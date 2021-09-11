Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Зульте-Варегем
2:4
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
Серкль Брюгге
1:0
35' ГолГано Зиньо
2:0
49' ГолГано Зиньо
2:1
65' ГолМиллан Алехандро
67' Желтая карточкаСиранни Алессандро
2:2
72' ПенальтиМиллан Алехандро
76' Желтая карточкаВитиньо Виктор
2:3
89' ГолВитиньо Виктор
2:4
90' ГолХотич Дино
90' Желтая карточкаХотич Дино
90' Красная карточкаВоссен Йелле
25
Бостин
Луи
22
Сормо
Бент
93
Гано
Зиньо
18
Мьянге
Сенна
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сормо БентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
-
-
54 Dion De Neve
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
35'
1:0
49'
2:0
65'
72'
2:2
76'
79'
89'
2:3
90'
2:4
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воссен Йелле
|6
|0.86
|2.
|Гано Зиньо
|4
|0.57
|3.
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.14
|4.
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|5.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|6.
|Юбер Давид
|0
|0
|7.
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|8.
|Говеа Омар
|0
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|10.
|Dion De Neve
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деман Оливье
|3
|0.43
|2.
|Рубио Вальдо
|2
|0.29
|3.
|Миллан Алехандро
|2 (1)
|0.29
|4.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.14
|5.
|Хотич Дино
|1
|0.14
|6.
|Попович Борис
|1
|0.14
|7.
|Декостере Роббе
|0
|0
|8.
|Велковски Димитар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Воссен Йелле
|2
|1
|2.
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|3.
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|4.
|Ван Акен Йост
|1
|1
|5.
|Срарфи Бассем
|2
|0
|6.
|Фадера Алию
|2
|0
|7.
|Юбер Давид
|1
|0
|8.
|Сормо Бент
|1
|0
|9.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|10.
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Деман Оливье
|4
|0
|2.
|Уткус Эдгарас
|3
|0
|3.
|Хотич Дино
|2
|0
|4.
|Даланн Йеспер
|2
|0
|5.
|Лопес Леонардо
|1
|0
|6.
|Велковски Димитар
|1
|0
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|8.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|10.
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Серкль Брюгге
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +8 =3 -9Остенде 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 0:4 Брюгге Синт-Трейден 1:3 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:2 Стандард АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Уденаарде 2:4 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:7 Гент Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Стандард Синт-Трейден 1:2 Зульте-Варегем
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +7 =5 -8Утрехт 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Синт-Трейден Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|3.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|7.
|Шарлеруа
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|8.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|11.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|13.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|11 - 6
|7
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|17.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 13
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|2.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|3.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|4
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0