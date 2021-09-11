  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Легия
0' 17'
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
10
Павловски
Бартоломей
29
Мончиньски
Кжиштоф
39
Левкот
Шимон
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
17
Шварц
Петр
9
Экспозито
Эрик
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
22
Скибицки
Кацпер
99
Слиш
Бартош
8
Мартинш
Андре
5
Рибейру
Юри
21
Лопеш
Рафаэл
9
Пекхарт
Томаш
82
Лима
Лукас
II
Шлёнск
3-4-2-1
Легия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 4 0.57
2. Пих Роберт 2 (1) 0.29
3. Штиглец Дино 1 0.14
4. Пясецки Фабиан 1 0.14
5. Прашелик Матеуш 1 0.14
6. Маковски Рафал 0 0
7. Голла Войцех 0 0
8. Павловски Бартоломей 0 0
9. Вердаска Диогу 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 1 0.2
2. Навроцкий Майк 1 0.2
3. Пекхарт Томаш 1 0.2
4. Мучи Эрнест 1 0.2
5. Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Левкот Шимон 3 0
2. Шварц Петр 1 1
3. Вердаска Диогу 2 0
4. Тамаш Марк 0 1
5. Штиглец Дино 1 0
6. Мончиньски Кжиштоф 1 0
7. Пясецки Фабиан 1 0
8. Экспозито Эрик 1 0
Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 0 1
2. Жозуэ Филипе 0 1
3. Лопеш Рафаэл 1 0
4. Пекхарт Томаш 1 0
5. Енджейчик Артур 1 0
6. Ветеска Матеуш 1 0
7. Абу-Ханна Джоэл 1 0
8. Слиш Бартош 1 0
9. Навроцкий Майк 1 0
10. Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Легия 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия
Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Легия Экстракласса
Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Шлёнск 0:0 7 2 5 0 9 - 6 11
4. Висла Краков 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
12. Легия 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Заглембе Любин 5 2 0 3 6 - 11 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Висла Краков 3 2 0 1 5 - 2 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Шлёнск 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
12. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Легия 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Легия 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
4. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Ягеллония Августин Блажей 3 0
3. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
4. Пяст Храпек Михал 3 0
5. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Легия
3.95
3.60
2.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 0:0 Легия онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 