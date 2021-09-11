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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
5:2
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
12' Желтая карточка
Каллон Исса
0:1
36' Гол
Брауэрс Люк
1:1
45' Гол
Tom Boere
2:1
50' Гол
Tom Boere
52' Желтая карточка
Наубер Геррит
3:1
53' Гол
Тол Марко
4:1
56' Гол
Якобс Ями
5:1
75' Гол
Киш Тамаш
5:2
79' Гол
Кордоба Иньиго
80' Желтая карточка
Макинтош Келвин
80' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
90'+5
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
11
Оратмангун
Рагнар
19
Ogechika
Heil
9
Лидберг
Исак
Камбюр
4-1-4-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

12'
Каллон Исса
 
36'
0:1
Брауэрс Люк
(Кюйперс Бас)
45'
Tom Boere
(Каллон Исса)
1:1
46'
 
Кордоба Иньиго
Ogechika Heil
50'
Tom Boere
2:1
52'
 
Наубер Геррит
53'
Тол Марко
(Маулун Робин)
3:1
56'
Якобс Ями
(Шмидт Доке)
4:1
59'
 
Кардона Марк
Оратмангун Рагнар
59'
 
Ботос Яннис-Фивос
Лидберг Исак
69'
Киш Тамаш
Каллон Исса
 
69'
Паулиссен Митчелл
Брей Майкл
 
75'
Киш Тамаш
5:1
79'
5:2
Кордоба Иньиго
(Баккер Юстин)
79'
Крастев Филип
Якобс Ями
 
80'
Гюллит Максим
Тол Марко
 
80'
Макинтош Келвин
 
80'
Паулиссен Митчелл
 
82'
 
Ромменс Филипп
Martjin Berden
83'
 
Turan Tuzlacik
Брауэрс Люк
89'
Ван дер Мер Йондли
Макинтош Келвин
 

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобс Ями 3 0.75
2. Tom Boere 2 0.5
3. Маулун Робин 1 0.25
4. Киш Тамаш 1 0.25
5. Тол Марко 1 0.25
6. Бангура Алекс 1 0.25
7. Каллон Исса 0 0
8. Шмидт Доке 0 0
9. Самбисса Давид 0 0
10. Брей Майкл 0 0
Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баккер Юстин 1 (1) 0.25
2. Кордоба Иньиго 1 0.25
3. Брауэрс Люк 1 0.25
4. Ботос Яннис-Фивос 1 0.25
5. Кюйперс Бас 0 0
6. Люкассен Бойд 0 0

Карточки

Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 2 0
2. Паулиссен Митчелл 1 0
3. Каллон Исса 1 0
4. Худемакерс Меес 1 0
Гоу Эхед Иглс
# Игрок      
1. Наубер Геррит 1 0
2. Кюйперс Бас 1 0
3. Лидберг Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Камбюр 0 0 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4) 11.11% (1)
 Гоу Эхед Иглс 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Камбюр Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр
Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен
Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс

Последние игры между собой

Камбюр: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гоу Эхед Иглс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:2 Гоу Эхед Иглс Кубок Камбюр 0:2 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Камбюр 5:0 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион
Камбюр 1:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 2:0 Камбюр Первый дивизион Камбюр 2:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:3 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:1 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 4:1 Камбюр Первый дивизион Камбюр 4:3 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие Гоу Эхед Иглс 2:0 Камбюр Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. НЕК Неймеген 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
13. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
5. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
4. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Утрехт Янссен Виллем 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс онлайн




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