харин Евгений 1 1
4. Лысцов Виталий 2 0
5. Конате Мохамед II 2 0
6. Уциев Ризван 1 0
7. Швец Антон 1 0
8. Бериша Бернард 1 0
9. Уткин Даниил 1 0
10. Быстров Марат 1 0
11. Карапузов Владислав 1 0
12. Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4) 0 15.38% (2) 30.77% (4)
 Ахмат 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4) 0 0 25% (2)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар
Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат
Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:2 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Кубок
Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
4. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 8 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Зенит 95% (57)
    X 3.3% (2)
    Ахмат 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ахмат
    1.42
    5.55
    9.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Зенит - Ахмат онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Ахмат

    Исход игры
    Зенит
    95% (57)
    Ничья
    3.3% (2)
    Ахмат
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.67% (19)
    Меньше
    68.33% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    31.67% (19)
    Нет
    68.33% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    58.3% (35)
    2:1 Зенит
    16.7% (10)
    1:0 Зенит
    6.7% (4)
    3:1 Зенит
    6.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    3:0 Зенит
    3.3% (2)
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