Польша: Экстракласса 2021-2022
Ягеллония
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Сталь Мелец
0:1
11' ГолДе Амо Хонатан
1:1
20' ГолПуэрто Исраэль
56' Желтая карточкаГетингер Крыстян
64' Желтая карточкаАвгустин Блажей
71' Желтая карточкаСтруски Кароль
72' Желтая карточкаМак Матеуш
90' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
90' Желтая карточкаТопоркевич Кшиштоф
11
Имас
Хесус
16
Жиро
Михал
10
Мак
Матеуш
22
Koki
Hinokio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
-
22 Koki HinokioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adam Majewski
Ход матча
11'
0:1
20'
56'
64'
71'
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.43
|2.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.29
|3.
|Романчук Тарас
|2
|0.29
|4.
|Черных Фёдор
|1
|0.14
|5.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.14
|6.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мак Матеуш
|2
|0.29
|2.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.29
|3.
|Де Амо Хонатан
|1
|0.14
|4.
|Колев Александар
|1
|0.14
|5.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.14
|6.
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|7.
|Гетингер Крыстян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Августин Блажей
|3
|0
|2.
|Черных Фёдор
|2
|0
|3.
|Имас Хесус
|2
|0
|4.
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|5.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|7.
|Квецень Бартош
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Kacper Tabis
|1
|0
|10.
|Струски Кароль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Мак Матеуш
|2
|0
|3.
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|4.
|Будзински Марчин
|1
|0
|5.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|6.
|Глива Михал
|1
|0
|7.
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|8.
|Колев Александар
|1
|0
|9.
|Урбаньчик Мацей
|1
|0
|10.
|Флис Марцин
|1
|0
|11.
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|12.
|Доманьски Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Сталь Мелец
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =7 -8Варта Познань 1:1 Ягеллония Краковия 2:1 Ягеллония Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица
Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Шлёнск
|0:0
|7
|2
|5
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|12.
|Легия
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Шлёнск
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|12.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Легия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Легия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|3.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|5.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0