  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2021-2022

Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сеница
1:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
12' Желтая карточка
Дуда Доминик
1:0
75' Гол
Elvis Mashike Sukisa
90'+3
1
Равас
Генрих
23
Твардек
Кристофер
4
Павлик
Петр
3
David
Gac
2
Шимчак
Милан
10
Дуда
Доминик
21
Gabriel
Halabrin
6
Оршула
Филип
16
Milan
Jurdik
7
Шумбера
Шимон
27
Elvis
Mashike
Sukisa
1
Сланчик
Адриан
77
Мазань
Петер
24
Чмовш
Павел
32
Шпирьяк
Доминик
5
Коковас
Стелиос
15
Адамец
Мартин
52
Adam
Pajer
10
Бадоло
Седрик
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
19
Ladji
Malle
Сеница
4-2-3-1
Погронье
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Elvis Mashike Sukisa 3 (2) 0.43
2. Ниархос Иоаннис 1 0.14
3. Шумбера Шимон 1 0.14
4. Павлик Петр 1 0.14
5. Маулана Эги 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лачны Милош 2 0.29
2. Ladji Malle 2 0.29
3. Да Силва Адлер 0 0
4. Сцисляк Даниэль 0 0

Карточки

Сеница
# Игрок      
1. Tomas Egert 2 1
2. Шумбера Шимон 2 0
3. Gabriel Halabrin 2 0
4. Павлик Петр 1 0
5. Шимчак Милан 1 0
6. Машулович Даниэль 1 0
7. Свобода Вацлав 1 0
8. Дуда Доминик 1 0
9. Равас Генрих 1 0
10. Бухель Якуб 1 0
11. Ниархос Иоаннис 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Шпирьяк Доминик 3 1
2. Лачны Милош 4 0
3. Чмовш Павел 2 0
4. Adam Pajer 2 0
5. Благут Патрик 2 0
6. Бадоло Седрик 1 0
7. Палюшек Александр 1 0
8. Daniel Horak 1 0
9. Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеница 0 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 66.67% (4)
Погронье 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сеница Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Сеница Жилина 3:0 Сеница Сеница 1:1 ДАК Злате Моравце 1:1 Сеница
Сеница 2:1 Спартак Трнава Ружомберок 0:0 Сеница Середь 4:1 Сеница Сеница 0:0 Погронье Ружомберок 1:1 Сеница Сеница 1:0 Нитра Сеница 1:1 Земплин Нитра 0:3 Сеница Сеница 0:1 Ружомберок Земплин 1:0 Сеница Сеница 1:0 Середь Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница
Погронье Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Погронье 0:3 ДАК Злате Моравце 1:0 Погронье Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье
Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье

Последние игры между собой

Сеница: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Погронье: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Сеница 0:0 Погронье Суперлига Погронье 3:0 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Погронье Суперлига Погронье 1:2 Сеница Суперлига
Погронье 1:0 Сеница Суперлига Погронье 0:0 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Спартак Трнава 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Жилина 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тренчин 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Сеница 7 3 3 1 7 - 7 12
6. ДАК 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Ружомберок 6 1 5 0 6 - 5 8
8. Середь 7 2 2 3 6 - 8 8
9. Земплин 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Злате Моравце 7 1 2 4 5 - 14 5
11. Погронье 7 1 1 5 4 - 11 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 0 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Жилина 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Сеница 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Земплин 4 2 0 2 8 - 6 6
6. Середь 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Тренчин 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
9. ДАК 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Ружомберок 3 0 3 0 0 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 4 2 1 1 6 - 5 7
2. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Сеница 4 1 2 1 3 - 5 5
5. Жилина 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ДАК 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Середь 3 0 2 1 1 - 4 2
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Злате Моравце 3 0 0 3 1 - 10 0
11. Погронье 4 0 0 4 1 - 7 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 0 4 2 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 3 1 1
3. Сеница Elvis Mashike Sukisa 3 2 1
4. Слован Братислава Хенти Эзекиэль 3 0 0
5. Татран Липтовски-Микулаш Richard Bartos 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 3 1
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Дуда Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сеница 1:0 Погронье онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 