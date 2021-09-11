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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
0:3
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
14' Гол
Боскальи Оливье
20' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
46' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
63' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
0:2
69' Гол
Вертессен Йорбе
78' Желтая карточка
Обиспо Армандо
0:3
83' Гол
Доан Рицу
90'+4
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
7
Абухлал
Закария
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
18
Боскальи
Оливье
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 1 0.33
2. Витри Аслак Фонн 1 0.33
3. Де Вит Дани 1 0.33
4. Рейндерс Тиджани 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брума Арминду 2 0.5
2. Захави Эран 2 0.5
3. Боскальи Оливье 2 0.5
4. Мадуэке Нони 2 0.5
5. Гакпо Коди 1 0.25
6. Вертессен Йорбе 1 0.25
7. Прёппер Дэви 1 0.25
8. Рамальо Андре 1 0.25
9. Доан Рицу 1 0.25
10. Гётце Марио 0 0
11. Тезе Джордан 0 0
12. Мвене Филипп 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Летсерт Тимо 1 0
2. Мидтше Фредрик 1 0
3. Гудмундссон Альберт 1 0
4. Хацидиакос Пантелис 1 0
5. Сугавара Юкинари 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Ван Гинкел Марко 1 0
2. Брума Арминду 1 0
3. Рамальо Андре 1 0
4. Обиспо Армандо 1 0
5. Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 ПСВ 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ
Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 13
ПСВ: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 7
АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Эредивизие ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие ПСВ 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 ПСВ Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 ПСВ Кубок АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:1 АЗ Алкмаар Эредивизие ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Виллем II 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. НЕК Неймеген 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Гронинген 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
13. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Виллем II 1 1 0 0 3 - 0 3
5. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
4. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Утрехт Янссен Виллем 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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