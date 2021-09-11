Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПЕК Зволле
0:2
Второй тайм: 78'
Стадион: МАК3ПАРК
Аякс
26' Желтая карточкаАнтони
0:1
29' ГолАлле Себастьян
49' Желтая карточкаРедан Дайшон
51' Желтая карточкаГравенберх Райан
0:2
67' ГолАлле Себастьян
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
15
Ренсх
Девайн
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
29'
0:1
46'
49'
51'
67'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|4
|1
|2.
|Тадич Душан
|2
|0.5
|3.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0.25
|4.
|Антони
|1
|0.25
|5.
|Классен Дэви
|1
|0.25
|6.
|Альварес Эдсон
|1
|0.25
|7.
|Гравенберх Райан
|1
|0.25
|8.
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|9.
|Мартинес Лисандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Керстен Сэм
|0
|1
|2.
|Клемент Пелле
|1
|0
|3.
|Редан Дайшон
|1
|0
|4.
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|5.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антони
|1
|0
|2.
|Алле Себастьян
|1
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Гравенберх Райан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Аякс
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12Виллем II 1:0 ПЕК Зволле НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
Аякс Последние 20 матчей: +13 =6 -1Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Аякс: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле 1:4 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|2.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Камбюр
|5:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1:5
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|4.
|Камбюр
|5:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|1:5
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|5:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1:5
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|2
|0