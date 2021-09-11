Второй тайм

94' Боскальи Оливье из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эвьен Хэкон из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Гудмундссон Альберт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

91' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' ПЕРЕКЛАДИНА! Брума Арминду упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

90' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гётце Марио нанес удар в каркас ворот!

88' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Обиспо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Г О О О О Л - Доан Рицу из команды ПСВ левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

83' Отличные скиллы показывает Доан Рицу , обводя своих соперников

83' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

83' Отличный командный гол!

82' Мвене Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

80' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

79' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Обиспо Армандо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Брума Арминду из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

74' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Де Вит Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Игрок команды ПСВ наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот

71' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Отличные скиллы показывает Вертессен Йорбе , обводя своих соперников

69' Боскальи Оливье разрезает оборону соперника отличным пасом

69' Боскальи Оливье из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Г О О О О Л - Вертессен Йорбе забивает ударом с правой ноги!

69' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Брума Арминду из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

63' Мидтше Фредрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

62' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Мвене Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Де Вит Дани пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

51' Вайндал Оуэн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Захави Эран из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Хацидиакос Пантелис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение