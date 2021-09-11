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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:0
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
65' Желтая карточка
Nemanja Tekijaski
90' Желтая карточка
Зреляк Адам
90' Желтая карточка
Земан Мартин
90'+5
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
21
Купчак
Матеуш
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
9
Кузимски
Матеуш
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
97
Wiktor
Biedrzycki
6
Nemanja
Tekijaski
95
Sebastian
Bonecki
13
Mateusz
Grzybek
8
Стефаник
Самуэль
16
Жира
Павел
27
Bartlomiej
Kukulowicz
10
Adam
Radwanski
2
Patryk
Czarnowski
Варта Познань
4-2-3-1
Брук-Бет Термалица
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коррин Милан 2 0.29
2. Гжесик Ян 2 0.29
3. Зреляк Адам 1 0.14
4. Кузимски Матеуш 1 0.14
5. Иванов Роберт 1 0.14
6. Чижички Матеуш 1 0.14
7. Лавничак Алекс 0 0
8. Чиж Шимон 0 0
Брук-Бет Термалица
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Piotr Wlazlo 2 (1) 0.33
2. Adam Radwanski 1 0.17
3. Patryk Czarnowski 1 0.17
4. Ernest Terpilowski 1 0.17
5. Mateusz Grzybek 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Тралка Лукаш 1 1
2. Зреляк Адам 2 0
3. Купчак Матеуш 2 0
4. Иванов Роберт 2 0
5. Гжесик Ян 1 0
6. Лавничак Алекс 1 0
7. Konrad Matuszewski 1 0
Брук-Бет Термалица
# Игрок      
1. Mateusz Grzybek 2 0
2. Piotr Wlazlo 2 0
3. Wiktor Biedrzycki 2 0
4. Земан Мартин 1 0
5. Путивцев Артём 1 0
6. Гергел Роман 1 0
7. Мешанович Мурис 1 0
8. Жира Павел 1 0
9. Васьелевски Марцин 1 0
10. Nemanja Tekijaski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 0 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Брук-Бет Термалица 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Варта Познань 1:1 Ягеллония Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань
Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков
Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Брук-Бет Термалица: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Первый дивизион Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Первый дивизион Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань Первый дивизион Брук-Бет Термалица 1:0 Варта Познань Первый дивизион
Варта Познань 1:2 Брук-Бет Термалица Первый дивизион Брук-Бет Термалица 3:0 Варта Познань Первая лига Варта Познань 2:0 Брук-Бет Термалица Первая лига Брук-Бет Термалица 2:2 Варта Познань Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Висла Краков 6 3 1 2 11 - 7 10
4. Шлёнск 6 2 4 0 9 - 6 10
5. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Гурник Забже 2:0 6 3 0 3 7 - 7 9
7. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Ягеллония 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
12. Сталь Мелец 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Краковия 0:2 7 2 1 4 6 - 12 7
14. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
15. Легия 4 2 0 2 4 - 4 6
16. Заглембе Любин 5 2 0 3 6 - 11 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Висла Краков 3 2 0 1 5 - 2 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
11. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Гурник Забже 2:0 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Краковия 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Гурник Забже 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Краковия 0:2 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Легия 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
4. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
2. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
3. Пяст Храпек Михал 3 0
4. Гурник Ленчна Рыманяк Бартош 3 0
5. Лехия Гданьск Конрадо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица онлайн




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