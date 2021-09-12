Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Гаари Жюрьен пробует нанести удар издали, но Маркус Шуберт держит все под контролем

92' Daan Huisman из команды Витесс делает пас партнеру.

91' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Витесс

89' Вассен Этьенн получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

87' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Рефери не любит споров - именно за это Joseph Oosting сейчас получил желтую

83' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

82' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Дарфалу Усама получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Дарфалу Усама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Виттек Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Дарфалу Усама нанес удар, мяч был парирован, но Etienne Vaessen не удержал его в руках.

75' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Etienne Vaessen не дал случится голу! Дарфалу Усама должен был забивать, но Etienne Vaessen сделал отличный сейв

72' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

72' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Витесс

71' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Данеелс Леннерд

71' Крамер Михил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

68' Daan Huisman из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

66' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Дарфалу Усама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Матч возобновлен

64' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Дарфалу Усама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

62' Плохо сыграл Анита Вурнон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Daan Huisman из команды Витесс делает пас партнеру.

61' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

59' Тактическая замена. Гбоо Янн уходит с поля и его заменяет Daan Huisman

58' Таннан Уссама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Удар от ворот произведет Витесс

58' Одгор Йенс не смог попасть в створ ударом издали

57' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

56' Удар от ворот произведет Витесс

55' Бюттнер Александер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Г О О О О Л - Гбоо Янн наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

53' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Айман Азхиль из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

48' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Домджони Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хороший удар издали нанес Бакари Саид , но отличный сейв сделал Маркус Шуберт. Угловой.