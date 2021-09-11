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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
1:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
0:1
11' Гол
Де Амо Хонатан
1:1
20' Гол
Пуэрто Исраэль
56' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
64' Желтая карточка
Августин Блажей
71' Желтая карточка
Струски Кароль
72' Желтая карточка
Мак Матеуш
90' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
90' Желтая карточка
Топоркевич Кшиштоф
90'+6
1
Стейнбор
Павел
4
Пуэрто
Исраэль
3
Августин
Блажей
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
23
Струски
Кароль
5
Настич
Боян
11
Имас
Хесус
16
Жиро
Михал
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
99
Пясецки
Фабиан
22
Koki
Hinokio
Ягеллония
3-5-2
Сталь Мелец
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.43
2. Пржикрыл Томаш 2 0.29
3. Романчук Тарас 2 0.29
4. Черных Фёдор 1 0.14
5. Пуэрто Исраэль 1 0.14
6. Поспишил Мартин 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 2 0.29
2. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.29
3. Де Амо Хонатан 1 0.14
4. Колев Александар 1 0.14
5. Пясецки Фабиан 1 0.14
6. Урбаньчик Мацей 0 0
7. Гетингер Крыстян 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Августин Блажей 3 0
2. Черных Фёдор 2 0
3. Имас Хесус 2 0
4. Топоркевич Кшиштоф 2 0
5. Пржикрыл Томаш 1 0
6. Поспишил Мартин 1 0
7. Квецень Бартош 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Kacper Tabis 1 0
10. Струски Кароль 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Жиро Матеуш 2 1
2. Мак Матеуш 2 0
3. Гетингер Крыстян 2 0
4. Будзински Марчин 1 0
5. Матрас Матеуш 1 0
6. Глива Михал 1 0
7. Де Амо Хонатан 1 0
8. Колев Александар 1 0
9. Урбаньчик Мацей 1 0
10. Флис Марцин 1 0
11. Томашевич Гжегож 1 0
12. Доманьски Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Сталь Мелец 42.86% (3) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Варта Познань 1:1 Ягеллония Краковия 2:1 Ягеллония Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица
Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Экстракласса Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Шлёнск 0:0 7 2 5 0 9 - 6 11
4. Висла Краков 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
12. Легия 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Заглембе Любин 5 2 0 3 6 - 11 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Висла Краков 3 2 0 1 5 - 2 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Шлёнск 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
12. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Легия 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Легия 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
4. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Ягеллония Августин Блажей 3 0
3. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
4. Пяст Храпек Михал 3 0
5. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Пуэрто Исраэль бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Де Амо Хонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ягеллония 1:1 Сталь Мелец онлайн




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