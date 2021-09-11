Голландия: Эредивизие 2021-2022
АЗ Алкмаар
0:3
Конец матча
Стадион: АФАС
ПСВ
0:1
14' ГолБоскальи Оливье
20' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
46' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
63' Желтая карточкаМидтше Фредрик
0:2
69' ГолВертессен Йорбе
78' Желтая карточкаОбиспо Армандо
0:3
83' ГолДоан Рицу
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
25 Остинг ТейсЗащитник
- Защитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
36 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
20'
55'
63'
69'
0:2
78'
83'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
6 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|1
|0.33
|2.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.33
|3.
|Де Вит Дани
|1
|0.33
|4.
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брума Арминду
|2
|0.5
|2.
|Захави Эран
|2
|0.5
|3.
|Боскальи Оливье
|2
|0.5
|4.
|Мадуэке Нони
|2
|0.5
|5.
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|6.
|Вертессен Йорбе
|1
|0.25
|7.
|Прёппер Дэви
|1
|0.25
|8.
|Рамальо Андре
|1
|0.25
|9.
|Доан Рицу
|1
|0.25
|10.
|Гётце Марио
|0
|0
|11.
|Тезе Джордан
|0
|0
|12.
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Летсерт Тимо
|1
|0
|2.
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|3.
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|4.
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|5.
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|2.
|Брума Арминду
|1
|0
|3.
|Рамальо Андре
|1
|0
|4.
|Обиспо Армандо
|1
|0
|5.
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|ПСВ
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +14 =2 -4Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1ПСВ 5:2 Гронинген ПСВ 0:0 Бенфика ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 13
ПСВ: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 7
ПСВ 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие ПСВ 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 ПСВ Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 ПСВ Кубок АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:1 АЗ Алкмаар Эредивизие ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|2
|0