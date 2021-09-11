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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
5:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
12' Желтая карточка
Каллон Исса
0:1
36' Гол
Брауэрс Люк
1:1
45' Гол
Tom Boere
2:1
50' Гол
Tom Boere
52' Желтая карточка
Наубер Геррит
3:1
53' Гол
Тол Марко
4:1
56' Гол
Якобс Ями
5:1
75' Гол
Киш Тамаш
77'
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
11
Оратмангун
Рагнар
19
Ogechika
Heil
9
Лидберг
Исак
Камбюр
4-1-4-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

12'
Каллон Исса
 
36'
0:1
Брауэрс Люк
(Кюйперс Бас)
45'
Tom Boere
(Каллон Исса)
1:1
46'
 
Кордоба Иньиго
Ogechika Heil
50'
Tom Boere
2:1
52'
 
Наубер Геррит
53'
Тол Марко
(Маулун Робин)
3:1
56'
Якобс Ями
4:1
59'
 
Кардона Марк
Оратмангун Рагнар
59'
 
Ботос Яннис-Фивос
Лидберг Исак
69'
Киш Тамаш
Каллон Исса
 
69'
Паулиссен Митчелл
Брей Майкл
 
75'
Киш Тамаш
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобс Ями 3 0.75
2. Tom Boere 2 0.5
3. Маулун Робин 1 0.25
4. Тол Марко 1 0.25
5. Бангура Алекс 1 0.25
6. Каллон Исса 0 0
7. Самбисса Давид 0 0
8. Брей Майкл 0 0
Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брауэрс Люк 1 0.25
2. Ботос Яннис-Фивос 1 0.25
3. Баккер Юстин 1 (1) 0.25
4. Кюйперс Бас 0 0
5. Люкассен Бойд 0 0

Карточки

Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 1 0
2. Каллон Исса 1 0
3. Худемакерс Меес 1 0
Гоу Эхед Иглс
# Игрок      
1. Наубер Геррит 1 0
2. Кюйперс Бас 1 0
3. Лидберг Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Камбюр 0 0 0 0 75% (3) 25% (1)
 Гоу Эхед Иглс 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Камбюр Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр
Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен
Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс

Последние игры между собой

Камбюр: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гоу Эхед Иглс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:2 Гоу Эхед Иглс Кубок Камбюр 0:2 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Камбюр 5:0 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион
Камбюр 1:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 2:0 Камбюр Первый дивизион Камбюр 2:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:3 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:1 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 4:1 Камбюр Первый дивизион Камбюр 4:3 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие Гоу Эхед Иглс 2:0 Камбюр Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 4 3 1 0 13 - 1 10
2. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. НЕК Неймеген 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Камбюр 5:1 4 2 0 2 9 - 7 6
9. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
13. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Гоу Эхед Иглс 1:5 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 0:2 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Камбюр 5:1 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 1:5 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
5. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 5:1 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 1:5 2 0 0 2 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
4. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Утрехт Янссен Виллем 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.02
4.15
49.46
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Где смотреть матч Камбюр 5:1 Гоу Эхед Иглс онлайн




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