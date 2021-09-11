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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Аякс
0'
26' Желтая карточка
Антони
0:1
29' Гол
Алле Себастьян
49' Желтая карточка
Редан Дайшон
51' Желтая карточка
Гравенберх Райан
0:2
67' Гол
Алле Себастьян
78'
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Вут
Симен
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
5
Паал
Кеннет
9
Тедич
Слободан
23
Рейндерс
Элиано
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
15
Ренсх
Девайн
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
ПЕК Зволле
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Антони
29'
0:1
Алле Себастьян
(Бергёйс Стивен)
46'
 
Нерес Давид
Антони
49'
Редан Дайшон
 
51'
 
Гравенберх Райан
67'
0:2
Алле Себастьян
(Бергёйс Стивен)
68'
Chardi Landu
Редан Дайшон
 
68'
Elikia Mbinga
Рейндерс Элиано
 
68'
Кастанер Жервейн
Тедич Слободан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 4 1
2. Тадич Душан 2 0.5
3. Мазрауи Нуссер 1 0.25
4. Антони 1 0.25
5. Классен Дэви 1 0.25
6. Альварес Эдсон 1 0.25
7. Гравенберх Райан 1 0.25
8. Бергёйс Стивен 0 0
9. Мартинес Лисандро 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Керстен Сэм 0 1
2. Клемент Пелле 1 0
3. Редан Дайшон 1 0
4. Ван Ден Белт Томас 1 0
5. Рейндерс Элиано 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Антони 1 0
2. Алле Себастьян 1 0
3. Классен Дэви 1 0
4. Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0
 Аякс 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Виллем II 1:0 ПЕК Зволле НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
Аякс Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ
Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Аякс: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 1:4 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 4 3 1 0 13 - 1 10
2. ПСВ 3 3 0 0 11 - 3 9
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. НЕК Неймеген 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Камбюр 5:1 4 2 0 2 9 - 7 6
9. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
13. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Гоу Эхед Иглс 1:5 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 0:2 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Камбюр 5:1 3 2 0 1 8 - 3 6
5. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 1:5 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
5. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 5:1 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 1:5 2 0 0 2 1 - 7 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
4. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Утрехт Янссен Виллем 2 0
Весь список
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Аякс
30.58
8.95
1.19
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