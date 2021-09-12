Голландия: Эредивизие 2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
Виллем II
15' Красная карточкаБрондел Йорн
59' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
64' Желтая карточкаЛьонч Поль
71' Желтая карточкаТавшан Элаис
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
Ход матча
15'
59'
64'
71'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ali Akman
|2
|0.5
|2.
|Окита Жонатан
|1
|0.25
|3.
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|4.
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саглам Геркем
|1
|0.25
|2.
|Вридт Квази
|1
|0.25
|3.
|Нуннели Че
|1
|0.25
|4.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.25
|5.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|6.
|Свенссон Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окита Жонатан
|2
|0
|2.
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|3.
|Маркес Иван
|1
|0
|4.
|Ван Рой Барт
|1
|0
|5.
|Тавшан Элаис
|1
|0
|6.
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|2.
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|3.
|Брондел Йорн
|0
|1
|4.
|Льонч Поль
|1
|0
|5.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|6.
|Кабангу Элтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|НЕК Неймеген
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Виллем II
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =1 -7Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле Аякс 5:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 ОФИ
Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =2 -6Виллем II 1:4 Мехелен Виллем II 1:0 ПЕК Зволле Витесс 0:3 Виллем II Виллем II 0:4 Фейеноорд
Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II
Последние игры между собой
НЕК Неймеген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Виллем II: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Виллем II 2:3 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Эредивизие НЕК Неймеген 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:5 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 НЕК Неймеген Премьер-лига Виллем II 3:0 НЕК Неймеген Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Херенвен
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Гронинген
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Гронинген
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Херенвен
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Гронинген
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1
|4.
|Твенте
|Илич Лука
|1
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|2
|0