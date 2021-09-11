Польша: Экстракласса 2021-2022
Краковия
0:2
Второй тайм: 74'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Гурник Забже
0:1
2' ГолХименес Хесус
19' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
0:2
34' ГолКравчик Пётр
52' Желтая карточкаГришкевич Адриан
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
45
Балай
Филип
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
17 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
Ход матча
2'
0:1
34'
0:2
52'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (1)
|0.57
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0.14
|3.
|Ханка Серджу
|1
|0.14
|4.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|5.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|6.
|Пестка Камил
|0
|0
|7.
|Karol Knap
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|4 (1)
|0.67
|2.
|Кубица Кшиштоф
|2
|0.33
|3.
|Кравчик Пётр
|1
|0.17
|4.
|Манне Аласана
|0
|0
|5.
|Янжа Эрик
|0
|0
|6.
|Новак Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|2.
|Сиплак Михал
|2
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|4.
|Родин Матай
|2
|0
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0
|6.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|7.
|Югас Якуб
|1
|0
|8.
|Ханка Серджу
|1
|0
|9.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|10.
|Зауха Патрик
|1
|0
|11.
|Karol Knap
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янжа Эрик
|2
|0
|2.
|Гришкевич Адриан
|2
|0
|3.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|4.
|Баинович Филип
|1
|0
|5.
|Манне Аласана
|1
|0
|6.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Гурник Забже
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия
Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =4 -11Гурник Забже 0:1 Пяст Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех
Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже
Последние игры между собой
Краковия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Краковия Orange Ekstraklasa Краковия 3:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|4.
|Шлёнск
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|5.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Гурник Забже
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|12.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Краковия
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|14.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|11.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Гурник Забже
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Краковия
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Гурник Забже
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Краковия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Легия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0