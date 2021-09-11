Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Martjin Berden . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Матч возобновлен

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О Л - Брауэрс Люк забивает с правой ноги!

36' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Игрок Tom Boere из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Камбюр выполняет удар от ворот.

34' Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Маулун Робин из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Маулун Робин пробует нанести удар издали, но Warner Hahn держит все под контролем

23' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Камбюр выполняет удар от ворот.

18' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Близко! Худемакерс Меес нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

18' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Игрок Брей Майкл из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

15' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

14' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Люкассен Бойд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

12' Каллон Исса получил желтую карточку от судьи

12' Дейл Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

5' Голкипер мог бы сыграть и получше

4' Макинтош Келвин не смог попасть в створ ударом издали

4' Якобс Ями пробует нанести удар издали, но Warner Hahn держит все под контролем

3' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

3' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Камбюр начинает с центра поля