Голландия: Эредивизие 2021-2022
Камбюр
5:2
Конец матча
Стадион: Камбюр
Гоу Эхед Иглс
12' Желтая карточкаКаллон Исса
0:1
36' ГолБрауэрс Люк
1:1
45' ГолTom Boere
2:1
50' ГолTom Boere
52' Желтая карточкаНаубер Геррит
3:1
53' ГолТол Марко
4:1
56' ГолЯкобс Ями
5:1
75' ГолКиш Тамаш
5:2
79' ГолКордоба Иньиго
80' Желтая карточкаМакинтош Келвин
80' Желтая карточкаПаулиссен Митчелл
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
20
Дейл
Матс
26
Баккер
Юстин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Кардона МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
36'
0:1
45'
1:1
50'
2:1
52'
53'
3:1
56'
4:1
69'
75'
5:1
79'
5:2
80'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 10
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобс Ями
|3
|0.75
|2.
|Tom Boere
|2
|0.5
|3.
|Маулун Робин
|1
|0.25
|4.
|Киш Тамаш
|1
|0.25
|5.
|Тол Марко
|1
|0.25
|6.
|Бангура Алекс
|1
|0.25
|7.
|Каллон Исса
|0
|0
|8.
|Шмидт Доке
|0
|0
|9.
|Самбисса Давид
|0
|0
|10.
|Брей Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.25
|2.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.25
|3.
|Брауэрс Люк
|1
|0.25
|4.
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0.25
|5.
|Кюйперс Бас
|0
|0
|6.
|Люкассен Бойд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макинтош Келвин
|2
|0
|2.
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|3.
|Каллон Исса
|1
|0
|4.
|Худемакерс Меес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Наубер Геррит
|1
|0
|2.
|Кюйперс Бас
|1
|0
|3.
|Лидберг Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Камбюр
|0
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|Гоу Эхед Иглс
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Камбюр Последние 20 матчей: +14 =2 -4Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр
Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен
Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс
Последние игры между собой
Камбюр: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гоу Эхед Иглс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Камбюр 1:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 2:0 Камбюр Первый дивизион Камбюр 2:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:3 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:1 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:1 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 4:1 Камбюр Первый дивизион Камбюр 4:3 Гоу Эхед Иглс Первый дивизион Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр Первый дивизион Камбюр 1:0 Гоу Эхед Иглс Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие Гоу Эхед Иглс 2:0 Камбюр Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|2
|0