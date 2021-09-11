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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Антверпен
0' 3'
30
Химмельман
Робин
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
22
Агбаду
Эммануэль
29
Нуху
Айзек
39
Каембе
Эдо
8
Петерс
Стеф
35
Ламбер
Борис
11
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
9
Превляк
Смаил
1
Бутез
Жан
3
Энгельс
Бьорн
6
Верстрате
Биргер
2
Де
Лат
Ричи
5
Бута
7
Фишер
Виктор
4
Наингголан
Раджа
19
Миёши
Коджи
34
Батай
Йелле
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
Эйпен
3-5-2
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 2 0.29
2. Агбаду Эммануэль 2 0.29
3. Петерс Стеф 1 0.14
4. Превляк Смаил 1 0.14
5. Ламбер Борис 1 0.14
6. Н'Дри Конан 1 0.14
7. Эрис Жонатан 1 0.14
8. Колс Йенс 1 0.14
9. Эмбало Карлос 1 0.14
10. Каембе Эдо 1 0.14
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрай Микаэль 7 (1) 1.17
2. Фишер Виктор 1 0.17
3. Бенсон Манюэль 1 0.17
4. Бута 0 0
5. Геркенс Питер 0 0
6. Батай Йелле 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Агбаду Эммануэль 4 0
2. Превляк Смаил 2 0
3. Деом Жером 2 0
4. Каембе Эдо 2 0
5. Ламбер Борис 2 0
6. Н'Дри Конан 2 0
7. Бек Андреас 1 0
8. Петерс Стеф 1 0
9. Эрис Жонатан 1 0
10. Колс Йенс 1 0
11. Эмбало Карлос 1 0
12. Нуху Айзек 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 3 0
2. Геркенс Питер 2 0
3. Верстрате Луи 2 0
4. Де Лат Ричи 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Бенсон Манюэль 1 0
7. Бута 1 0
8. Батай Йелле 1 0
9. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
10. Винс Сэмюэл 1 0
11. Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Антверпен 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2) 0

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эйпен 1:2 Серен Юнайтед АХ Лёвен 1:4 Эйпен Эйпен 2:1 Синт-Трейден Мехелен 1:3 Эйпен
Эйпен 1:1 Андерлехт Брюгге 2:2 Эйпен Синт-Трейден 1:1 Эйпен Моленбек 0:1 Эйпен Генк 2:0 Эйпен Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Шарлеруа 2:3 Эйпен Эйпен 0:4 Стандард Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Эйпен 2:0 Кортрейк Эйпен 0:1 Стандард Эйпен 3:3 АХ Лёвен Эйпен 1:0 Гент Синт-Трейден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде Васланд-Беверен 1:0 Эйпен
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен
Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Антверпен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эйпен 0:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:2 Эйпен Первый дивизион А Антверпен 0:1 Эйпен Товарищеские матчи Антверпен 1:0 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 1:4 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Антверпен Бельгийская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 5 12
3. Эйпен 0:0 7 3 3 1 13 - 8 12
4. Генк 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 7 - 11 10
7. Шарлеруа 6 2 4 0 12 - 6 10
8. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
9. Серен Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Зульте-Варегем 6 2 2 2 9 - 10 8
11. Андерлехт 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Мехелен 6 2 1 3 9 - 11 7
13. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
14. Гент 5 2 1 2 11 - 6 7
15. Антверпен 0:0 6 1 3 2 10 - 9 6
16. Серкль Брюгге 6 1 2 3 6 - 7 5
17. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 13 4
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Гент 3 2 1 0 10 - 3 7
3. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Генк 3 2 0 1 8 - 4 6
6. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Эйпен 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Остенде 3 1 0 2 1 - 5 3
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Антверпен 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Зульте-Варегем 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 0:0 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Зульте-Варегем 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Стандард 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
8. Антверпен 0:0 4 1 2 1 8 - 6 5
9. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
10. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Серкль Брюгге 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 7 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
3. Остенде Гейе Махтар 4 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Антверпен
2.85
3.80
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 0:0 Антверпен онлайн




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