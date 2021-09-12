Голландия: Эредивизие 2021-2022
Ваалвейк
1:1
Перерыв
Стадион: Мандемейкерс
Витесс
0:1
8' ГолДухи Данило
21' Желтая карточкаБюттнер Александер
1:1
27' ГолБакари Саид
30' Желтая карточкаКрамер Михил
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
18
Гайек
Томаш
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
27'
30'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|3
|0.75
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.25
|3.
|Одгор Йенс
|1
|0.25
|4.
|Бакари Саид
|1
|0.25
|5.
|Бюттнер Александер
|0
|0
|6.
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|7.
|Азхиль Айман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Духи Данило
|1
|0.25
|2.
|Фредериксен Николай
|1
|0.25
|3.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|4.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крамер Михил
|2
|0
|2.
|Бюттнер Александер
|1
|0
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|4.
|Одгор Йенс
|1
|0
|5.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|2
|0
|2.
|Alois Oroz
|2
|0
|3.
|Базур Рихедли
|1
|0
|4.
|Таннан Уссама
|1
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|6.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Витесс
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Херенвен 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель
Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес
Витесс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аякс 5:0 Витесс Витесс 2:1 Андерлехт Витесс 0:3 Виллем II Андерлехт 3:3 Витесс
ПЕК Зволле 0:1 Витесс Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:2 Витесс Эредивизие Ваалвейк 3:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Ваалвейк Эредивизие Витесс 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:3 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Ваалвейк
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Витесс
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ваалвейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Херенвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Витесс
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Витесс
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|6.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|1:1
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|3.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|Пинту Мика
|1
|1
|5.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1