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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
35' Гол
Гано Зиньо
2:0
50' Гол
Гано Зиньо
2:1
65' Гол
Миллан Алехандро
67' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
2:2
72' Пенальти
Миллан Алехандро
76' Желтая карточка
Витиньо Виктор
2:3
89' Гол
Витиньо Виктор
90'+1
25
Бостин
Луи
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Плетинкс
Эвауд
22
Сормо
Бент
14
Сиранни
Алессандро
16
Сиссако
Абдулайе
6
Юбер
Давид
11
Срарфи
Бассем
93
Гано
Зиньо
8
Кристенсен
Лассе
9
Воссен
Йелле
1
Дидийон
Томас
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
2
Витиньо
Виктор
II
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
19
Велковски
Димитар
23
Деман
Оливье
29
Миллан
Алехандро
34
Сомерс
Тибо
Зульте-Варегем
3-4-3
Серкль Брюгге
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воссен Йелле 6 0.86
2. Гано Зиньо 4 0.57
3. Сиссако Абдулайе 1 0.14
4. Жан-Люк Домпе 0 0
5. Юбер Давид 0 0
6. Кристенсен Лассе 0 0
7. Говеа Омар 0 0
8. Кутеса Дерек 0 0
9. Срарфи Бассем 0 0
10. Dion De Neve 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деман Оливье 3 0.43
2. Рубио Вальдо 2 0.29
3. Миллан Алехандро 2 (1) 0.29
4. Витиньо Виктор II 1 0.14
5. Попович Борис 1 0.14
6. Декостере Роббе 0 0
7. Велковски Димитар 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 3 0
2. Сиссако Абдулайе 3 0
3. Ван Акен Йост 1 1
4. Воссен Йелле 2 0
5. Срарфи Бассем 2 0
6. Фадера Алию 2 0
7. Юбер Давид 1 0
8. Сормо Бент 1 0
9. Хамфриз Кэмерон 1 0
10. Сиранни Алессандро 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Деман Оливье 4 0
2. Уткус Эдгарас 3 0
3. Даланн Йеспер 2 0
4. Хотич Дино 1 0
5. Лопес Леонардо 1 0
6. Велковски Димитар 1 0
7. Витиньо Виктор II 1 0
8. Рубио Вальдо 1 0
9. Ванхутт Шарль 1 0
10. Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3)
 Серкль Брюгге 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Остенде 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:2 Стандард АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Уденаарде 2:4 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:7 Гент Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Стандард Синт-Трейден 1:2 Зульте-Варегем
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Товарищеские матчи
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 5 12
3. Эйпен 7 3 2 2 13 - 9 11
4. Генк 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 7 - 11 10
7. Шарлеруа 6 2 4 0 12 - 6 10
8. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
9. Серен Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
11. Серкль Брюгге 3:2 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Зульте-Варегем 2:3 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Гент 5 2 1 2 11 - 6 7
14. Андерлехт 5 2 1 2 7 - 6 7
15. Мехелен 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
17. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 13 4
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Гент 3 2 1 0 10 - 3 7
3. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
4. Генк 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Остенде 3 1 0 2 1 - 5 3
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 3:2 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Зульте-Варегем 2:3 4 0 1 3 5 - 11 1
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
2. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Серкль Брюгге 3:2 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Зульте-Варегем 2:3 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
8. Стандард 3 2 0 1 3 - 5 6
9. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
10. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
3. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
4. Остенде Гейе Махтар 4 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Гано Зиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Серкль Брюгге
4.51
3.70
3.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зульте-Варегем 2:3 Серкль Брюгге онлайн




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