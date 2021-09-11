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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
2:2
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
0:1
2' Гол
Хименес Хесус
19' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
0:2
35' Гол
Кравчик Пётр
52' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
77' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
1:2
85' Гол
Родин Матай
2:2
90' Гол
Родин Матай
90' Желтая карточка
Яницки Рафал
90' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
90' Желтая карточка
Янжа Эрик
90'+9
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
4
Ханка
Серджу
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
64
Michal
Wisniewski
45
Балай
Филип
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
8
Манне
Аласана
6
Кубица
Кшиштоф
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
9
Хименес
Хесус
17
Новак
Бартош
Краковия
4-1-4-1
Гурник Забже
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (1) 0.57
2. Родин Матай 2 0.29
3. Альварес Маркос 1 0.14
4. Ханка Серджу 1 0.14
5. Лосаж Флорьян 0 0
6. Рыпэ Корнел 0 0
7. Пестка Камил 0 0
8. Karol Knap 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 4 (1) 0.67
2. Кубица Кшиштоф 2 0.33
3. Кравчик Пётр 1 0.17
4. Манне Аласана 0 0
5. Янжа Эрик 0 0
6. Новак Бартош 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Грошшо Лукаш 2 0
2. Сиплак Михал 2 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
4. Лосаж Флорьян 2 0
5. Родин Матай 2 0
6. Рыпэ Корнел 1 0
7. Альварес Маркос 1 0
8. Какабадзе Отар 1 0
9. Югас Якуб 1 0
10. Ханка Серджу 1 0
11. Зауха Патрик 1 0
12. Karol Knap 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Янжа Эрик 3 0
2. Гришкевич Адриан 2 0
3. Яницки Рафал 1 0
4. Холевяк Матеуш 1 0
5. Баинович Филип 1 0
6. Манне Аласана 1 0
7. Висневски Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 50% (4)
 Гурник Забже 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия
Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Гурник Забже 0:1 Пяст Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех
Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже

Последние игры между собой

Краковия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Краковия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Краковия Экстракласса Гурник Забже 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 0:1 Краковия Экстракласса Гурник Забже 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Гурник Забже Экстракласса Краковия 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Краковия Orange Ekstraklasa Краковия 3:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Шлёнск 0:0 7 2 5 0 9 - 6 11
4. Висла Краков 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
12. Легия 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Заглембе Любин 5 2 0 3 6 - 11 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Висла Краков 3 2 0 1 5 - 2 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Шлёнск 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
11. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
12. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Легия 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Легия 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
4. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Ягеллония Августин Блажей 3 0
3. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
4. Пяст Храпек Михал 3 0
5. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кравчик Пётр бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Ван Амерсфоорт Пелле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Хименес Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Краковия 2:2 Гурник Забже онлайн




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