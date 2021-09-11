Словакия: Суперлига 2021-2022
Земплин
1:2
Конец матча
Стадион: Жемплин
Спартак Трнава
0:1
9' ГолСаввидис Кириакос
1:1
49' ГолAlfonso Artabe
69' Желтая карточкаМендес Алехандро
78' Желтая карточкаТвардзик Филип
90' Желтая карточкаВашко Филип
1:2
90' ПенальтиТвардзик Филип
17
Вашко
Филип
38
Котула
Юрай
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
13
Wisdom
Kanu
33
Власко
Ян
11
Иван
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Котула ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Труса МатейНападающий
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Худы ДенисВратарь
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Zyen Jones
-
Главный тренер: Michal Gasparik
Ход матча
9'
49'
1:1
69'
78'
90'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жофчак Игор
|2
|0.29
|2.
|Wisdom Kanu
|2
|0.29
|3.
|Бегала Матуш
|1
|0.14
|4.
|Труса Матей
|1
|0.14
|5.
|Alfonso Artabe
|1
|0.14
|6.
|Вашко Филип
|1
|0.14
|7.
|Takuto Oshima
|1
|0.14
|8.
|Попович Димитриос
|0
|0
|9.
|Котула Юрай
|0
|0
|10.
|Магда Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ристовски Милан
|3
|0.43
|2.
|Боатенг Келвин
|2
|0.29
|3.
|Твардзик Филип
|2 (2)
|0.29
|4.
|Прохазка Роман
|1
|0.14
|5.
|Трайковски Кирил
|1
|0.14
|6.
|Буката Мартин
|1
|0.14
|7.
|Саввидис Кириакос
|1
|0.14
|8.
|Кабрал Саймон
|1
|0.14
|9.
|Грич Якуб
|0
|0
|10.
|Чурма Матей
|0
|0
|11.
|Иван Алекс
|0
|0
|12.
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вашко Филип
|2
|0
|2.
|Бегала Матуш
|2
|0
|3.
|Труса Матей
|2
|0
|4.
|Мендес Алехандро
|1
|0
|5.
|Alfonso Artabe
|1
|0
|6.
|Магда Даниэль
|1
|0
|7.
|Квоцера Милан
|1
|0
|8.
|Wisdom Kanu
|1
|0
|9.
|Неофитидис Георгиос
|1
|0
|10.
|Takuto Oshima
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бамиделе Юсуф
|2
|0
|2.
|Трайковски Кирил
|1
|0
|3.
|Твардзик Филип
|1
|0
|4.
|Микович Мартин
|1
|0
|5.
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|6.
|Энтони Изучукву
|1
|0
|7.
|Колесар Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Земплин
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Спартак Трнава
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш Слован Братислава 3:1 Земплин Земплин 1:2 Тренчин
Погронье 2:0 Земплин Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +9 =6 -5Спартак Трнава 1:1 Жилина Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава
Спартак Трнава 4:0 Татран Липтовски-Микулаш Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Сеница 2:1 Спартак Трнава Сепси 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сепси Спартак Трнава 2:0 Моста Моста 3:2 Спартак Трнава ДАК 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:0 Тренчин Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 0:1 Тренчин
Последние игры между собой
Земплин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Спартак Трнава: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Спартак Трнава 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 3:0 Земплин Суперлига Земплин 0:3 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Земплин Суперлига Спартак Трнава 1:0 Земплин Суперлига Земплин 2:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:3 Земплин Суперлига Спартак Трнава 3:0 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Земплин Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Спартак Трнава
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Жилина
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тренчин
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Сеница
|7
|3
|3
|1
|7 - 7
|12
|6.
|ДАК
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|Ружомберок
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|Середь
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|9.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|11.
|Погронье
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Сеница
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Земплин
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|6.
|Середь
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Тренчин
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|ДАК
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Ружомберок
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|2.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Сеница
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Середь
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|11.
|Погронье
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|1
|3.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|3
|2
|1
|4.
|Слован Братислава
|Хенти Эзекиэль
|3
|0
|0
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|Richard Bartos
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1