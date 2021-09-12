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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
15' Красная карточка
Брондел Йорн
59' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
64' Желтая карточка
Льонч Поль
71' Желтая карточка
Тавшан Элаис
90'+6
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
14
Дуэлунд
Миккель
71
Пропер
Дирк
10
Окита
Жонатан
9
Ali
Akman
6
Брюин
Джорди
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
НЕК Неймеген
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

15'
 
Брондел Йорн
17'
 
Ван Ден Берг Коннор
Саглам Геркем
46'
 
Михелис Николаос
Вридт Квази
54'
 
Свенссон Макс
Кён Деррик
59'
 
Йенссен Ульрик
60'
Тавшан Элаис
Брюин Джорди
 
60'
Маттссон Магнус
Дуэлунд Миккель
 
64'
 
Льонч Поль
68'
 
Кампецис Анаргирос
Нуннели Че
68'
 
Бергстрём Эмиль
Кёлерт Матс
71'
Тавшан Элаис
 
79'
Бекман Томас
Пропер Дирк
 
79'
Ромени Оле
Ali Akman
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ali Akman 2 0.5
2. Окита Жонатан 1 0.25
3. Дуэлунд Миккель 0 0
4. Эль-Каруани Суфьян 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саглам Геркем 1 0.25
2. Вридт Квази 1 0.25
3. Нуннели Че 1 0.25
4. Спиерингс Уэсли 1 0.25
5. Кёлерт Матс 0 0
6. Свенссон Макс 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
# Игрок      
1. Окита Жонатан 2 0
2. Дуэлунд Миккель 1 0
3. Маркес Иван 1 0
4. Ван Рой Барт 1 0
5. Тавшан Элаис 1 0
6. Эль-Каруани Суфьян 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Йенссен Ульрик 2 0
2. Бергстрём Эмиль 0 1
3. Брондел Йорн 0 1
4. Льонч Поль 1 0
5. Кёлерт Матс 1 0
6. Кабангу Элтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 НЕК Неймеген 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Виллем II 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ
Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Виллем II 1:4 Мехелен Виллем II 1:0 ПЕК Зволле Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд
Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II

Последние игры между собой

НЕК Неймеген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Виллем II: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Виллем II 0:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Эредивизие НЕК Неймеген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 НЕК Неймеген Эредивизие
Виллем II 2:3 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Эредивизие НЕК Неймеген 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:5 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 НЕК Неймеген Премьер-лига Виллем II 3:0 НЕК Неймеген Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Виллем II 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Херенвен 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
6. НЕК Неймеген 4 2 1 1 3 - 5 7
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Фортуна Ситтард 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Гронинген 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Ваалвейк 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
13. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Витесс 3 1 0 2 1 - 8 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Спарта Роттердам 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Фортуна Ситтард 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Херенвен 0:0 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Гронинген 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Спарта Роттердам 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Витесс 1 0 0 1 0 - 3 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Херенвен 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
6. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Гронинген 0:0 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Витесс 2 1 0 1 1 - 5 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Ваалвейк 2 0 1 1 4 - 5 1
11. Фортуна Ситтард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
16. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Спарта Роттердам 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
4. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Хераклес Бакыш Синан 1 1
4. Твенте Илич Лука 1 1
5. Утрехт Янссен Виллем 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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