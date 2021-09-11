Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Аякс выполняет удар от ворот.

44' Антони из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

44' Матч возобновлен

43' Редан Дайшон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Девайн Ренш из команды Аякс направляет мяч в штрафную площадку, но Лампру Костантинос выбегает и ловит мяч

41' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

38' Плохо сыграл Мазрауи Нуссер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Тедич Слободан нанес удар головой, но Ремко Пасвеер перевел мяч на угловой!

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Отличный командный гол!

29' Г О О О О Л - Алле Себастьян забивает с правой ноги!

28' Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.

28' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Аякс выполняет удар от ворот.

27' Девайн Ренш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Антони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Аякс выполняет удар от ворот.

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Mees de Wit выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

21' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гравенберх Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Аякс выполняет удар от ворот.

17' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хорошую попытку сделал Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тедич Слободан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Алле Себастьян нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

9' Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали

8' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

6' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Девайн Ренш и Тадич Душан из команды Аякс

4' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

3' Аякс выполняет удар от ворот.

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.