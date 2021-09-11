Польша: Экстракласса 2021-2022
Варта Познань
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
Брук-Бет Термалица
65' Желтая карточкаNemanja Tekijaski
90' Желтая карточкаЗреляк Адам
90' Желтая карточкаЗеман Мартин
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ход матча
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коррин Милан
|2
|0.29
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.29
|3.
|Зреляк Адам
|1
|0.14
|4.
|Кузимски Матеуш
|1
|0.14
|5.
|Иванов Роберт
|1
|0.14
|6.
|Чижички Матеуш
|1
|0.14
|7.
|Лавничак Алекс
|0
|0
|8.
|Чиж Шимон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Piotr Wlazlo
|2 (1)
|0.33
|2.
|Adam Radwanski
|1
|0.17
|3.
|Patryk Czarnowski
|1
|0.17
|4.
|Ernest Terpilowski
|1
|0.17
|5.
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|1
|2.
|Зреляк Адам
|2
|0
|3.
|Купчак Матеуш
|2
|0
|4.
|Иванов Роберт
|2
|0
|5.
|Гжесик Ян
|1
|0
|6.
|Лавничак Алекс
|1
|0
|7.
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|2.
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|3.
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|4.
|Земан Мартин
|1
|0
|5.
|Путивцев Артём
|1
|0
|6.
|Гергел Роман
|1
|0
|7.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|8.
|Жира Павел
|1
|0
|9.
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|10.
|Nemanja Tekijaski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Брук-Бет Термалица
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =5 -6Варта Познань 1:1 Ягеллония Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань
Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =8 -7Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков
Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Брук-Бет Термалица: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|4.
|Шлёнск
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|5.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Гурник Забже
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Ягеллония
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|12.
|Сталь Мелец
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Краковия
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|14.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|11.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Гурник Забже
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Краковия
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Гурник Забже
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Краковия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Легия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|3.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Конрадо
|3
|0