Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Эйпен
0:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Антверпен
38' Желтая карточкаДе Лат Ричи
41' Желтая карточкаНаингголан Раджа
41' Желтая карточкаМиёши Коджи
0:0
55' Не забитый пенальтиФрай Микаэль
0:1
55' ГолФрай Микаэль
68' Желтая карточкаВерстрате Биргер
80' Желтая карточкаГеркенс Питер
87' Желтая карточкаПревляк Смаил
90' Желтая карточкаАмат Хорди
28
Эрис
Жонатан
35
Ламбер
Борис
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
11
Н'Дри
Конан
29
Нуху
Айзек
34
Батай
Йелле
5
Бута
99
Фрай
Микаэль
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 БутаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
38'
41'
41'
55'
0:0
55'
0:1
68'
70'
80'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|2
|0.29
|2.
|Агбаду Эммануэль
|2
|0.29
|3.
|Петерс Стеф
|1
|0.14
|4.
|Превляк Смаил
|1
|0.14
|5.
|Ламбер Борис
|1
|0.14
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.14
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.14
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.14
|9.
|Эмбало Карлос
|1
|0.14
|10.
|Каембе Эдо
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрай Микаэль
|8 (1)
|1.33
|2.
|Фишер Виктор
|1
|0.17
|3.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.17
|4.
|Бута
|0
|0
|5.
|Геркенс Питер
|0
|0
|6.
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Агбаду Эммануэль
|4
|0
|2.
|Превляк Смаил
|3
|0
|3.
|Деом Жером
|2
|0
|4.
|Каембе Эдо
|2
|0
|5.
|Ламбер Борис
|2
|0
|6.
|Н'Дри Конан
|2
|0
|7.
|Бек Андреас
|1
|0
|8.
|Петерс Стеф
|1
|0
|9.
|Эрис Жонатан
|1
|0
|10.
|Амат Хорди
|1
|0
|11.
|Колс Йенс
|1
|0
|12.
|Эмбало Карлос
|1
|0
|13.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|4
|0
|2.
|Геркенс Питер
|3
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|4.
|Верстрате Луи
|2
|0
|5.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|6.
|Сек Абдулай
|1
|0
|7.
|Миёши Коджи
|1
|0
|8.
|Бенсон Манюэль
|1
|0
|9.
|Бута
|1
|0
|10.
|Батай Йелле
|1
|0
|11.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|12.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|13.
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|Антверпен
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эйпен 1:2 Серен Юнайтед АХ Лёвен 1:4 Эйпен Эйпен 2:1 Синт-Трейден Мехелен 1:3 Эйпен
Эйпен 1:1 Андерлехт Брюгге 2:2 Эйпен Синт-Трейден 1:1 Эйпен Моленбек 0:1 Эйпен Генк 2:0 Эйпен Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Шарлеруа 2:3 Эйпен Эйпен 0:4 Стандард Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Эйпен 2:0 Кортрейк Эйпен 0:1 Стандард Эйпен 3:3 АХ Лёвен Эйпен 1:0 Гент Синт-Трейден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде Васланд-Беверен 1:0 Эйпен
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Антверпен 2:2 АХ Лёвен Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен
Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Антверпен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эйпен 1:4 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Антверпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|3.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|7.
|Шарлеруа
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|8.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|9.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|11.
|Серкль Брюгге
|3:2
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|2:3
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|11 - 6
|7
|14.
|Андерлехт
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|16.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|17.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 13
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|2:3
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|2.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Серкль Брюгге
|3:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Зульте-Варегем
|2:3
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|3.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|4
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|4
|0