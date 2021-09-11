Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Эйпен
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Kehrwegstadion
Антверпен
28
Эрис
Жонатан
29
Нуху
Айзек
39
Каембе
Эдо
35
Ламбер
Борис
11
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
5
Бута
19
Миёши
Коджи
34
Батай
Йелле
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
26 Колс ЙенсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|2
|0.29
|2.
|Агбаду Эммануэль
|2
|0.29
|3.
|Петерс Стеф
|1
|0.14
|4.
|Превляк Смаил
|1
|0.14
|5.
|Ламбер Борис
|1
|0.14
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.14
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.14
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.14
|9.
|Эмбало Карлос
|1
|0.14
|10.
|Каембе Эдо
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрай Микаэль
|7 (1)
|1.17
|2.
|Фишер Виктор
|1
|0.17
|3.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.17
|4.
|Бута
|0
|0
|5.
|Геркенс Питер
|0
|0
|6.
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Агбаду Эммануэль
|4
|0
|2.
|Превляк Смаил
|2
|0
|3.
|Деом Жером
|2
|0
|4.
|Каембе Эдо
|2
|0
|5.
|Ламбер Борис
|2
|0
|6.
|Н'Дри Конан
|2
|0
|7.
|Бек Андреас
|1
|0
|8.
|Петерс Стеф
|1
|0
|9.
|Эрис Жонатан
|1
|0
|10.
|Колс Йенс
|1
|0
|11.
|Эмбало Карлос
|1
|0
|12.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|2.
|Геркенс Питер
|2
|0
|3.
|Верстрате Луи
|2
|0
|4.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|5.
|Сек Абдулай
|1
|0
|6.
|Бенсон Манюэль
|1
|0
|7.
|Бута
|1
|0
|8.
|Батай Йелле
|1
|0
|9.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|10.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|11.
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|Антверпен
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эйпен 1:2 Серен Юнайтед АХ Лёвен 1:4 Эйпен Эйпен 2:1 Синт-Трейден Мехелен 1:3 Эйпен
Эйпен 1:1 Андерлехт Брюгге 2:2 Эйпен Синт-Трейден 1:1 Эйпен Моленбек 0:1 Эйпен Генк 2:0 Эйпен Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Шарлеруа 2:3 Эйпен Эйпен 0:4 Стандард Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Эйпен 2:0 Кортрейк Эйпен 0:1 Стандард Эйпен 3:3 АХ Лёвен Эйпен 1:0 Гент Синт-Трейден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде Васланд-Беверен 1:0 Эйпен
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен
Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Антверпен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эйпен 1:4 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Антверпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|3.
|Эйпен
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|7.
|Шарлеруа
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|8.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|11 - 6
|7
|15.
|Антверпен
|0:0
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|16.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|17.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 13
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Эйпен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Антверпен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|8.
|Антверпен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|9.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|10.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|7
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|3.
|Остенде
|Гейе Махтар
|4
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|4
|0