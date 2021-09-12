Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Окита Жонатан

91' Овюсу Лерой не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Тактическая замена. Пропер Дирк уходит с поля и его заменяет Thomas Beekman

78' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Свенссон Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Окита Жонатан и попал в каркас ворот!

72' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тавшан Элаис получил желтую карточку от судьи

70' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Али Акман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хороший удар издали нанес Свенссон Макс , но отличный сейв сделал Маттийс Брандерхорст. Угловой.

68' Матч возобновлен

67' Кёлерт Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Выглядело как неплохой момент. Тавшан Элаис из команды НЕК Неймеген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

65' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Голкипер мог бы сыграть и получше

65' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Льонч Поль получил желтую карточку от судьи

63' Ван Рой Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Выглядело как неплохой момент. Маттссон Магнус из команды НЕК Неймеген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

62' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Йенссен Ульрик получил желтую карточку от судьи

59' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

57' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ох, нехорошо это выглядит. Кён Деррик получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Кён Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Матч возобновлен

52' Кён Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Окита Жонатан нанес удар, мяч был парирован, но Connor van den Berg не удержал его в руках.

50' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Выглядело как неплохой момент. Овюсу Лерой из команды Виллем II закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля