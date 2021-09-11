Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 9000 болельщиков

94' Алле Себастьян из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

89' Хорошую попытку сделал Нерес Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

84' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Chardi Landu нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Мазрауи Нуссер наказан за толчок Chardi Landu

79' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Мазрауи Нуссер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Аякс выполняет удар от ворот.

76' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ван Ден Белт Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Chardi Landu из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

72' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тактическая замена. Редан Дайшон уходит с поля и его заменяет Chardi Landu

67' Костас Лампроу отбил мяч на угловой после удара Мазрауи Нуссер из штрафной площади.

66' Нерес Давид нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

66' Отличные скиллы показывает Нерес Давид , обводя своих соперников

65' Гравенберх Райан нанес удар издали, а Костас Лампроу отбил его обратно в игру!

64' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

63' Mees de Wit выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вут Симен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Аякс выполняет удар от ворот.

61' Тедич Слободан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Mees de Wit на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Mees de Wit выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Аякс выполняет удар от ворот.

52' Керстен Сэм не смог попасть в створ ударом издали

51' Гравенберх Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Редан Дайшон получил желтую карточку от судьи

49' Альварес Эдсон пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

49' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хорошую попытку сделал Паал Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку