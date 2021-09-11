Словакия: Суперлига 2021-2022
12' Желтая карточкаДуда Доминик
1:0
75' ГолElvis Mashike Sukisa
10
Дуда
Доминик
16
Milan
Jurdik
77
Мазань
Петер
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
31
Лачны
Милош
19
Ladji
Malle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
29 Tomas EgertПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
-
Главный тренер: Karol Prazenica
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мазань ПетерЗащитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Adam PajerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
-
19 Ladji MalleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Filip Mastis
-
-
-
-
11 Mor Nguer
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
12'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Elvis Mashike Sukisa
|3 (2)
|0.43
|2.
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.14
|3.
|Шумбера Шимон
|1
|0.14
|4.
|Павлик Петр
|1
|0.14
|5.
|Маулана Эги
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лачны Милош
|2
|0.29
|2.
|Ladji Malle
|2
|0.29
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
|4.
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tomas Egert
|2
|1
|2.
|Шумбера Шимон
|2
|0
|3.
|Gabriel Halabrin
|2
|0
|4.
|Павлик Петр
|1
|0
|5.
|Шимчак Милан
|1
|0
|6.
|Машулович Даниэль
|1
|0
|7.
|Свобода Вацлав
|1
|0
|8.
|Дуда Доминик
|1
|0
|9.
|Равас Генрих
|1
|0
|10.
|Бухель Якуб
|1
|0
|11.
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Лачны Милош
|4
|0
|3.
|Чмовш Павел
|2
|0
|4.
|Adam Pajer
|2
|0
|5.
|Благут Патрик
|2
|0
|6.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|7.
|Палюшек Александр
|1
|0
|8.
|Daniel Horak
|1
|0
|9.
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеница
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|Погронье
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сеница Последние 20 матчей: +6 =7 -7Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Сеница Жилина 3:0 Сеница Сеница 1:1 ДАК Злате Моравце 1:1 Сеница
Сеница 2:1 Спартак Трнава Ружомберок 0:0 Сеница Середь 4:1 Сеница Сеница 0:0 Погронье Ружомберок 1:1 Сеница Сеница 1:0 Нитра Сеница 1:1 Земплин Нитра 0:3 Сеница Сеница 0:1 Ружомберок Земплин 1:0 Сеница Сеница 1:0 Середь Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница
Погронье Последние 20 матчей: +6 =5 -9Погронье 0:3 ДАК Злате Моравце 1:0 Погронье Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье
Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье
Последние игры между собой
Сеница: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Спартак Трнава
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Жилина
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тренчин
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Сеница
|7
|3
|3
|1
|7 - 7
|12
|6.
|ДАК
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|Ружомберок
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|Середь
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|9.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|11.
|Погронье
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Сеница
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Земплин
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|6.
|Середь
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Тренчин
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|ДАК
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Ружомберок
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|2.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Сеница
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Середь
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|11.
|Погронье
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|1
|3.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|3
|2
|1
|4.
|Слован Братислава
|Хенти Эзекиэль
|3
|0
|0
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|Richard Bartos
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1