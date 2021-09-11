Польша: Экстракласса 2021-2022
Шлёнск
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Легия
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
39
Левкот
Шимон
17
Шварц
Петр
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|4
|0.57
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.29
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.14
|4.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.14
|5.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.14
|6.
|Маковски Рафал
|0
|0
|7.
|Голла Войцех
|0
|0
|8.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|9.
|Вердаска Диогу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.2
|2.
|Навроцкий Майк
|1
|0.2
|3.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.2
|4.
|Мучи Эрнест
|1
|0.2
|5.
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Шварц Петр
|1
|1
|3.
|Вердаска Диогу
|2
|0
|4.
|Тамаш Марк
|0
|1
|5.
|Штиглец Дино
|1
|0
|6.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|7.
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|8.
|Экспозито Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|0
|1
|2.
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|3.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|4.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|5.
|Енджейчик Артур
|1
|0
|6.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|8.
|Слиш Бартош
|1
|0
|9.
|Навроцкий Майк
|1
|0
|10.
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Легия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =9 -2Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия
Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Шлёнск
|0:0
|7
|2
|5
|0
|9 - 6
|11
|4.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|12.
|Легия
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Шлёнск
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|12.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Легия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Легия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|3.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|5.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0