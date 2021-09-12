  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
1:1
Перерыв

Стадион:
Витесс
0'
0:1
8' Гол
Духи Данило
21' Желтая карточка
Бюттнер Александер
1:1
27' Гол
Бакари Саид
30' Желтая карточка
Крамер Михил
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
8
Азхиль
Айман
6
Анита
Вурнон
7
Одгор
Йенс
10
Ван
дер
Венне
Рихард
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
1
Шуберт
Маркус
39
Корнелисс
Энцо
3
Духи
Данило
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
20
Гбоо
Янн
32
Виттек
Максимилиан
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
Ваалвейк
4-2-3-1
Витесс
3-5-2

Ход матча

8'
0:1
Духи Данило
(Виттек Максимилиан)
21'
Бюттнер Александер
 
27'
Бакари Саид
(Ван дер Венне Рихард)
1:1
30'
Крамер Михил
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 3 0.75
2. Ван дер Венне Рихард 1 0.25
3. Одгор Йенс 1 0.25
4. Бакари Саид 1 0.25
5. Бюттнер Александер 0 0
6. Тоуба Ахмед 0 0
7. Азхиль Айман 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Духи Данило 1 0.25
2. Фредериксен Николай 1 0.25
3. Виттек Максимилиан 0 0
4. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Крамер Михил 2 0
2. Бюттнер Александер 1 0
3. Ван дер Венне Рихард 1 0
4. Одгор Йенс 1 0
5. Тоуба Ахмед 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 2 0
2. Alois Oroz 2 0
3. Базур Рихедли 1 0
4. Таннан Уссама 1 0
5. Виттек Максимилиан 1 0
6. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Витесс 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Херенвен 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель
Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес
Витесс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс
ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Витесс 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 4:1 Ваалвейк Кубок
Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:2 Витесс Эредивизие Ваалвейк 3:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Ваалвейк Эредивизие Витесс 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:3 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Виллем II 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Херенвен 4 2 1 1 6 - 6 7
6. НЕК Неймеген 4 2 1 1 3 - 5 7
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Ваалвейк 1:1 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Спарта Роттердам 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 5 - 6 4
14. Витесс 1:1 4 1 1 2 2 - 9 4
15. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 4 - 2 4
6. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ваалвейк 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Витесс 1:1 3 1 1 1 2 - 6 4
6. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
7. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 1:1 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
14. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
3. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
5. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
4. Спарта Роттердам Пинту Мика 1 1
5. Хераклес Бакыш Синан 1 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Витесс
3.30
3.80
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 1:1 Витесс онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 