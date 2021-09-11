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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Земплин
1:2
Конец матча

Стадион:
Спартак Трнава
0'
0:1
9' Гол
Саввидис Кириакос
1:1
49' Гол
Alfonso Artabe
69' Желтая карточка
Мендес Алехандро
78' Желтая карточка
Твардзик Филип
90' Желтая карточка
Вашко Филип
1:2
90' Пенальти
Твардзик Филип
90'+6
1
Сараз
Беньямин
17
Вашко
Филип
6
Alfonso
Artabe
19
Michael
Ranko
38
Котула
Юрай
28
Неофитидис
Георгиос
16
Бегала
Матуш
18
Мендес
Алехандро
10
Жофчак
Игор
13
Wisdom
Kanu
7
Takuto
Oshima
71
Такач
Доминик
5
Трайковски
Кирил
88
Саввидис
Кириакос
26
Коша
Себастьян
23
Твардзик
Филип
15
Прохазка
Роман
8
Грич
Якуб
33
Власко
Ян
11
Иван
Алекс
25
Бамиделе
Юсуф
7
Ристовски
Милан
Земплин
3-4-3
Спартак Трнава
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жофчак Игор 2 0.29
2. Wisdom Kanu 2 0.29
3. Бегала Матуш 1 0.14
4. Труса Матей 1 0.14
5. Alfonso Artabe 1 0.14
6. Вашко Филип 1 0.14
7. Takuto Oshima 1 0.14
8. Попович Димитриос 0 0
9. Котула Юрай 0 0
10. Магда Даниэль 0 0
Спартак Трнава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ристовски Милан 3 0.43
2. Боатенг Келвин 2 0.29
3. Твардзик Филип 2 (2) 0.29
4. Прохазка Роман 1 0.14
5. Трайковски Кирил 1 0.14
6. Буката Мартин 1 0.14
7. Саввидис Кириакос 1 0.14
8. Кабрал Саймон 1 0.14
9. Грич Якуб 0 0
10. Чурма Матей 0 0
11. Иван Алекс 0 0
12. Бамиделе Юсуф 0 0

Карточки

Земплин
# Игрок      
1. Вашко Филип 2 0
2. Бегала Матуш 2 0
3. Труса Матей 2 0
4. Мендес Алехандро 1 0
5. Alfonso Artabe 1 0
6. Магда Даниэль 1 0
7. Квоцера Милан 1 0
8. Wisdom Kanu 1 0
9. Неофитидис Георгиос 1 0
10. Takuto Oshima 1 0
Спартак Трнава
# Игрок      
1. Бамиделе Юсуф 2 0
2. Трайковски Кирил 1 0
3. Твардзик Филип 1 0
4. Микович Мартин 1 0
5. Саввидис Кириакос 1 0
6. Энтони Изучукву 1 0
7. Колесар Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Земплин 11.11% (1) 0 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Спартак Трнава 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш Слован Братислава 3:1 Земплин Земплин 1:2 Тренчин
Погронье 2:0 Земплин Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Спартак Трнава 1:1 Жилина Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава
Спартак Трнава 4:0 Татран Липтовски-Микулаш Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Сеница 2:1 Спартак Трнава Сепси 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сепси Спартак Трнава 2:0 Моста Моста 3:2 Спартак Трнава ДАК 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:0 Тренчин Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 0:1 Тренчин

Последние игры между собой

Земплин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Спартак Трнава: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Спартак Трнава 1:2 Земплин Суперлига Земплин 0:2 Спартак Трнава Суперлига Земплин 2:2 Спартак Трнава Суперлига Земплин 2:0 Спартак Трнава Суперлига
Спартак Трнава 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 3:0 Земплин Суперлига Земплин 0:3 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Земплин Суперлига Спартак Трнава 1:0 Земплин Суперлига Земплин 2:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:3 Земплин Суперлига Спартак Трнава 3:0 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Земплин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Спартак Трнава 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Жилина 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тренчин 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Сеница 7 3 3 1 7 - 7 12
6. ДАК 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Ружомберок 6 1 5 0 6 - 5 8
8. Середь 7 2 2 3 6 - 8 8
9. Земплин 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Злате Моравце 7 1 2 4 5 - 14 5
11. Погронье 7 1 1 5 4 - 11 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 0 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Жилина 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Сеница 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Земплин 4 2 0 2 8 - 6 6
6. Середь 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Тренчин 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
9. ДАК 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Ружомберок 3 0 3 0 0 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 4 2 1 1 6 - 5 7
2. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Сеница 4 1 2 1 3 - 5 5
5. Жилина 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ДАК 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Середь 3 0 2 1 1 - 4 2
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Злате Моравце 3 0 0 3 1 - 10 0
11. Погронье 4 0 0 4 1 - 7 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 0 4 2 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 3 1 1
3. Сеница Elvis Mashike Sukisa 3 2 1
4. Слован Братислава Хенти Эзекиэль 3 0 0
5. Татран Липтовски-Микулаш Richard Bartos 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 3 1
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Саввидис Кириакос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Земплин 1:2 Спартак Трнава онлайн




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